Набор бит, магнитный адаптер, CrV, в пласт.боксе, 64 шт. Matrix (11327)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор бит
Материал назначения
Пластик
Длина, мм
25
Комплектация
Кейс - 1 штБиты 25 мм: РН0, РН1 - 2 штРН2 - 3 штРН3 - 2 штPZ0, PZ1 - 2 штPZ2 - 3 штPZ3 - 2 штSL3, SL4, SL4.5, SL5, SL5.5, SL6, H1.5, H2, H2.5, H3, H4, H5, H5.5, H6, T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, TT10, TT15, TT20, TT25, TT27, TT30, Sq1, Sq2, Sq3 - 48шт, Биты 50 мм: РН1, РН2, РН3, PZ1, PZ2 - 15 штДержатель бит - 1 шт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 870 руб.
В наличии
Код товара: 692885
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1 870 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Набор бит
Материал
сталь CrV
Материал назначения
Пластик
Длина, мм
25
Количество предметов в комплекте
64
Комплектация
Кейс - 1 штБиты 25 мм: РН0, РН1 - 2 штРН2 - 3 штРН3 - 2 штPZ0, PZ1 - 2 штPZ2 - 3 штPZ3 - 2 штSL3, SL4, SL4.5, SL5, SL5.5, SL6, H1.5, H2, H2.5, H3, H4, H5, H5.5, H6, T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, TT10, TT15, TT20, TT25, TT27, TT30, Sq1, Sq2, Sq3 - 48шт, Биты 50 мм: РН1, РН2, РН3, PZ1, PZ2 - 15 штДержатель бит - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х23х5
Вес, г.
870
Описание товара Набор бит, магнитный адаптер, CrV, в пласт.боксе, 64 шт. Matrix (11327)
Набор Matrix 11327 состоит из 64 предметов, упакованных в пластиковый бокс, и включает биты из стали CrV и магнитный адаптер. Кроме бит длиной 25 мм в комплект входит 15 насадок длиной 50 мм для работы в труднодоступных местах. Оснастки используются совместно с шуруповертами и отвертками для монтажа и демонтажа резьбовых соединений.
Преимущества
- Прочность и коррозионная стойкость — оснастка из хромованадиевой стали выдерживает интенсивное использование.
- Работа с крепежами различного типа — магнитный адаптер позволяет быстро менять насадки.
- Надежная фиксация — бита не выпадает из магнитного адаптера во время работы.
- Продуманное хранение и транспортировка — набор поставляется в удобном пластиковом боксе.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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Бренд
Тип товара
Набор бит
Материал
сталь CrV
Материал назначения
Пластик
Длина, мм
25
Количество предметов в комплекте
64
Комплектация
Кейс - 1 штБиты 25 мм: РН0, РН1 - 2 штРН2 - 3 штРН3 - 2 штPZ0, PZ1 - 2 штPZ2 - 3 штPZ3 - 2 штSL3, SL4, SL4.5, SL5, SL5.5, SL6, H1.5, H2, H2.5, H3, H4, H5, H5.5, H6, T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, TT10, TT15, TT20, TT25, TT27, TT30, Sq1, Sq2, Sq3 - 48шт, Биты 50 мм: РН1, РН2, РН3, PZ1, PZ2 - 15 штДержатель бит - 1 шт
Страна производитель
Китай
Набор Matrix 11327 состоит из 64 предметов, упакованных в пластиковый бокс, и включает биты из стали CrV и магнитный адаптер. Кроме бит длиной 25 мм в комплект входит 15 насадок длиной 50 мм для работы в труднодоступных местах. Оснастки используются совместно с шуруповертами и отвертками для монтажа и демонтажа резьбовых соединений.
Преимущества
- Прочность и коррозионная стойкость — оснастка из хромованадиевой стали выдерживает интенсивное использование.
- Работа с крепежами различного типа — магнитный адаптер позволяет быстро менять насадки.
- Надежная фиксация — бита не выпадает из магнитного адаптера во время работы.
- Продуманное хранение и транспортировка — набор поставляется в удобном пластиковом боксе.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Набор бит, магнитный адаптер, CrV, в пласт.боксе, 64 шт. Matrix (11327) - этот товар вы можете купить по цене 1870 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Набор бит, магнитный адаптер, CrV, в пласт.боксе, 64 шт. Matrix (11327)