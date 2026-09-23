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Кабель UGREEN US300 (60551) Type-C Male to Type-C Male 2.0 ABS Shell 5A Current. 1 м. белый купить с доставкой в Москве
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Кабель UGREEN US300 (60551) Type-C Male to Type-C Male 2.0 ABS Shell 5A Current. 1 м. белый

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Кабель UGREEN US300 (60551) Type-C Male to Type-C Male 2.0 ABS Shell 5A Current. 1 м. белый - фото 1
Кабель UGREEN US300 (60551) Type-C Male to Type-C Male 2.0 ABS Shell 5A Current. 1 м. белый - фото 2
Кабель UGREEN US300 (60551) Type-C Male to Type-C Male 2.0 ABS Shell 5A Current. 1 м. белый - фото 3
Кабель UGREEN US300 (60551) Type-C Male to Type-C Male 2.0 ABS Shell 5A Current. 1 м. белый - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель
Разъем 1
USB Type-C
Разъем 2
USB Type-C
Выходной ток, A
5
Совместимость
универсальный
Цвет
белый
  • Кабель UGREEN US300 (60551) Type-C Male to Type-C Male 2.0 ABS Shell 5A Current. 1 м. белый - фото 1
  • Кабель UGREEN US300 (60551) Type-C Male to Type-C Male 2.0 ABS Shell 5A Current. 1 м. белый - фото 2
  • Кабель UGREEN US300 (60551) Type-C Male to Type-C Male 2.0 ABS Shell 5A Current. 1 м. белый - фото 3
  • Кабель UGREEN US300 (60551) Type-C Male to Type-C Male 2.0 ABS Shell 5A Current. 1 м. белый - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
540 руб. 
Начислим 22 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 614607
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Кабель UGREEN US300 (60551) Type-C Male to Type-C Male 2.0 ABS Shell 5A Current. 1 м. белый
540 руб.
  • Гарантия производителя: 6 месяцев
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
UGREEN
Тип товара
Кабель
Разъем 1
USB Type-C
Разъем 2
USB Type-C
Выходной ток, A
5
Совместимость
универсальный
Цвет
белый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х6х1
Вес, г.
135

Описание товара Кабель UGREEN US300 (60551) Type-C Male to Type-C Male 2.0 ABS Shell 5A Current. 1 м. белый

Кабель UGREEN USB-C — USB-C обеспечивает безопасную зарядку вашего ноутбука, телефона, планшета и передачу данных. Максимальная поддерживаемая мощность достигает 100 Вт, скорость передачи данных до 480 Мбит/с. Поддерживает протокол зарядки PD с максимальной выходной мощностью 20 В, 5 А. Прочная оплетка защищает кабель от внешнего воздействия, а также чрезмерных изгибов, что обеспечивает большой ресурс.

Отзывы о товаре Кабель UGREEN US300 (60551) Type-C Male to Type-C Male 2.0 ABS Shell 5A Current. 1 м. белый




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Характеристики
Бренд
UGREEN
Тип товара
Кабель
Разъем 1
USB Type-C
Разъем 2
USB Type-C
Выходной ток, A
5
Совместимость
универсальный
Цвет
белый
Страна производитель
Китай
Описание
Кабель UGREEN USB-C — USB-C обеспечивает безопасную зарядку вашего ноутбука, телефона, планшета и передачу данных. Максимальная поддерживаемая мощность достигает 100 Вт, скорость передачи данных до 480 Мбит/с. Поддерживает протокол зарядки PD с максимальной выходной мощностью 20 В, 5 А. Прочная оплетка защищает кабель от внешнего воздействия, а также чрезмерных изгибов, что обеспечивает большой ресурс.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кабель UGREEN US300 (60551) Type-C Male to Type-C Male 2.0 ABS Shell 5A Current. 1 м. белый - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 540 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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