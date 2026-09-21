Mark Knopfler - One Take Radio Sessions (0602475352624) виниловая пластинка
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Описание товара Mark Knopfler - One Take Radio Sessions (0602475352624) виниловая пластинка
Сборник живых студийных треков британского певца, автора песен и гитариста Марка Нопфлера, первоначально выпущенный в 2005 году. Переиздание к 20-летию альбома для RSD 2025. Этот EP из 8 треков был записан в студии Shangri-La Studios в Малибу, Калифорния. Он содержит живые студийные записи, сделанные одним дублем, семи песен из альбома Нопфлера 2004 года Shangri-La, включая «The Trawlermans Song» и «Boom, Like That», а также «R?diger» из его дебютного сольного альбома Golden Heart. Марк Нопфлер, автор-исполнитель, музыкальный продюсер и композитор, является одним из самых успешных музыкантов, когда-либо созданных в Великобритании, и его часто называют одним из величайших гитаристов всех времен. Впервые он стал известен в 80-х как лидер Dire Straits, создавший многие из знаковых песен той эпохи, прежде чем отправиться на новый путь как сольный исполнитель. За эти годы Марк написал музыку для нескольких фильмов, включая Local Hero, The Princess Bride и Last Exit To Brooklyn, а также играл и записывался с рядом артистов, включая Боба Дилана, Ван Моррисона, Эммилу Харрис, Тину Тернер, Рэнди Ньюмана и Чета Аткинса.
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Теги товара: Поп-музыка, Limited Edition
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Теги товара: Поп-музыка, Limited Edition
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