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Ирригатор Kitfort КТ-5943 купить с доставкой в Москве
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Ирригатор Kitfort КТ-5943

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Ирригатор Kitfort КТ-5943 - фото 1
Ирригатор Kitfort КТ-5943 - фото 2
Ирригатор Kitfort КТ-5943 - фото 3
Ирригатор Kitfort КТ-5943 - фото 4
Ирригатор Kitfort КТ-5943 - фото 5
Ирригатор Kitfort КТ-5943 - фото 6
Ирригатор Kitfort КТ-5943 - фото 7
Ирригатор Kitfort КТ-5943 - фото 8
Ирригатор Kitfort КТ-5943 - фото 9
Ирригатор Kitfort КТ-5943 - фото 10
Ирригатор Kitfort КТ-5943 - фото 11
Ирригатор Kitfort КТ-5943 - фото 12
Ирригатор Kitfort КТ-5943 - фото 13
Ирригатор Kitfort КТ-5943 - фото 14
Ирригатор Kitfort КТ-5943 - фото 15
Ирригатор Kitfort КТ-5943 - фото 16
Ирригатор Kitfort КТ-5943 - фото 17
Ирригатор Kitfort КТ-5943 - фото 18
Ирригатор Kitfort КТ-5943 - фото 19
Ирригатор Kitfort КТ-5943 - фото 20
Ирригатор Kitfort КТ-5943 - фото 21
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ирригатор
Количество температурных режимов
5
Частота пульсации воды, импульсов/мин
1100-1500 импульсов/мин
Давление струи, кПа
758
Насадок в комплекте
2 шт.
  • Ирригатор Kitfort КТ-5943 - фото 1
  • Ирригатор Kitfort КТ-5943 - фото 2
  • Ирригатор Kitfort КТ-5943 - фото 3
  • Ирригатор Kitfort КТ-5943 - фото 4
  • Ирригатор Kitfort КТ-5943 - фото 5
  • Ирригатор Kitfort КТ-5943 - фото 6
  • Ирригатор Kitfort КТ-5943 - фото 7
  • Ирригатор Kitfort КТ-5943 - фото 8
  • Ирригатор Kitfort КТ-5943 - фото 9
  • Ирригатор Kitfort КТ-5943 - фото 10
  • Ирригатор Kitfort КТ-5943 - фото 11
  • Ирригатор Kitfort КТ-5943 - фото 12
  • Ирригатор Kitfort КТ-5943 - фото 13
  • Ирригатор Kitfort КТ-5943 - фото 14
  • Ирригатор Kitfort КТ-5943 - фото 15
  • Ирригатор Kitfort КТ-5943 - фото 16
  • Ирригатор Kitfort КТ-5943 - фото 17
  • Ирригатор Kitfort КТ-5943 - фото 18
  • Ирригатор Kitfort КТ-5943 - фото 19
  • Ирригатор Kitfort КТ-5943 - фото 20
  • Ирригатор Kitfort КТ-5943 - фото 21
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 900 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 708794
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Характеристики

Бренд
Kitfort
Тип товара
Ирригатор
Высота, см
31.5
Питание от батареек или аккумулятора
да
Страна производства
Китай
Комплектация
ирригатор с заглушкой разъема для зарядки и всасывающей трубкой с фильтром, резервуар для воды с уплотнительным кольцом крышки резервуара, струйная насадка — 2 шт., USB шнур, руководство по эксплуатации, упаковка
Количество температурных режимов
5
Частота пульсации воды, импульсов/мин
1100-1500 импульсов/мин
Давление струи, кПа
758
Насадок в комплекте
2 шт.
Ширина, см
8.2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х10х10
Вес, г.
500

Описание товара Ирригатор Kitfort КТ-5943

Ирригатор КТ-5943 — это прибор для ухода за полостью рта. Он очень прост в использовании: налейте воду (или специальный раствор для ирригаторов) в резервуар, выберите подходящий вам режим и начинайте очистку.

Отзывы о товаре Ирригатор Kitfort КТ-5943




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Kitfort
Тип товара
Ирригатор
Высота, см
31.5
Питание от батареек или аккумулятора
да
Страна производства
Китай
Комплектация
ирригатор с заглушкой разъема для зарядки и всасывающей трубкой с фильтром, резервуар для воды с уплотнительным кольцом крышки резервуара, струйная насадка — 2 шт., USB шнур, руководство по эксплуатации, упаковка
Количество температурных режимов
5
Частота пульсации воды, импульсов/мин
1100-1500 импульсов/мин
Давление струи, кПа
758
Насадок в комплекте
2 шт.
Ширина, см
8.2
Страна производитель
Китай
Описание
Ирригатор КТ-5943 — это прибор для ухода за полостью рта. Он очень прост в использовании: налейте воду (или специальный раствор для ирригаторов) в резервуар, выберите подходящий вам режим и начинайте очистку.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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