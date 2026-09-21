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Maneskin - Rush! (0196587356019) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Maneskin - Rush! (0196587356019) виниловая пластинка

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Maneskin - Rush! (0196587356019) виниловая пластинка - фото 1
Maneskin - Rush! (0196587356019) виниловая пластинка - фото 2
Maneskin - Rush! (0196587356019) виниловая пластинка - фото 3
Maneskin - Rush! (0196587356019) виниловая пластинка - фото 4
Maneskin - Rush! (0196587356019) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Maneskin
Альбом (сингл)
Rush!
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Maneskin - Rush! (0196587356019) виниловая пластинка - фото 1
  • Maneskin - Rush! (0196587356019) виниловая пластинка - фото 2
  • Maneskin - Rush! (0196587356019) виниловая пластинка - фото 3
  • Maneskin - Rush! (0196587356019) виниловая пластинка - фото 4
  • Maneskin - Rush! (0196587356019) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 630 руб. 
Начислим 166 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 711491
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Maneskin - Rush! (0196587356019) виниловая пластинка
4 630 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0196587356019]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Maneskin
Альбом (сингл)
Rush!
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Own My Mind, Tom Morello, Time Zone, Bla Bla Bla, Baby Said, Gasoline, Feel, Don’t Wanna Sleep, Kool Kids, If Not for You, Read Your Diary, Mark Chapman, La Fine, Il Dono Della Vita, MAMMAMIA, Supermodel, The Loneliest
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Maneskin - Rush! (0196587356019) виниловая пластинка

Maneskin поделились подробностями своего долгожданного третьего альбома. Пластинка, получившая название «Rush!», увидит свет 20 января 2023 года. «Rush» станет первой студийной работой Maneskin за почти два года, их последний на сегодня альбом «Teatro D’ira: Vol. I» выходил в марте 2021-го. В интервью Kerrang группа рассказала, что они работали над новым материалом в Лос-Анджелесе и записали около 50 песен. К пластинке приложил руку Макс Мартин, автор хитов Бритни Спирс, Кэти Перри, The Weeknd и других поп-звезд. Но с рок-музыкантами он тоже сотрудничал: среди его работ – «It’s My Life» Bon Jovi, «I Don’t Care» Apocalyptica и «What the Hell» Аврил Лавин. В интервью ирландской радиостанции RTE участники Maneskin описали будущий альбом как «энергичный», «вневременный» и «разнообразный». При его записи они вдохновлялись творчеством Arctic Monkeys, Queens Of The Stone Age, Radiohead, Дуа Липы, Сэма Фендера и Паоло Нутини. Фронтмен Maneskin Дамиано Давид признался, что в Лос-Анджелесе ему выпал шанс поработать с самыми успешными авторами песен в мире. Они дали ему много полезных советов по написанию треков – теперь музыкант чувствует себя более опытным и умелым в этом отношении.

Отзывы о товаре Maneskin - Rush! (0196587356019) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0196587356019]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Maneskin
Альбом (сингл)
Rush!
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Own My Mind, Tom Morello, Time Zone, Bla Bla Bla, Baby Said, Gasoline, Feel, Don’t Wanna Sleep, Kool Kids, If Not for You, Read Your Diary, Mark Chapman, La Fine, Il Dono Della Vita, MAMMAMIA, Supermodel, The Loneliest
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Maneskin поделились подробностями своего долгожданного третьего альбома. Пластинка, получившая название «Rush!», увидит свет 20 января 2023 года. «Rush» станет первой студийной работой Maneskin за почти два года, их последний на сегодня альбом «Teatro D’ira: Vol. I» выходил в марте 2021-го. В интервью Kerrang группа рассказала, что они работали над новым материалом в Лос-Анджелесе и записали около 50 песен. К пластинке приложил руку Макс Мартин, автор хитов Бритни Спирс, Кэти Перри, The Weeknd и других поп-звезд. Но с рок-музыкантами он тоже сотрудничал: среди его работ – «It’s My Life» Bon Jovi, «I Don’t Care» Apocalyptica и «What the Hell» Аврил Лавин. В интервью ирландской радиостанции RTE участники Maneskin описали будущий альбом как «энергичный», «вневременный» и «разнообразный». При его записи они вдохновлялись творчеством Arctic Monkeys, Queens Of The Stone Age, Radiohead, Дуа Липы, Сэма Фендера и Паоло Нутини. Фронтмен Maneskin Дамиано Давид признался, что в Лос-Анджелесе ему выпал шанс поработать с самыми успешными авторами песен в мире. Они дали ему много полезных советов по написанию треков – теперь музыкант чувствует себя более опытным и умелым в этом отношении.
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Отзывы


Maneskin - Rush! (0196587356019) виниловая пластинка - стоимость товара 4630 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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