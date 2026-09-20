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Ирригатор Kitfort КТ-2913 купить с доставкой в Москве
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Ирригатор Kitfort КТ-2913

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Ирригатор Kitfort КТ-2913 - фото 1
Ирригатор Kitfort КТ-2913 - фото 2
Ирригатор Kitfort КТ-2913 - фото 3
Ирригатор Kitfort КТ-2913 - фото 4
Ирригатор Kitfort КТ-2913 - фото 5
Ирригатор Kitfort КТ-2913 - фото 6
Ирригатор Kitfort КТ-2913 - фото 7
Ирригатор Kitfort КТ-2913 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ирригатор
Количество температурных режимов
5
Частота пульсации воды, импульсов/мин
18000
Насадок в комплекте
2
  • Ирригатор Kitfort КТ-2913 - фото 1
  • Ирригатор Kitfort КТ-2913 - фото 2
  • Ирригатор Kitfort КТ-2913 - фото 3
  • Ирригатор Kitfort КТ-2913 - фото 4
  • Ирригатор Kitfort КТ-2913 - фото 5
  • Ирригатор Kitfort КТ-2913 - фото 6
  • Ирригатор Kitfort КТ-2913 - фото 7
  • Ирригатор Kitfort КТ-2913 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 590 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 526784
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Характеристики

Бренд
Kitfort
Тип товара
Ирригатор
Высота, см
32.3
Питание от батареек или аккумулятора
да
Страна производства
Китай
Комплектация
ирригатор, документация, кабель USB Type-C, упаковка
Количество температурных режимов
5
Частота пульсации воды, импульсов/мин
18000
Насадок в комплекте
2
Ширина, см
8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х8х6
Вес, г.
495

Описание товара Ирригатор Kitfort КТ-2913

Ирригатор Kitfort КТ-2913 поможет чистить зубы проще и эффективнее. Можно выбрать 5 режимов подачи струи с давлением в пределах 300-900 кПа. В отличие от простой зубной щетки ирригатор лучше очищает труднодоступные участки, что особенно важно при ношении имплантов и протезов. Устройство Kitfort КТ-2913 идет в комплекте с двумя удобными насадками. Таймер позволит не засекать время и чистить зубы максимально эффективно. Емкости встроенной АКБ хватит на 40 минут работы, а потому заряжать ирригатор потребуется 1 раз в несколько недель.

Отзывы о товаре Ирригатор Kitfort КТ-2913




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Kitfort
Тип товара
Ирригатор
Высота, см
32.3
Питание от батареек или аккумулятора
да
Страна производства
Китай
Комплектация
ирригатор, документация, кабель USB Type-C, упаковка
Количество температурных режимов
5
Частота пульсации воды, импульсов/мин
18000
Насадок в комплекте
2
Ширина, см
8
Страна производитель
Китай
Описание
Ирригатор Kitfort КТ-2913 поможет чистить зубы проще и эффективнее. Можно выбрать 5 режимов подачи струи с давлением в пределах 300-900 кПа. В отличие от простой зубной щетки ирригатор лучше очищает труднодоступные участки, что особенно важно при ношении имплантов и протезов. Устройство Kitfort КТ-2913 идет в комплекте с двумя удобными насадками. Таймер позволит не засекать время и чистить зубы максимально эффективно. Емкости встроенной АКБ хватит на 40 минут работы, а потому заряжать ирригатор потребуется 1 раз в несколько недель.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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