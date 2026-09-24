Paysage D'Hiver - Schnee (0884388871823) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Paysage D'Hiver
Альбом (сингл)
Schnee
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 450 руб.
В наличии
Код товара: 715316
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Характеристики
Бренд
Kunsthall
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Kunsthall
Barcode
[0884388871823]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Paysage D'Hiver
Альбом (сингл)
Schnee
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Schnee (I), Schnee (II), Schnee (III), Schnee (IV)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Paysage D'Hiver - Schnee (0884388871823) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Schnee (I), Schnee (II), Schnee (III), Schnee (IV)
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Курьерская доставка в Москве
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Бренд
Kunsthall
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Kunsthall
Barcode
[0884388871823]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Paysage D'Hiver
Альбом (сингл)
Schnee
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Schnee (I), Schnee (II), Schnee (III), Schnee (IV)
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Schnee (I), Schnee (II), Schnee (III), Schnee (IV)
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Paysage D'Hiver - Schnee (0884388871823) виниловая пластинка - по цене 7450 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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