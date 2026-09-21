Ирригатор Oclean A10 (Серый)
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ирригатор
Количество температурных режимов
3
Насадок в комплекте
2 шт.
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 710 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 691605
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Ирригатор
Высота, см
10.54
Питание от батареек или аккумулятора
да
Страна производства
Китай
Комплектация
ирригатор, документация, кабель USB Type-C, ортодонтическая насадкаx1 шт., стандартная насадкаx1 шт., упаковка
Количество температурных режимов
3
Насадок в комплекте
2 шт.
Ширина, см
6.96
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х14х4
Вес, г.
400
Описание товара Ирригатор Oclean A10 (Серый)
Портативный ирригатор Oclean A10 размером с ладонь в нескользящем и устойчивом к плесени дизайне корпуса. Имеет три режима: стандартный режим - подходит для ежедневной чистки для большинства людей, мягкий режим - подходит для людей с чувствительными зубами и деснами, режим массажа - подходит для людей с чрезвычайно чувствительной полостью рта. В комплекте стандартная и ортодонтическая насадки. Комбинируйте струи сжатого воздуха и воды с содержанием воздуха до 98%, чтобы мягко и эффективно удалять остатки пищи между зубами, улучшая здоровье полости рта.
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Бренд
Тип товара
Ирригатор
Высота, см
10.54
Питание от батареек или аккумулятора
да
Страна производства
Китай
Комплектация
ирригатор, документация, кабель USB Type-C, ортодонтическая насадкаx1 шт., стандартная насадкаx1 шт., упаковка
Количество температурных режимов
3
Насадок в комплекте
2 шт.
Ширина, см
6.96
Страна производитель
Китай
Портативный ирригатор Oclean A10 размером с ладонь в нескользящем и устойчивом к плесени дизайне корпуса. Имеет три режима: стандартный режим - подходит для ежедневной чистки для большинства людей, мягкий режим - подходит для людей с чувствительными зубами и деснами, режим массажа - подходит для людей с чрезвычайно чувствительной полостью рта. В комплекте стандартная и ортодонтическая насадки. Комбинируйте струи сжатого воздуха и воды с содержанием воздуха до 98%, чтобы мягко и эффективно удалять остатки пищи между зубами, улучшая здоровье полости рта.
Смотрите также: Аксессуары для зубных щеток и ирригаторов, Зубные щетки, недорогие
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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