Ирригатор Waterpik WF-662 7насад. черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ирригатор
Количество режимов
10
Частота пульсации воды, импульсов/мин
1400
Насадок в комплекте
7
Виды насадкок в коиплекте
струйная насадка, ортодонтическая (для брекетов), пародонтологическая, насадка-щетка
Питание
от сети
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 440 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 732810
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Ирригатор
Комплектация
ирригатор, насадки, документация, упаковка
Цвет
черный
Количество режимов
10
Частота пульсации воды, импульсов/мин
1400
Насадок в комплекте
7
Виды насадкок в коиплекте
струйная насадка, ортодонтическая (для брекетов), пародонтологическая, насадка-щетка
Питание
от сети
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
24х13х8
Вес, г.
685
Описание товара Ирригатор Waterpik WF-662 7насад. черный
Ирригатор идеально подходит для удаления бактерий глубоко между зумами и под линией десен, куда не могут добраться традиционные зубные щетки и зубная нить
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Ирригатор
Комплектация
ирригатор, насадки, документация, упаковка
Цвет
черный
Количество режимов
10
Частота пульсации воды, импульсов/мин
1400
Насадок в комплекте
7
Виды насадкок в коиплекте
струйная насадка, ортодонтическая (для брекетов), пародонтологическая, насадка-щетка
Питание
от сети
Страна производитель
Россия
Ирригатор идеально подходит для удаления бактерий глубоко между зумами и под линией десен, куда не могут добраться традиционные зубные щетки и зубная нить
Смотрите также: Аксессуары для зубных щеток и ирригаторов, Зубные щетки, недорогие
Смотрите также: Аксессуары для зубных щеток и ирригаторов, Зубные щетки, недорогие
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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