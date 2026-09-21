Maneskin - Rush! (0196587356019) виниловая пластинка
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Maneskin - Rush! (0196587356019) виниловая пластинка
Maneskin поделились подробностями своего долгожданного третьего альбома. Пластинка, получившая название «Rush!», увидит свет 20 января 2023 года. «Rush» станет первой студийной работой Maneskin за почти два года, их последний на сегодня альбом «Teatro D’ira: Vol. I» выходил в марте 2021-го. В интервью Kerrang группа рассказала, что они работали над новым материалом в Лос-Анджелесе и записали около 50 песен. К пластинке приложил руку Макс Мартин, автор хитов Бритни Спирс, Кэти Перри, The Weeknd и других поп-звезд. Но с рок-музыкантами он тоже сотрудничал: среди его работ – «It’s My Life» Bon Jovi, «I Don’t Care» Apocalyptica и «What the Hell» Аврил Лавин. В интервью ирландской радиостанции RTE участники Maneskin описали будущий альбом как «энергичный», «вневременный» и «разнообразный». При его записи они вдохновлялись творчеством Arctic Monkeys, Queens Of The Stone Age, Radiohead, Дуа Липы, Сэма Фендера и Паоло Нутини. Фронтмен Maneskin Дамиано Давид признался, что в Лос-Анджелесе ему выпал шанс поработать с самыми успешными авторами песен в мире. Они дали ему много полезных советов по написанию треков – теперь музыкант чувствует себя более опытным и умелым в этом отношении.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 4 400 руб.1100 руб. в СплитJudas Priest - The Best Of (0199584340814) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 400 руб.1100 руб. в СплитEra - Era Viii (199584002811) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 400 руб.1100 руб. в СплитGrave Digger - Symbol Of Eternity Lim.Ed.,Silver) (5200123663723...
-
В наличииЦена 4 400 руб.1100 руб. в СплитОберманекен - Астрология (Ober1Lp) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 400 руб.1100 руб. в СплитAC/DC - Flick Of The Switch (5099751076711) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 400 руб.1100 руб. в СплитSyd Barrett - Barrett (0825646310784) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 400 руб.1100 руб. в СплитSyd Barrett - Opel (0825646310777) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 400 руб.1100 руб. в СплитDavid Bowie - ChangesOneBowie (0190295994082) виниловая пластинк...
-
В наличииЦена 4 400 руб.1100 руб. в СплитCandy Dulfer - Right In My Soul (2Lp, 20Th Ann.,Numbered,White M...
-
В наличииЦена 4 400 руб.1100 руб. в СплитLeonard Cohen - Popular Problems (Lp+Cd) (0888750142917) винилов...
-
В наличииЦена 4 400 руб.1100 руб. в СплитDisturbed - Indestructible (0093624928294) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 400 руб.1100 руб. в СплитThe Doors - The Soft Parade (Stereo) (Remastered) (0081227986490...
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Отзывы о товаре Maneskin - Rush! (0196587356019) виниловая пластинка