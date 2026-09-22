Moby - 18 (5060236631541) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
MOBY
Альбом (сингл)
18
Жанр
Инструментальная музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 040 руб.
В наличии
Код товара: 715324
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Характеристики
Бренд
Little Idiot
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Little Idiot
Barcode
[5060236631541]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
MOBY
Альбом (сингл)
18
Жанр
Инструментальная музыка
Трек-лист
We Are All Made Of Stars, In This World, In My Heart, Great Escape, Signs Of Love, One Of These Mornings, Another Woman, Fireworks, Extreme Ways, Jam For The Ladies, Sunday (The Day Before My Birthday), 18, Sleep Alone, At Least We Tried, Harbour, Look Back In, The Rafters, I'm Not Worried At All
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Moby - 18 (5060236631541) виниловая пластинка
18 - шестой студийный альбом американского электронного музыканта, автора песен и продюсера Moby. Он был выпущен 13 мая 2002 года лейблом Mute Records в Великобритании и 14 мая 2002 года лейблом V2 Records в США. После неожиданного коммерческого и критического успеха своего предыдущего альбома Play (1999) Моби начал писать песни для продолжения во время тура в поддержку альбома. Он приступил к работе над альбомом по его завершении в декабре 2000 года, используя меньше сэмплов, чем раньше. Среди приглашенных вокалистов - Azure Ray, MC Lyte, Энджи Стоун и Шинейд О'Коннор. После своего выхода "18" занял первое место в 12 странах, включая Великобританию, и достиг 4-го места в США. Альбом разошелся тиражом более 4 миллионов копий по всему миру.
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Теги товара: Инструментальная музыка
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Бренд
Little Idiot
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Little Idiot
Barcode
[5060236631541]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
MOBY
Альбом (сингл)
18
Жанр
Инструментальная музыка
Трек-лист
We Are All Made Of Stars, In This World, In My Heart, Great Escape, Signs Of Love, One Of These Mornings, Another Woman, Fireworks, Extreme Ways, Jam For The Ladies, Sunday (The Day Before My Birthday), 18, Sleep Alone, At Least We Tried, Harbour, Look Back In, The Rafters, I'm Not Worried At All
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
18 - шестой студийный альбом американского электронного музыканта, автора песен и продюсера Moby. Он был выпущен 13 мая 2002 года лейблом Mute Records в Великобритании и 14 мая 2002 года лейблом V2 Records в США. После неожиданного коммерческого и критического успеха своего предыдущего альбома Play (1999) Моби начал писать песни для продолжения во время тура в поддержку альбома. Он приступил к работе над альбомом по его завершении в декабре 2000 года, используя меньше сэмплов, чем раньше. Среди приглашенных вокалистов - Azure Ray, MC Lyte, Энджи Стоун и Шинейд О'Коннор. После своего выхода "18" занял первое место в 12 странах, включая Великобританию, и достиг 4-го места в США. Альбом разошелся тиражом более 4 миллионов копий по всему миру.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Инструментальная музыка
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Инструментальная музыка
Moby - 18 (5060236631541) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 6040 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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