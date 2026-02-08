Top.Mail.Ru
Смартфон Xiaomi REDMI 15 RU 6/128Gb Purple купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Смартфон Xiaomi REDMI 15 RU 6/128Gb Purple

15 Отзывы
Добавить в избранное Поделиться
Смартфон Xiaomi REDMI 15 RU 6/128Gb Purple - фото 1
Смартфон Xiaomi REDMI 15 RU 6/128Gb Purple - фото 2
Смартфон Xiaomi REDMI 15 RU 6/128Gb Purple - фото 3
Смартфон Xiaomi REDMI 15 RU 6/128Gb Purple - фото 4
Смартфон Xiaomi REDMI 15 RU 6/128Gb Purple - фото 5
Смартфон Xiaomi REDMI 15 RU 6/128Gb Purple - фото 6
Смартфон Xiaomi REDMI 15 RU 6/128Gb Purple - фото 7
Смартфон Xiaomi REDMI 15 RU 6/128Gb Purple - фото 8
Смартфон Xiaomi REDMI 15 RU 6/128Gb Purple - фото 9
Смартфон Xiaomi REDMI 15 RU 6/128Gb Purple - фото 10
Смартфон Xiaomi REDMI 15 RU 6/128Gb Purple - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смартфон
Линейка
Xiaomi Redmi 15
Цвет
фиолетовый
Диагональ экрана, дюйм
6.9
Разрешение экрана
2340x1080
Процессор
Qualcomm Snapdragon 685
Оперативная память
6
Встроенная память
128
Количество SIM-карт
2
  • Смартфон Xiaomi REDMI 15 RU 6/128Gb Purple - фото 1
  • Смартфон Xiaomi REDMI 15 RU 6/128Gb Purple - фото 2
  • Смартфон Xiaomi REDMI 15 RU 6/128Gb Purple - фото 3
  • Смартфон Xiaomi REDMI 15 RU 6/128Gb Purple - фото 4
  • Смартфон Xiaomi REDMI 15 RU 6/128Gb Purple - фото 5
  • Смартфон Xiaomi REDMI 15 RU 6/128Gb Purple - фото 6
  • Смартфон Xiaomi REDMI 15 RU 6/128Gb Purple - фото 7
  • Смартфон Xiaomi REDMI 15 RU 6/128Gb Purple - фото 8
  • Смартфон Xiaomi REDMI 15 RU 6/128Gb Purple - фото 9
  • Смартфон Xiaomi REDMI 15 RU 6/128Gb Purple - фото 10
  • Смартфон Xiaomi REDMI 15 RU 6/128Gb Purple - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-39%
9 970 руб.  16 290 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 711999
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Xiaomi
Тип товара
Смартфон
Линейка
Xiaomi Redmi 15
Цвет
фиолетовый
Материал корпуса
пластик
Класс защиты
IP64
Диагональ экрана, дюйм
6.9
Разрешение экрана
2340x1080
Частота обновления, Гц
144
Процессор
Qualcomm Snapdragon 685
Частота процессора, МГц
2800
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
6
Встроенная память
128
Слот для карты памяти
да
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Фронтальная камера, МП
8
Камера, МП
50 Mп+2 Мп
Количество основных (тыловых) камер
2
Bluetooth
5
Поддержка NFC
да
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou
Аккумулятор
Li-Pol
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х8х4
Вес, г.
300

Описание товара Смартфон Xiaomi REDMI 15 RU 6/128Gb Purple

Смартфоны Xiaomi продолжают впечатлять своими инновациями и мощными характеристиками, и новый представитель этого бренда не является исключением. Он оснащен большим 6,9-дюймовым экраном, который предлагает захватывающие визуальные впечатления благодаря разрешению 2340x1080 пикселей. Это идеальный выбор для тех, кто ценит высокое качество изображения и широкие углы обзора. В основе устройства лежит мощный процессор Qualcomm Snapdragon 685 с тактовой частотой 2800 МГц, который обеспечивает безупречную производительность и быстродействие. Пользователи смогут наслаждаться многозадачностью и требовательными приложениями без задержек и перерывов. Частота обновления экрана составляет впечатляющие 144 Гц, обеспечивая невероятную плавность и отзывчивость интерфейса, особенно во время игр или просмотра динамичного контента. Устройство работает на популярной и интуитивно понятной операционной системе Android, обеспечивая доступ к множеству приложений и сервисов через Google Play. Кроме того, смартфон поддерживает две SIM-карты, что позволяет удобно комбинировать личные и рабочие контакты или выбрать лучшие тарифы от разных операторов. Этот смартфон Xiaomi идеально подойдет для пользователей, ищущих производительность, надежность и передовые функции в одном устройстве.

Отзывы о товаре Смартфон Xiaomi REDMI 15 RU 6/128Gb Purple

Источник: Яндекс Маркет
08.02.2026
Алексей З.

Достоинства:


Комментарий:
отцу вроде понравилось, правда прошивка русская, сменить оказалось немного сложнее с учётом того, что заявки на разблокировку сейчас в миллисекунды до лимита доходят, из минусов - лопата огромная)
Источник: Яндекс Маркет
07.02.2026
Алексей М.

Достоинства:


Комментарий:
Покупали маме в подарок На первое время кажется большим в руке и громоздким Привыкла и очень нравится
Источник: Яндекс Маркет
07.02.2026
Иван Г.

Достоинства:


Комментарий:
пришло в срок , все упаковано телефон как в описании 5 звезд
Источник: Яндекс Маркет
06.02.2026
Елена В.

Достоинства:


Комментарий:
Смартфон немного тормозит, и много есть в нем мусора и лишних не нужных функций.
Источник: Яндекс Маркет
04.02.2026
Алина Л.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший телефон! Купила в подарок! Спасибо продавцу
Источник: Яндекс Маркет
04.02.2026
Елена Р.

Достоинства:


Комментарий:
брала в подарок мужу по его же заказу. вроде доволен, долго разбирались как переносить данные со старого телефона(оказывается есть спец. прога mi mover ). и по-новой во всё кабинеты и приложения входить и везде пароли по-новой вводить. на этот телефон нет официальной инструкции на сайте производителя!
Источник: Яндекс Маркет
03.02.2026
Михаил Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Отлично, все пришло упаковано. Все целое, завёлся сразу, все скачалось работает отлично. Супруга счастлива.
Источник: Яндекс Маркет
31.01.2026
Ирина К.

Достоинства:


Комментарий:
телефон работает , пришел целый , в комплекте зарядка была
Источник: Яндекс Маркет
31.01.2026
Александр К.

Достоинства:


Комментарий:
Вроде работает . Зарядка идёт . Ещё не пользовался . Если что не так отзыв дополню .
Источник: Яндекс Маркет
29.01.2026
Владимир Д.

Достоинства:


Комментарий:
в целом не плохо, только камеры конечно ниже среднего, и тормозной... брал из-за увеличенной ёмкости батареи маме.
Источник: Яндекс Маркет
14.01.2026
Кирилл С.

Достоинства:


Комментарий:
Всё отлично! Упаковка: 11 из 10, упаковано как картридж для лазерного принтера, без приувеличения можно с самолета сбрасывать и в футбол играть. Доставка: Быстрая, пришло на пару дней раньше срока. Сам телефон: Пришел запаянным, комплект полный. Оригинал, РОССИЙСКАЯ прошивка, без приколов с объемом памяти и вирусами. После получения спокойно обновился до андроид 16. В целом, телефон понравился. В остальном, перед покупкой лучще читать профильные ресурсы. Продавца рекомендую. Быстро, четко, без нервов.
Источник: Яндекс Маркет
27.12.2025
Александр С.

Достоинства:


Комментарий:
брал в подарок,на первый взгляд все хорошо, рабочий,чехол и зарядник идет в комплекте,остальное еще не смотрел если что добавлю отзыв,с так все хорошо.
Источник: Яндекс Маркет
18.12.2025
Дмитрий Т.

Достоинства:


Комментарий:
впечатления прекрасные, есть чехол, зарядка, защитная плёнка на экране и приятный цвет
Источник: Яндекс Маркет
07.12.2025
Александр Б.

Достоинства:


Комментарий:
Забрал упакованный и подарил ребенку,как в работе не знаю,позже дополню!
Источник: Яндекс Маркет
01.10.2025
Константин К.

Достоинства:


Комментарий:
отлично тлф от бренда все соответствует батарея удивила держит 2 дня



Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Xiaomi
Тип товара
Смартфон
Линейка
Xiaomi Redmi 15
Цвет
фиолетовый
Материал корпуса
пластик
Класс защиты
IP64
Диагональ экрана, дюйм
6.9
Разрешение экрана
2340x1080
Частота обновления, Гц
144
Процессор
Qualcomm Snapdragon 685
Частота процессора, МГц
2800
Количество ядер
8
Развернуть
Операционная система
Android
Оперативная память
6
Встроенная память
128
Слот для карты памяти
да
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Фронтальная камера, МП
8
Камера, МП
50 Mп+2 Мп
Количество основных (тыловых) камер
2
Bluetooth
5
Поддержка NFC
да
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou
Аккумулятор
Li-Pol
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Описание
Смартфоны Xiaomi продолжают впечатлять своими инновациями и мощными характеристиками, и новый представитель этого бренда не является исключением. Он оснащен большим 6,9-дюймовым экраном, который предлагает захватывающие визуальные впечатления благодаря разрешению 2340x1080 пикселей. Это идеальный выбор для тех, кто ценит высокое качество изображения и широкие углы обзора. В основе устройства лежит мощный процессор Qualcomm Snapdragon 685 с тактовой частотой 2800 МГц, который обеспечивает безупречную производительность и быстродействие. Пользователи смогут наслаждаться многозадачностью и требовательными приложениями без задержек и перерывов. Частота обновления экрана составляет впечатляющие 144 Гц, обеспечивая невероятную плавность и отзывчивость интерфейса, особенно во время игр или просмотра динамичного контента. Устройство работает на популярной и интуитивно понятной операционной системе Android, обеспечивая доступ к множеству приложений и сервисов через Google Play. Кроме того, смартфон поддерживает две SIM-карты, что позволяет удобно комбинировать личные и рабочие контакты или выбрать лучшие тарифы от разных операторов. Этот смартфон Xiaomi идеально подойдет для пользователей, ищущих производительность, надежность и передовые функции в одном устройстве.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
08.02.2026
Алексей З.

Достоинства:


Комментарий:
отцу вроде понравилось, правда прошивка русская, сменить оказалось немного сложнее с учётом того, что заявки на разблокировку сейчас в миллисекунды до лимита доходят, из минусов - лопата огромная)
Источник: Яндекс Маркет
07.02.2026
Алексей М.

Достоинства:


Комментарий:
Покупали маме в подарок На первое время кажется большим в руке и громоздким Привыкла и очень нравится
Источник: Яндекс Маркет
07.02.2026
Иван Г.

Достоинства:


Комментарий:
пришло в срок , все упаковано телефон как в описании 5 звезд
Источник: Яндекс Маркет
06.02.2026
Елена В.

Достоинства:


Комментарий:
Смартфон немного тормозит, и много есть в нем мусора и лишних не нужных функций.
Источник: Яндекс Маркет
04.02.2026
Алина Л.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший телефон! Купила в подарок! Спасибо продавцу
Источник: Яндекс Маркет
04.02.2026
Елена Р.

Достоинства:


Комментарий:
брала в подарок мужу по его же заказу. вроде доволен, долго разбирались как переносить данные со старого телефона(оказывается есть спец. прога mi mover ). и по-новой во всё кабинеты и приложения входить и везде пароли по-новой вводить. на этот телефон нет официальной инструкции на сайте производителя!
Источник: Яндекс Маркет
03.02.2026
Михаил Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Отлично, все пришло упаковано. Все целое, завёлся сразу, все скачалось работает отлично. Супруга счастлива.
Источник: Яндекс Маркет
31.01.2026
Ирина К.

Достоинства:


Комментарий:
телефон работает , пришел целый , в комплекте зарядка была
Источник: Яндекс Маркет
31.01.2026
Александр К.

Достоинства:


Комментарий:
Вроде работает . Зарядка идёт . Ещё не пользовался . Если что не так отзыв дополню .
Источник: Яндекс Маркет
29.01.2026
Владимир Д.

Достоинства:


Комментарий:
в целом не плохо, только камеры конечно ниже среднего, и тормозной... брал из-за увеличенной ёмкости батареи маме.
Источник: Яндекс Маркет
14.01.2026
Кирилл С.

Достоинства:


Комментарий:
Всё отлично! Упаковка: 11 из 10, упаковано как картридж для лазерного принтера, без приувеличения можно с самолета сбрасывать и в футбол играть. Доставка: Быстрая, пришло на пару дней раньше срока. Сам телефон: Пришел запаянным, комплект полный. Оригинал, РОССИЙСКАЯ прошивка, без приколов с объемом памяти и вирусами. После получения спокойно обновился до андроид 16. В целом, телефон понравился. В остальном, перед покупкой лучще читать профильные ресурсы. Продавца рекомендую. Быстро, четко, без нервов.
Источник: Яндекс Маркет
27.12.2025
Александр С.

Достоинства:


Комментарий:
брал в подарок,на первый взгляд все хорошо, рабочий,чехол и зарядник идет в комплекте,остальное еще не смотрел если что добавлю отзыв,с так все хорошо.
Источник: Яндекс Маркет
18.12.2025
Дмитрий Т.

Достоинства:


Комментарий:
впечатления прекрасные, есть чехол, зарядка, защитная плёнка на экране и приятный цвет
Источник: Яндекс Маркет
07.12.2025
Александр Б.

Достоинства:


Комментарий:
Забрал упакованный и подарил ребенку,как в работе не знаю,позже дополню!
Источник: Яндекс Маркет
01.10.2025
Константин К.

Достоинства:


Комментарий:
отлично тлф от бренда все соответствует батарея удивила держит 2 дня


Смартфон Xiaomi REDMI 15 RU 6/128Gb Purple - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...