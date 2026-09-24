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Rise Against - Ricochet (0888072714519) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Rise Against - Ricochet (0888072714519) виниловая пластинка

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Rise Against - Ricochet (0888072714519) виниловая пластинка - фото 1
Rise Against - Ricochet (0888072714519) виниловая пластинка - фото 2
Rise Against - Ricochet (0888072714519) виниловая пластинка - фото 3
Rise Against - Ricochet (0888072714519) виниловая пластинка - фото 4
Rise Against - Ricochet (0888072714519) виниловая пластинка - фото 5
Rise Against - Ricochet (0888072714519) виниловая пластинка - фото 6
Rise Against - Ricochet (0888072714519) виниловая пластинка - фото 7
Rise Against - Ricochet (0888072714519) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Rise Against
Альбом (сингл)
Ricochet
Жанр
Зарубежный классический рок
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Rise Against - Ricochet (0888072714519) виниловая пластинка - фото 1
  • Rise Against - Ricochet (0888072714519) виниловая пластинка - фото 2
  • Rise Against - Ricochet (0888072714519) виниловая пластинка - фото 3
  • Rise Against - Ricochet (0888072714519) виниловая пластинка - фото 4
  • Rise Against - Ricochet (0888072714519) виниловая пластинка - фото 5
  • Rise Against - Ricochet (0888072714519) виниловая пластинка - фото 6
  • Rise Against - Ricochet (0888072714519) виниловая пластинка - фото 7
  • Rise Against - Ricochet (0888072714519) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 890 руб. 
Начислим 160 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 712339
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Загружаем...
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Rise Against - Ricochet (0888072714519) виниловая пластинка
4 890 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[888072714519]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Rise Against
Альбом (сингл)
Ricochet
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Nod, I Want It All, Ricochet, Damage Is Done, Us Against The World, Black Crown, Sink Like A Stone, Forty Days, State Of Emergency, Gold Long Gone, Soldier, Prizefighter
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
300

Описание товара Rise Against - Ricochet (0888072714519) виниловая пластинка

Ricochet — предстоящий десятый студийный альбом американской панк-рок-группы Rise Against. Rise Against вернулись со своей самой мощной и бодрящей музыкой. "Ricochet", выпущенный Loma Vista Recordings, является первым альбомом рок-группы за четыре года. На протяжении двенадцати песен, спродюсированных обладательницей Грэмми Кэтрин Маркс (Boygenius, Foals, Manchester Orchestra, St. Vincent) и сведенных Аланом Молдером (Nine Inch Nails, Paramore, Queens of the Stone Age, The Killers), Rise Against задают вопрос: кому на самом деле выгодноколлективное разделение и недовольство? Они призывают нас не действовать слепо, а учитывать последствия наших действий друг для друга - в то время как структуры власти, которые нами управляют, остаются нетронутыми. «Ricochet» основан на идее сплоченности — альбом с мощным звучанием, который фокусируется на небольших движениях внутри нас, которые могут вызвать самые большие изменения. С взрывным первым синглом «I Want It All» Rise Against запускают двигатель и отправляются на миссию самоопределения — страстную, амбициозную и бескомпромиссную.



Теги товара: Цветной винил

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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[888072714519]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Rise Against
Альбом (сингл)
Ricochet
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Nod, I Want It All, Ricochet, Damage Is Done, Us Against The World, Black Crown, Sink Like A Stone, Forty Days, State Of Emergency, Gold Long Gone, Soldier, Prizefighter
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Ricochet — предстоящий десятый студийный альбом американской панк-рок-группы Rise Against. Rise Against вернулись со своей самой мощной и бодрящей музыкой. "Ricochet", выпущенный Loma Vista Recordings, является первым альбомом рок-группы за четыре года. На протяжении двенадцати песен, спродюсированных обладательницей Грэмми Кэтрин Маркс (Boygenius, Foals, Manchester Orchestra, St. Vincent) и сведенных Аланом Молдером (Nine Inch Nails, Paramore, Queens of the Stone Age, The Killers), Rise Against задают вопрос: кому на самом деле выгодноколлективное разделение и недовольство? Они призывают нас не действовать слепо, а учитывать последствия наших действий друг для друга - в то время как структуры власти, которые нами управляют, остаются нетронутыми. «Ricochet» основан на идее сплоченности — альбом с мощным звучанием, который фокусируется на небольших движениях внутри нас, которые могут вызвать самые большие изменения. С взрывным первым синглом «I Want It All» Rise Against запускают двигатель и отправляются на миссию самоопределения — страстную, амбициозную и бескомпромиссную.


Теги товара: Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Rise Against - Ricochet (0888072714519) виниловая пластинка - по цене 4890 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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