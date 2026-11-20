Snoop Dogg & Dr. Dre - Missionary (0602475331711) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Snoop Dogg, Dr. Dre
Альбом (сингл)
Missionary
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
рисунок
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 770 руб.
В наличии
Код товара: 712356
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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[602475331711]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Snoop Dogg, Dr. Dre
Альбом (сингл)
Missionary
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
Fore Play, Shangri-La, Outta Da Blue, Hard Knocks, Gorgeous, Last Dance With Mary Jane, Pressure, Another Part Of Me, Skyscrapers, Fire, Gunz N Smoke, Sticcy Situation, Now Or Never, Gangsta Pose, The Negotiator
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
рисунок
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Страна производства
США
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
300
Описание товара Snoop Dogg & Dr. Dre - Missionary (0602475331711) виниловая пластинка
Легенда хип-хопа и культурная икона представляет свой новый альбом «Missionary», спродюсированный не менее легендарным Dr.Dre. На альбоме много приглашенных гостей: Eminem, 50 Cent, Jelly Roll, Method Man, Sting, Tom Petty и мн. др.
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Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[602475331711]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Snoop Dogg, Dr. Dre
Альбом (сингл)
Missionary
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
Fore Play, Shangri-La, Outta Da Blue, Hard Knocks, Gorgeous, Last Dance With Mary Jane, Pressure, Another Part Of Me, Skyscrapers, Fire, Gunz N Smoke, Sticcy Situation, Now Or Never, Gangsta Pose, The Negotiator
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
рисунок
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Страна производства
США
Легенда хип-хопа и культурная икона представляет свой новый альбом «Missionary», спродюсированный не менее легендарным Dr.Dre. На альбоме много приглашенных гостей: Eminem, 50 Cent, Jelly Roll, Method Man, Sting, Tom Petty и мн. др.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Snoop Dogg & Dr. Dre - Missionary (0602475331711) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 4770 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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