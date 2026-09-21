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Смартфон Tecno Spark 40C 8/256Gb Black купить с доставкой в Москве
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Смартфон Tecno Spark 40C 8/256Gb Black

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Смартфон Tecno Spark 40C 8/256Gb Black - фото 1
Смартфон Tecno Spark 40C 8/256Gb Black - фото 2
Смартфон Tecno Spark 40C 8/256Gb Black - фото 3
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Смартфон Tecno Spark 40C 8/256Gb Black - фото 5
Смартфон Tecno Spark 40C 8/256Gb Black - фото 6
Смартфон Tecno Spark 40C 8/256Gb Black - фото 7
Смартфон Tecno Spark 40C 8/256Gb Black - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смартфон
Линейка
Tecno Spark 40C
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
6.67
Разрешение экрана
1600x720
Процессор
MediaTek Helio G81
Оперативная память
8
Встроенная память
256
Количество SIM-карт
2
  • Смартфон Tecno Spark 40C 8/256Gb Black - фото 1
  • Смартфон Tecno Spark 40C 8/256Gb Black - фото 2
  • Смартфон Tecno Spark 40C 8/256Gb Black - фото 3
  • Смартфон Tecno Spark 40C 8/256Gb Black - фото 4
  • Смартфон Tecno Spark 40C 8/256Gb Black - фото 5
  • Смартфон Tecno Spark 40C 8/256Gb Black - фото 6
  • Смартфон Tecno Spark 40C 8/256Gb Black - фото 7
  • Смартфон Tecno Spark 40C 8/256Gb Black - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-35%
12 090 руб.  18 590 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 708339
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Характеристики

Бренд
TECNO
Тип товара
Смартфон
Комплектация
Смартфон, адаптер питания, кабель, пленка для экрана, документация
Линейка
Tecno Spark 40C
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик
Ударопрочный корпус
нет
Класс защиты
IP64
Диагональ экрана, дюйм
6.67
Разрешение экрана
1600x720
Частота обновления, Гц
120
Процессор
MediaTek Helio G81
Частота процессора, МГц
2000
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
8
Встроенная память
256
Слот для карты памяти
да
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Поддержка 5G
нет
Фронтальная камера, МП
8
Камера, МП
13
Количество основных (тыловых) камер
1
Wi-Fi
802.11 ac
Bluetooth
5.4
Поддержка NFC
да
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou
Аккумулятор
Li-Pol
Время работы в режиме ожидания
787
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х8х4
Вес, г.
300

Описание товара Смартфон Tecno Spark 40C 8/256Gb Black

Сбалансированный смартфон Tecno SPARK 40C для повседневного пользования с искусственным интеллектом TECNO AI. Tecno SPARK 40C оснащен 8-ядерным процессором MediaTek G81. Также смартфон получил слот для карты памяти microSD емкостью до 1 ТБ. Долгую работу смартфона гарантирует аккумулятор 6 000 мАч с высокой энергоэффективностью, что особенно важно для активных пользователей. Поддержка быстрой зарядки 18 Вт позволяет восстановить уровень заряда, минимизируя время ожидания. Tecno SPARK 40C оснащён 6.67” HD+ IPS-экраном с частотой обновления до 120 Гц, что демонстрирует плавность изображения при прокрутке меню и в динамичном контенте. Яркость 700 нит и насыщенные естественные цвета обеспечивают высокое качество изображения даже в солнечный день. Двойные стереодинамики с объёмным звучанием DTS создают эффект полного погружения в контент. Также смартфон поддерживает беспроводное подключение наушников через Bluetooth 5.4, и проводное с помощью разъёма Mini Jack 3.5 мм. Искусственный интеллект TECNO AI делает смартфон по-настоящему умным помощником — голосовой ассистент Ella понимает команды на русском языке: от редактирования фото до вызова такси. С помощью множества других функций TECNO AI можно генерировать и править тексты, искать информацию. как в памяти устройства, так и в интернете. Tecno SPARK 40C сочетает удобство и надежность: его эргономичный корпус со скругленными углами комфортно лежит в руке и идеально подходит для управления одной рукой, при этом прочная конструкция выдерживает падения с высоты до 1.5 метра. Защита по стандарту IP64 надежно оберегает устройство от пыли и случайных брызг.

Отзывы о товаре Смартфон Tecno Spark 40C 8/256Gb Black




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Характеристики
Бренд
TECNO
Тип товара
Смартфон
Комплектация
Смартфон, адаптер питания, кабель, пленка для экрана, документация
Линейка
Tecno Spark 40C
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик
Ударопрочный корпус
нет
Класс защиты
IP64
Диагональ экрана, дюйм
6.67
Разрешение экрана
1600x720
Частота обновления, Гц
120
Процессор
MediaTek Helio G81
Развернуть
Частота процессора, МГц
2000
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
8
Встроенная память
256
Слот для карты памяти
да
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Поддержка 5G
нет
Фронтальная камера, МП
8
Камера, МП
13
Количество основных (тыловых) камер
1
Wi-Fi
802.11 ac
Bluetooth
5.4
Поддержка NFC
да
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou
Аккумулятор
Li-Pol
Время работы в режиме ожидания
787
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Описание
Сбалансированный смартфон Tecno SPARK 40C для повседневного пользования с искусственным интеллектом TECNO AI. Tecno SPARK 40C оснащен 8-ядерным процессором MediaTek G81. Также смартфон получил слот для карты памяти microSD емкостью до 1 ТБ. Долгую работу смартфона гарантирует аккумулятор 6 000 мАч с высокой энергоэффективностью, что особенно важно для активных пользователей. Поддержка быстрой зарядки 18 Вт позволяет восстановить уровень заряда, минимизируя время ожидания. Tecno SPARK 40C оснащён 6.67” HD+ IPS-экраном с частотой обновления до 120 Гц, что демонстрирует плавность изображения при прокрутке меню и в динамичном контенте. Яркость 700 нит и насыщенные естественные цвета обеспечивают высокое качество изображения даже в солнечный день. Двойные стереодинамики с объёмным звучанием DTS создают эффект полного погружения в контент. Также смартфон поддерживает беспроводное подключение наушников через Bluetooth 5.4, и проводное с помощью разъёма Mini Jack 3.5 мм. Искусственный интеллект TECNO AI делает смартфон по-настоящему умным помощником — голосовой ассистент Ella понимает команды на русском языке: от редактирования фото до вызова такси. С помощью множества других функций TECNO AI можно генерировать и править тексты, искать информацию. как в памяти устройства, так и в интернете. Tecno SPARK 40C сочетает удобство и надежность: его эргономичный корпус со скругленными углами комфортно лежит в руке и идеально подходит для управления одной рукой, при этом прочная конструкция выдерживает падения с высоты до 1.5 метра. Защита по стандарту IP64 надежно оберегает устройство от пыли и случайных брызг.
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