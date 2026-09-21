Смартфон Xiaomi REDMI 15C RU 8/256Gb Blue
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Характеристики
Описание товара Смартфон Xiaomi REDMI 15C RU 8/256Gb Blue
Смартфон Xiaomi Redmi 15C оснащен экраном 6.9″ (1600×720), процессором MediaTek Helio G81 и мощным аккумулятором 6000 мА*ч.
Большой экран диагональю 6.9 дюйма с IPS-матрицей обеспечивает комфортный просмотр контента. Разрешение 1600×720 пикселей гарантирует четкую картинку и насыщенные цвета при любом освещении.
Производительность без компромиссов
Мощное «железо» представлено восьмиядерным процессором MediaTek Helio G81, который легко справляется с повседневными задачами. Оптимальный объем оперативной и встроенной — позволяет хранить все необходимые файлы и приложения.
Фотовозможности
Основная камера с разрешением 50 мегапикселей позволяет создавать яркие и детализированные снимки в любых условиях. Фронтальная камера на 8 мегапикселей отлично подходит для видеозвонков и селфи-сессий.
Автономность
Внушительный аккумулятор емкостью 6000 мАч обеспечивает длительную работу без подзарядки, что особенно важно для активных пользователей.
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Смартфон Xiaomi Redmi 15C оснащен экраном 6.9″ (1600×720), процессором MediaTek Helio G81 и мощным аккумулятором 6000 мА*ч.
Большой экран диагональю 6.9 дюйма с IPS-матрицей обеспечивает комфортный просмотр контента. Разрешение 1600×720 пикселей гарантирует четкую картинку и насыщенные цвета при любом освещении.
Производительность без компромиссов
Мощное «железо» представлено восьмиядерным процессором MediaTek Helio G81, который легко справляется с повседневными задачами. Оптимальный объем оперативной и встроенной — позволяет хранить все необходимые файлы и приложения.
Фотовозможности
Основная камера с разрешением 50 мегапикселей позволяет создавать яркие и детализированные снимки в любых условиях. Фронтальная камера на 8 мегапикселей отлично подходит для видеозвонков и селфи-сессий.
Автономность
Внушительный аккумулятор емкостью 6000 мАч обеспечивает длительную работу без подзарядки, что особенно важно для активных пользователей.
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, Apple, Samsung, Tecno, Honor, Huawei, Infinix, Realme, Белый, Зеленый, Оранжевый, Фиолетовый
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