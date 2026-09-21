Смартфон Tecno Spark 40C 8/256Gb Black
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Характеристики
Описание товара Смартфон Tecno Spark 40C 8/256Gb Black
Сбалансированный смартфон Tecno SPARK 40C для повседневного пользования с искусственным интеллектом TECNO AI. Tecno SPARK 40C оснащен 8-ядерным процессором MediaTek G81. Также смартфон получил слот для карты памяти microSD емкостью до 1 ТБ. Долгую работу смартфона гарантирует аккумулятор 6 000 мАч с высокой энергоэффективностью, что особенно важно для активных пользователей. Поддержка быстрой зарядки 18 Вт позволяет восстановить уровень заряда, минимизируя время ожидания. Tecno SPARK 40C оснащён 6.67” HD+ IPS-экраном с частотой обновления до 120 Гц, что демонстрирует плавность изображения при прокрутке меню и в динамичном контенте. Яркость 700 нит и насыщенные естественные цвета обеспечивают высокое качество изображения даже в солнечный день. Двойные стереодинамики с объёмным звучанием DTS создают эффект полного погружения в контент. Также смартфон поддерживает беспроводное подключение наушников через Bluetooth 5.4, и проводное с помощью разъёма Mini Jack 3.5 мм. Искусственный интеллект TECNO AI делает смартфон по-настоящему умным помощником — голосовой ассистент Ella понимает команды на русском языке: от редактирования фото до вызова такси. С помощью множества других функций TECNO AI можно генерировать и править тексты, искать информацию. как в памяти устройства, так и в интернете. Tecno SPARK 40C сочетает удобство и надежность: его эргономичный корпус со скругленными углами комфортно лежит в руке и идеально подходит для управления одной рукой, при этом прочная конструкция выдерживает падения с высоты до 1.5 метра. Защита по стандарту IP64 надежно оберегает устройство от пыли и случайных брызг.
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