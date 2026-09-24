Водонагреватель проточный Royal Thermo QuickTap (Black)
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Характеристики
Тип водонагревателя
проточный
Максимальная температура нагрева воды
60
Установка
вертикальная
Цвет
черный
Форма бака
цилиндр
Потребляемая мощность, кВт
3.3
Габариты (ВxШxГ), см
25.85х12.65х41.8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-15%2 527 руб. 2 970 руб.
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В наличии
Код товара: 714237
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
2 527 руб. -15%
2 970 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип водонагревателя
проточный
Способ нагрева
электрический
Максимальная температура нагрева воды
60
Установка
вертикальная
Монтаж
над раковиной
Цвет
черный
Комплектация
кран,набор крепежных элементов,инструкция по эксплуатации
Форма бака
цилиндр
Дисплей
да
Защита от перегрева
да
Подводка
нижняя
Управление
механическое
Класс водостойкости
IPX4
Защита от включения без воды
да
Потребляемая мощность, кВт
3.3
Ширина, см
23.5
Высота, см
38
Глубина, см
11.5
Габариты (ВxШxГ), см
25.85х12.65х41.8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х25х10
Вес, кг.
1.1
Описание товара Водонагреватель проточный Royal Thermo QuickTap (Black)
Проточный водонагреватель Royal Thermo QuickTap Black — обеспечит мгновенную подачу горячей воды там, где это необходимо. Достаточно установить водонагреватель на столешницу или раковину как обычный смеситель и подключить его к холодному водоснабжению и электросети. Благодаря современному дизайну, прибор станет органичной частью любого интерьера. На Led-дисплее отражается информация о состоянии устройства во время работы. Датчик темпепратуры и давления, а также предохранительный клапан обеспечивают безопасную эксплуатацию водонагревателя.
Смотрите также: Водонагреватели, Гладильная техника, Климатическое оборудование, Прочая техника для дома, Техника для уборки, Швейная техника, накопительные, кухонные, недорогие
Теги товара: проточные, проточные 3.5 квт
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Бренд
Тип водонагревателя
проточный
Способ нагрева
электрический
Максимальная температура нагрева воды
60
Установка
вертикальная
Монтаж
над раковиной
Цвет
черный
Комплектация
кран,набор крепежных элементов,инструкция по эксплуатации
Форма бака
цилиндр
Дисплей
да
Защита от перегрева
да
Развернуть
Подводка
нижняя
Управление
механическое
Класс водостойкости
IPX4
Защита от включения без воды
да
Потребляемая мощность, кВт
3.3
Ширина, см
23.5
Высота, см
38
Глубина, см
11.5
Габариты (ВxШxГ), см
25.85х12.65х41.8
Страна производитель
Китай
Проточный водонагреватель Royal Thermo QuickTap Black — обеспечит мгновенную подачу горячей воды там, где это необходимо. Достаточно установить водонагреватель на столешницу или раковину как обычный смеситель и подключить его к холодному водоснабжению и электросети. Благодаря современному дизайну, прибор станет органичной частью любого интерьера. На Led-дисплее отражается информация о состоянии устройства во время работы. Датчик темпепратуры и давления, а также предохранительный клапан обеспечивают безопасную эксплуатацию водонагревателя.
Смотрите также: Водонагреватели, Гладильная техника, Климатическое оборудование, Прочая техника для дома, Техника для уборки, Швейная техника, накопительные, кухонные, недорогие
Теги товара: проточные, проточные 3.5 квт
Смотрите также: Водонагреватели, Гладильная техника, Климатическое оборудование, Прочая техника для дома, Техника для уборки, Швейная техника, накопительные, кухонные, недорогие
Теги товара: проточные, проточные 3.5 квт
Водонагреватель проточный Royal Thermo QuickTap (Black) - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 2527 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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