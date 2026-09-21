Ирригатор Kitfort КТ-2988
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Характеристики
Описание товара Ирригатор Kitfort КТ-2988
Управление устройством осуществляется всего одной кнопкой. У ирригатора 4 режима работы – «Норма», «Мягко1», «Мягко2» и «Пульс». Если вы до этого не пользовались ирригатором, то начинайте с режима «Мягко», чтобы дёсны привыкли к устройству и окрепли. В комплекте к ирригатору идут 2 струйные насадки. Насадка является индивидуальным аксессуаром для каждого члена семьи. Чтобы извлечь насадку, необходимо нажать на кнопку снятия насадки, а затем потянуть насадку вверх. Ёмкость резервуара для воды составляет 120 мл. Этого количества достаточно, чтобы обработать все труднодоступные участки во рту. Чтобы наполнить резервуар, необходимо всего лишь открыть крышку резервуара и налить в него воду или специальный раствор. Модель КТ-2988 является портативным ирригатором: его можно брать с собой в путешествия или на работу. В комплекте идёт шнур USB, заряжать устройство можно от сети, компьютера или пауэрбанка. Время полной зарядки составляет около 4 часов.
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