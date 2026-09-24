Rise Against - Ricochet (0888072714519) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Rise Against - Ricochet (0888072714519) виниловая пластинка
Ricochet — предстоящий десятый студийный альбом американской панк-рок-группы Rise Against. Rise Against вернулись со своей самой мощной и бодрящей музыкой. "Ricochet", выпущенный Loma Vista Recordings, является первым альбомом рок-группы за четыре года. На протяжении двенадцати песен, спродюсированных обладательницей Грэмми Кэтрин Маркс (Boygenius, Foals, Manchester Orchestra, St. Vincent) и сведенных Аланом Молдером (Nine Inch Nails, Paramore, Queens of the Stone Age, The Killers), Rise Against задают вопрос: кому на самом деле выгодноколлективное разделение и недовольство? Они призывают нас не действовать слепо, а учитывать последствия наших действий друг для друга - в то время как структуры власти, которые нами управляют, остаются нетронутыми. «Ricochet» основан на идее сплоченности — альбом с мощным звучанием, который фокусируется на небольших движениях внутри нас, которые могут вызвать самые большие изменения. С взрывным первым синглом «I Want It All» Rise Against запускают двигатель и отправляются на миссию самоопределения — страстную, амбициозную и бескомпромиссную.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
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