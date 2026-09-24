Алмазный диск Makita Финишный D-15659 зеленый
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Характеристики
Назначение
для шлифмашин
Материал назначения
Камень
Ширина, мм
100
Комплектация
диск, упаковка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 920 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 710249
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Характеристики
Бренд
Назначение
для шлифмашин
Материал
алмазная крошка
Материал назначения
Камень
Ширина, мм
100
Комплектация
диск, упаковка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х13х1
Вес, г.
50
Описание товара Алмазный диск Makita Финишный D-15659 зеленый
Полировальный алмазный диск Makita D-15659 используется совместно с полировальной машиной Makita PW5000C и крепится к инструменту с помощью липучки, предназначен для финишной обработки поверхностей. Поверхности, обработанные диском, приобретают свежий, обновленный вид. Диск состоит из полимерной основы, на которую нанесено алмазное напыление, что способствует более эффективной обработке.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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Бренд
Назначение
для шлифмашин
Материал
алмазная крошка
Материал назначения
Камень
Ширина, мм
100
Комплектация
диск, упаковка
Страна производитель
Китай
Полировальный алмазный диск Makita D-15659 используется совместно с полировальной машиной Makita PW5000C и крепится к инструменту с помощью липучки, предназначен для финишной обработки поверхностей. Поверхности, обработанные диском, приобретают свежий, обновленный вид. Диск состоит из полимерной основы, на которую нанесено алмазное напыление, что способствует более эффективной обработке.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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