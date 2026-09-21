Top.Mail.Ru
Кабель UGREEN AV112-60181 купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Кабель UGREEN AV112-60181

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Кабель UGREEN AV112-60181 - фото 1
Кабель UGREEN AV112-60181 - фото 2
Кабель UGREEN AV112-60181 - фото 3
Кабель UGREEN AV112-60181 - фото 4
Кабель UGREEN AV112-60181 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Разъем 1
jack 3.5 мм
Разъем 2
jack 3.5 мм
Совместимость
мобильные устройства с соответствующими разъемами
Цвет
синий;черный
  • Кабель UGREEN AV112-60181 - фото 1
  • Кабель UGREEN AV112-60181 - фото 2
  • Кабель UGREEN AV112-60181 - фото 3
  • Кабель UGREEN AV112-60181 - фото 4
  • Кабель UGREEN AV112-60181 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
450 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 713974
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
UGREEN
Длина провода
2
Разъем подключения
jack 3.5 мм
Разъем 1
jack 3.5 мм
Разъем 2
jack 3.5 мм
Совместимость
мобильные устройства с соответствующими разъемами
Цвет
синий;черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х12х2
Вес, г.
39

Описание товара Кабель UGREEN AV112-60181

С этим кабелем запросто можно подключать свой смартфон, планшет и MP3 плеер к домашней аудиосистеме, автомобильной аудиосистеме, портативному динамику, наушникам или любому другому аудио девайсу с разъемом 3.5 мм. Кабель оснащен двумя коннекторами mini jack 3.5 мм и имеет достаточную длину, чтобы вы могли дотянуться до источника звука. Ugreen AV112 позволит с комфортом наслаждаться звуком высокого качества в любом месте, будь то автомобиль, дом или даже пикник на природе. Оплётка кабеля из плотно переплетённых нейлоновых нитей очень прочная и износостойкая, а значит кабель прослужит ни один год. Ugreen AV112 изготовлен из выcококачественных материалов, что гарантирует долгий и исправный срок службы.

Отзывы о товаре Кабель UGREEN AV112-60181




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
UGREEN
Длина провода
2
Разъем подключения
jack 3.5 мм
Разъем 1
jack 3.5 мм
Разъем 2
jack 3.5 мм
Совместимость
мобильные устройства с соответствующими разъемами
Цвет
синий;черный
Страна производитель
Китай
Описание
С этим кабелем запросто можно подключать свой смартфон, планшет и MP3 плеер к домашней аудиосистеме, автомобильной аудиосистеме, портативному динамику, наушникам или любому другому аудио девайсу с разъемом 3.5 мм. Кабель оснащен двумя коннекторами mini jack 3.5 мм и имеет достаточную длину, чтобы вы могли дотянуться до источника звука. Ugreen AV112 позволит с комфортом наслаждаться звуком высокого качества в любом месте, будь то автомобиль, дом или даже пикник на природе. Оплётка кабеля из плотно переплетённых нейлоновых нитей очень прочная и износостойкая, а значит кабель прослужит ни один год. Ugreen AV112 изготовлен из выcококачественных материалов, что гарантирует долгий и исправный срок службы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кабель UGREEN AV112-60181 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...