Deafheaven - New Bermuda (8714092742510) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Deafheaven
Альбом (сингл)
New Bermuda
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 430 руб.
В наличии
Код товара: 712193
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4 430 руб.
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Характеристики
Бренд
Epitaph
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Epitaph
Barcode
[8714092742510]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Deafheaven
Альбом (сингл)
New Bermuda
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Brought to the Water, Luna, Baby Blue, Come Back, Gifts For The Earth
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Страна производства
США
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
300
Описание товара Deafheaven - New Bermuda (8714092742510) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Brought to the Water, Luna, Baby Blue, Come Back, Gifts For The Earth
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Epitaph
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Epitaph
Barcode
[8714092742510]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Deafheaven
Альбом (сингл)
New Bermuda
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Brought to the Water, Luna, Baby Blue, Come Back, Gifts For The Earth
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Страна производства
США
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Brought to the Water, Luna, Baby Blue, Come Back, Gifts For The Earth
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Deafheaven - New Bermuda (8714092742510) виниловая пластинка - купить по цене 4430 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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