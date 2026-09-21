Водонагреватель Ballu BWH/S 50 Cetrion Inverter
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Характеристики
Описание товара Водонагреватель Ballu BWH/S 50 Cetrion Inverter
Водонагреватель с эмалированным покрытием внутреннего бака и с инверторным управлением. Технология digital INVERTER Уникальная технология, реализованная в водонагревателях направлена на снижение нагрузки на электрическую сеть и ТЭНы, благодаря автоматическому изменению мощности ТЭНов. Другим словами нагревательные элементы подогревают воду внутри водонагревателя на такой мощности, которая в данный отрезок времени необходима. Благодаря этой технологии экономится электроэнергия и ресурс работы самих ТЭНов. Технология SMART MEMORY Эта технология запоминает привычки пользователя. После первых 7 дней знакомства водонагревателя с Вашим расписанием использования горячей воды, прибор составит алгоритм, по которому в дальнейшем будет работать — он сам решит, когда ему необходимо подготовить для Вас горячую воду. Технология X-HEAT Система сухих ТЭНов X-HEAT - это конструктивное решение, при котором нагревательные элементы не имеют прямого контакта с водой. ТЭНы располагаются в специальных металлических кожухах, закрепленных на фланце в нижней части бака, что ограничивает образование накипи на ТЭНах и значительно увеличивает срок их работы. Санитарная антибактериальная обработка воды BACTERIA STOP SYSTEM Система профессиональной антибактериальной обработки воды Bacteria Stop System – это цикл термических обработок (нагрев до 70°С) воды внутри водонагревателя, при которых погибают вегетативные формы микроорганизмов, находящиеся в воде и активно размножающиеся при долгом неиспользовании прибора.
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Теги товара: накопительные
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Теги товара: накопительные
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