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Водонагреватель Royal Thermo RWH 10 Genie ECO U купить с доставкой в Москве
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Водонагреватель Royal Thermo RWH 10 Genie ECO U

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Водонагреватель Royal Thermo RWH 10 Genie ECO U - фото 1
Водонагреватель Royal Thermo RWH 10 Genie ECO U - фото 2
Водонагреватель Royal Thermo RWH 10 Genie ECO U - фото 3
Водонагреватель Royal Thermo RWH 10 Genie ECO U - фото 4
Водонагреватель Royal Thermo RWH 10 Genie ECO U - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип водонагревателя
накопительный
Объем, л
10
Максимальная температура нагрева воды
75
Время нагрева воды
29
Установка
настенная
Форма бака
круглая
Внутреннее покрытие бака
нержавеющая сталь
Потребляемая мощность, кВт
1.5
  • Водонагреватель Royal Thermo RWH 10 Genie ECO U - фото 1
  • Водонагреватель Royal Thermo RWH 10 Genie ECO U - фото 2
  • Водонагреватель Royal Thermo RWH 10 Genie ECO U - фото 3
  • Водонагреватель Royal Thermo RWH 10 Genie ECO U - фото 4
  • Водонагреватель Royal Thermo RWH 10 Genie ECO U - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-30%
5 310 руб.  7 600 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 714341
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Характеристики

Бренд
Royal Thermo
Защитный анод
Да
Особенности
эко-режим
Способ подачи воды
напорный
Страна бренда
Италия
Тип нагревательного элемента
ТЭН
Тип водонагревателя
накопительный
Объем, л
10
Способ нагрева
электрический
Максимальная температура нагрева воды
75
Время нагрева воды
29
Установка
настенная
Форма бака
круглая
Защита от перегрева
да
Внутреннее покрытие бака
нержавеющая сталь
Наличие УЗО
да
Потребляемая мощность, кВт
1.5
Габариты (ВxШxГ), см
36.7x30.4x27
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
45х33х33
Вес, кг.
5.8

Описание товара Водонагреватель Royal Thermo RWH 10 Genie ECO U

Водонагреватели Royal Thermo серии Genie Eco при своих скромных размерах отличаются высокой технологичностью и производительностью. Они идеальны для установки в малогабаритных помещениях и нишах. С помощью ручки управления можно настроить необходимый уровень нагрева воды, используя диапазон, указанный на шкале. Во время нагрева специальный индикатор на панели управления будет светиться, указывая на то, что вода еще не достигла заданной температуры. После достижения заданной температуры и отключения нагрева, индикатор погаснет или поменяет цвет. Вы можете наслаждаться горячей водой. Прибор имеет многоступенчатую систему безопасности. Специальный термостат не дает воде нагреться выше 75°C. Предохранительный сливной клапан уберегает прибор от избыточного давления, УЗО защищает от поражение электрическим током.



Теги товара: накопительные

Отзывы о товаре Водонагреватель Royal Thermo RWH 10 Genie ECO U




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Характеристики
Бренд
Royal Thermo
Защитный анод
Да
Особенности
эко-режим
Способ подачи воды
напорный
Страна бренда
Италия
Тип нагревательного элемента
ТЭН
Тип водонагревателя
накопительный
Объем, л
10
Способ нагрева
электрический
Максимальная температура нагрева воды
75
Время нагрева воды
29
Развернуть
Установка
настенная
Форма бака
круглая
Защита от перегрева
да
Внутреннее покрытие бака
нержавеющая сталь
Наличие УЗО
да
Потребляемая мощность, кВт
1.5
Габариты (ВxШxГ), см
36.7x30.4x27
Страна производитель
Россия
Описание
Водонагреватели Royal Thermo серии Genie Eco при своих скромных размерах отличаются высокой технологичностью и производительностью. Они идеальны для установки в малогабаритных помещениях и нишах. С помощью ручки управления можно настроить необходимый уровень нагрева воды, используя диапазон, указанный на шкале. Во время нагрева специальный индикатор на панели управления будет светиться, указывая на то, что вода еще не достигла заданной температуры. После достижения заданной температуры и отключения нагрева, индикатор погаснет или поменяет цвет. Вы можете наслаждаться горячей водой. Прибор имеет многоступенчатую систему безопасности. Специальный термостат не дает воде нагреться выше 75°C. Предохранительный сливной клапан уберегает прибор от избыточного давления, УЗО защищает от поражение электрическим током.


Теги товара: накопительные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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