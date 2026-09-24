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Кабель Baseus Dynamic 1m Orange (CALD000007) купить с доставкой в Москве
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Кабель Baseus Dynamic 1m Orange (CALD000007)

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Кабель Baseus Dynamic 1m Orange (CALD000007) - фото 1
Кабель Baseus Dynamic 1m Orange (CALD000007) - фото 2
Кабель Baseus Dynamic 1m Orange (CALD000007) - фото 3
Кабель Baseus Dynamic 1m Orange (CALD000007) - фото 4
Кабель Baseus Dynamic 1m Orange (CALD000007) - фото 5
Кабель Baseus Dynamic 1m Orange (CALD000007) - фото 6
Кабель Baseus Dynamic 1m Orange (CALD000007) - фото 7
Кабель Baseus Dynamic 1m Orange (CALD000007) - фото 8
Кабель Baseus Dynamic 1m Orange (CALD000007) - фото 9
Кабель Baseus Dynamic 1m Orange (CALD000007) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Разъем 1
USB Type-C
Разъем 2
Lightning
Цвет
оранжевый
  • Кабель Baseus Dynamic 1m Orange (CALD000007) - фото 1
  • Кабель Baseus Dynamic 1m Orange (CALD000007) - фото 2
  • Кабель Baseus Dynamic 1m Orange (CALD000007) - фото 3
  • Кабель Baseus Dynamic 1m Orange (CALD000007) - фото 4
  • Кабель Baseus Dynamic 1m Orange (CALD000007) - фото 5
  • Кабель Baseus Dynamic 1m Orange (CALD000007) - фото 6
  • Кабель Baseus Dynamic 1m Orange (CALD000007) - фото 7
  • Кабель Baseus Dynamic 1m Orange (CALD000007) - фото 8
  • Кабель Baseus Dynamic 1m Orange (CALD000007) - фото 9
  • Кабель Baseus Dynamic 1m Orange (CALD000007) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
570 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 713921
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Характеристики

Бренд
Baseus
Разъем 1
USB Type-C
Разъем 2
Lightning
Цвет
оранжевый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х8х2
Вес, г.
66

Описание товара Кабель Baseus Dynamic 1m Orange (CALD000007)

Кабель Baseus Dynamic 1m Orange (CALD000007)

Отзывы о товаре Кабель Baseus Dynamic 1m Orange (CALD000007)




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Характеристики
Бренд
Baseus
Разъем 1
USB Type-C
Разъем 2
Lightning
Цвет
оранжевый
Страна производитель
Китай
Описание
Кабель Baseus Dynamic 1m Orange (CALD000007)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кабель Baseus Dynamic 1m Orange (CALD000007) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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