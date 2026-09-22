Top.Mail.Ru
Moby - 18 (5060236631541) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Moby - 18 (5060236631541) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Moby - 18 (5060236631541) виниловая пластинка - фото 1
Moby - 18 (5060236631541) виниловая пластинка - фото 2
Moby - 18 (5060236631541) виниловая пластинка - фото 3
Moby - 18 (5060236631541) виниловая пластинка - фото 4
Moby - 18 (5060236631541) виниловая пластинка - фото 5
Moby - 18 (5060236631541) виниловая пластинка - фото 6
Moby - 18 (5060236631541) виниловая пластинка - фото 7
Moby - 18 (5060236631541) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
MOBY
Альбом (сингл)
18
Жанр
Инструментальная музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Moby - 18 (5060236631541) виниловая пластинка - фото 1
  • Moby - 18 (5060236631541) виниловая пластинка - фото 2
  • Moby - 18 (5060236631541) виниловая пластинка - фото 3
  • Moby - 18 (5060236631541) виниловая пластинка - фото 4
  • Moby - 18 (5060236631541) виниловая пластинка - фото 5
  • Moby - 18 (5060236631541) виниловая пластинка - фото 6
  • Moby - 18 (5060236631541) виниловая пластинка - фото 7
  • Moby - 18 (5060236631541) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 040 руб. 
Начислим 210 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 715324
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Moby - 18 (5060236631541) виниловая пластинка
6 040 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Little Idiot
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Little Idiot
Barcode
[5060236631541]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
MOBY
Альбом (сингл)
18
Жанр
Инструментальная музыка
Трек-лист
We Are All Made Of Stars, In This World, In My Heart, Great Escape, Signs Of Love, One Of These Mornings, Another Woman, Fireworks, Extreme Ways, Jam For The Ladies, Sunday (The Day Before My Birthday), 18, Sleep Alone, At Least We Tried, Harbour, Look Back In, The Rafters, I'm Not Worried At All
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Moby - 18 (5060236631541) виниловая пластинка

18 - шестой студийный альбом американского электронного музыканта, автора песен и продюсера Moby. Он был выпущен 13 мая 2002 года лейблом Mute Records в Великобритании и 14 мая 2002 года лейблом V2 Records в США. После неожиданного коммерческого и критического успеха своего предыдущего альбома Play (1999) Моби начал писать песни для продолжения во время тура в поддержку альбома. Он приступил к работе над альбомом по его завершении в декабре 2000 года, используя меньше сэмплов, чем раньше. Среди приглашенных вокалистов - Azure Ray, MC Lyte, Энджи Стоун и Шинейд О'Коннор. После своего выхода "18" занял первое место в 12 странах, включая Великобританию, и достиг 4-го места в США. Альбом разошелся тиражом более 4 миллионов копий по всему миру.

Отзывы о товаре Moby - 18 (5060236631541) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Little Idiot
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Little Idiot
Barcode
[5060236631541]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
MOBY
Альбом (сингл)
18
Жанр
Инструментальная музыка
Трек-лист
We Are All Made Of Stars, In This World, In My Heart, Great Escape, Signs Of Love, One Of These Mornings, Another Woman, Fireworks, Extreme Ways, Jam For The Ladies, Sunday (The Day Before My Birthday), 18, Sleep Alone, At Least We Tried, Harbour, Look Back In, The Rafters, I'm Not Worried At All
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
18 - шестой студийный альбом американского электронного музыканта, автора песен и продюсера Moby. Он был выпущен 13 мая 2002 года лейблом Mute Records в Великобритании и 14 мая 2002 года лейблом V2 Records в США. После неожиданного коммерческого и критического успеха своего предыдущего альбома Play (1999) Моби начал писать песни для продолжения во время тура в поддержку альбома. Он приступил к работе над альбомом по его завершении в декабре 2000 года, используя меньше сэмплов, чем раньше. Среди приглашенных вокалистов - Azure Ray, MC Lyte, Энджи Стоун и Шинейд О'Коннор. После своего выхода "18" занял первое место в 12 странах, включая Великобританию, и достиг 4-го места в США. Альбом разошелся тиражом более 4 миллионов копий по всему миру.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Moby - 18 (5060236631541) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 6040 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...