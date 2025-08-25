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Смартфон Tecno Spark 40 Pro+ 8/256Gb Black купить с доставкой в Москве
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Смартфон Tecno Spark 40 Pro+ 8/256Gb Black

4 Отзывы
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Смартфон Tecno Spark 40 Pro+ 8/256Gb Black - фото 1
Смартфон Tecno Spark 40 Pro+ 8/256Gb Black - фото 2
Смартфон Tecno Spark 40 Pro+ 8/256Gb Black - фото 3
Смартфон Tecno Spark 40 Pro+ 8/256Gb Black - фото 4
Смартфон Tecno Spark 40 Pro+ 8/256Gb Black - фото 5
Смартфон Tecno Spark 40 Pro+ 8/256Gb Black - фото 6
Смартфон Tecno Spark 40 Pro+ 8/256Gb Black - фото 7
Смартфон Tecno Spark 40 Pro+ 8/256Gb Black - фото 8
Смартфон Tecno Spark 40 Pro+ 8/256Gb Black - фото 9
Смартфон Tecno Spark 40 Pro+ 8/256Gb Black - фото 10
Смартфон Tecno Spark 40 Pro+ 8/256Gb Black - фото 11
Смартфон Tecno Spark 40 Pro+ 8/256Gb Black - фото 12
Смартфон Tecno Spark 40 Pro+ 8/256Gb Black - фото 13
Смартфон Tecno Spark 40 Pro+ 8/256Gb Black - фото 14
Смартфон Tecno Spark 40 Pro+ 8/256Gb Black - фото 15
Смартфон Tecno Spark 40 Pro+ 8/256Gb Black - фото 16
Смартфон Tecno Spark 40 Pro+ 8/256Gb Black - фото 17
Смартфон Tecno Spark 40 Pro+ 8/256Gb Black - фото 18
Смартфон Tecno Spark 40 Pro+ 8/256Gb Black - фото 19
Смартфон Tecno Spark 40 Pro+ 8/256Gb Black - фото 20
Смартфон Tecno Spark 40 Pro+ 8/256Gb Black - фото 21
Смартфон Tecno Spark 40 Pro+ 8/256Gb Black - фото 22
Смартфон Tecno Spark 40 Pro+ 8/256Gb Black - фото 23
Смартфон Tecno Spark 40 Pro+ 8/256Gb Black - фото 24
Смартфон Tecno Spark 40 Pro+ 8/256Gb Black - фото 25
Смартфон Tecno Spark 40 Pro+ 8/256Gb Black - фото 26
Смартфон Tecno Spark 40 Pro+ 8/256Gb Black - фото 27
Смартфон Tecno Spark 40 Pro+ 8/256Gb Black - фото 28
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Смартфон Tecno Spark 40 Pro+ 8/256Gb Black - фото 30
Смартфон Tecno Spark 40 Pro+ 8/256Gb Black - фото 31
Смартфон Tecno Spark 40 Pro+ 8/256Gb Black - фото 32
Смартфон Tecno Spark 40 Pro+ 8/256Gb Black - фото 33
Смартфон Tecno Spark 40 Pro+ 8/256Gb Black - фото 34
Смартфон Tecno Spark 40 Pro+ 8/256Gb Black - фото 35
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смартфон
Линейка
Tecno Spark 40 Pro+
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
6.78
Разрешение экрана
2720x1224
Процессор
MediaTek Helio G200
Оперативная память
8
Встроенная память
256
Количество SIM-карт
2
  • Смартфон Tecno Spark 40 Pro+ 8/256Gb Black - фото 1
  • Смартфон Tecno Spark 40 Pro+ 8/256Gb Black - фото 2
  • Смартфон Tecno Spark 40 Pro+ 8/256Gb Black - фото 3
  • Смартфон Tecno Spark 40 Pro+ 8/256Gb Black - фото 4
  • Смартфон Tecno Spark 40 Pro+ 8/256Gb Black - фото 5
  • Смартфон Tecno Spark 40 Pro+ 8/256Gb Black - фото 6
  • Смартфон Tecno Spark 40 Pro+ 8/256Gb Black - фото 7
  • Смартфон Tecno Spark 40 Pro+ 8/256Gb Black - фото 8
  • Смартфон Tecno Spark 40 Pro+ 8/256Gb Black - фото 9
  • Смартфон Tecno Spark 40 Pro+ 8/256Gb Black - фото 10
  • Смартфон Tecno Spark 40 Pro+ 8/256Gb Black - фото 11
  • Смартфон Tecno Spark 40 Pro+ 8/256Gb Black - фото 12
  • Смартфон Tecno Spark 40 Pro+ 8/256Gb Black - фото 13
  • Смартфон Tecno Spark 40 Pro+ 8/256Gb Black - фото 14
  • Смартфон Tecno Spark 40 Pro+ 8/256Gb Black - фото 15
  • Смартфон Tecno Spark 40 Pro+ 8/256Gb Black - фото 16
  • Смартфон Tecno Spark 40 Pro+ 8/256Gb Black - фото 17
  • Смартфон Tecno Spark 40 Pro+ 8/256Gb Black - фото 18
  • Смартфон Tecno Spark 40 Pro+ 8/256Gb Black - фото 19
  • Смартфон Tecno Spark 40 Pro+ 8/256Gb Black - фото 20
  • Смартфон Tecno Spark 40 Pro+ 8/256Gb Black - фото 21
  • Смартфон Tecno Spark 40 Pro+ 8/256Gb Black - фото 22
  • Смартфон Tecno Spark 40 Pro+ 8/256Gb Black - фото 23
  • Смартфон Tecno Spark 40 Pro+ 8/256Gb Black - фото 24
  • Смартфон Tecno Spark 40 Pro+ 8/256Gb Black - фото 25
  • Смартфон Tecno Spark 40 Pro+ 8/256Gb Black - фото 26
  • Смартфон Tecno Spark 40 Pro+ 8/256Gb Black - фото 27
  • Смартфон Tecno Spark 40 Pro+ 8/256Gb Black - фото 28
  • Смартфон Tecno Spark 40 Pro+ 8/256Gb Black - фото 29
  • Смартфон Tecno Spark 40 Pro+ 8/256Gb Black - фото 30
  • Смартфон Tecno Spark 40 Pro+ 8/256Gb Black - фото 31
  • Смартфон Tecno Spark 40 Pro+ 8/256Gb Black - фото 32
  • Смартфон Tecno Spark 40 Pro+ 8/256Gb Black - фото 33
  • Смартфон Tecno Spark 40 Pro+ 8/256Gb Black - фото 34
  • Смартфон Tecno Spark 40 Pro+ 8/256Gb Black - фото 35
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-35%
16 940 руб.  25 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 708331
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Характеристики

Бренд
TECNO
Тип товара
Смартфон
Линейка
Tecno Spark 40 Pro+
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик
Класс защиты
IP64
Диагональ экрана, дюйм
6.78
Разрешение экрана
2720x1224
Частота обновления, Гц
144
Процессор
MediaTek Helio G200
Частота процессора, МГц
2200
Операционная система
Android
Оперативная память
8
Встроенная память
256
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Фронтальная камера, МП
13
Камера, МП
50
Количество основных (тыловых) камер
1
Bluetooth
5.4
Поддержка NFC
да
Аккумулятор
Li-Pol
Время работы в режиме ожидания
661
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Функция беспроводной зарядки
Да
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х8х4
Вес, г.
300

Описание товара Смартфон Tecno Spark 40 Pro+ 8/256Gb Black

Смартфон Tecno SPARK 40 Pro+ с процессором MediaTek G200 и беспроводной зарядкой. Рекордно тонкий, элегантный и надёжный. Смартфон первым получил мощный процессор MediaTek G200. Постоянная память 256 Гб вместе с 8 Гб оперативной памяти с возможностью расширения на 3, 5 или 8 Гб обеспечивает сбалансированную работу устройства. Энергоэффективный аккумулятор емкостью 5 200 мАч обеспечивает целый день работы устройства. В комплекте со смартфоном идёт чехол с магнитными вставками для удобной беспроводной зарядки 30 Вт, также пополнить энергию смартфона можно с помощью быстрой зарядки 45 Вт Type-C. Tecno SPARK 40 Pro+ может выполнять задачи пауэрбанка, в модели доступна беспроводная реверсивная зарядка мощностью 5 Вт и проводная 10 Вт. Tecno SPARK 40 Pro+ получил изогнутый AMOLED-экран диагональю 6.78” со сверхчётким разрешением 1.5K защищён закалённым стеклом Gorilla Glass 7i. Частота обновления до 144 Гц обеспечивает отличную динамику и плавную прокрутку контента. Яркость до 4500 нит позволяет с комфортом пользоваться смартфоном даже в солнечный день. Ныряйте с головой в киномарафоны и мобильный гейминг вместе со стереодинамиками с объёмным звуком Dolby Atmos. Умный ассистент Ella умеет общаться и распознавать голосовые команды на русском языке, выполняет разные запросы — от удаления лишних объектов на фото до вызова такси. Смартфон Tecno SPARK 40 Pro+ также умеет с помощью TECNO AI генерировать и редактировать тексты, осуществлять быстрый поиск информации как на устройстве, так и в интернете. Изогнутая и обтекаемая со всех сторон форма корпуса смартфона с равномерно скошенными краями как на передней, так и на задней панели, визуально уменьшает и без того максимально узкую боковую рамку 6.49 мм и увеличивает ударопрочность смартфона. Tecno SPARK 40 Pro+ очень лёгкий — всего 160 граммов. Ни частицы пыли, ни случайные брызги не страшны смартфону с защитой уровня IP64.

Отзывы о товаре Смартфон Tecno Spark 40 Pro+ 8/256Gb Black

Источник: Яндекс Маркет
25.08.2025
Максим Т.

Достоинства:


Комментарий:
доставка быстрая, цена не большая для телефона с беспроводной зарядкой
Источник: Яндекс Маркет
21.08.2025
Владимир Л.

Достоинства:


Комментарий:
Тонюсенький как газета,аж в руки брать страшно,после моего бронивичка Улефон 14про.Но блин отдавать 30-35 тыр за такой же новый жаба душит,потому как это расходник на пару,тройку лет максимум и то если ни чего не случится.А 18тыр вреде бы ещё терпимо,но пока мой старичок жив,хоть и треснуло стекло,неудачно упал со второго этажа,буду ходить с ним,а этот пусть лежит прозапас.И я пока ещё не разбирался в нем,если ещё доведеться разбираться,а ни внуки его отожмут у деда до того как до него черед дойдет.
Источник: Яндекс Маркет
16.08.2025
Андрей Т.

Достоинства:


Комментарий:
телефон очень хороший качество на высоте очень тонкий как-то немного-то не привычно,экран зачет,пока не разобрался во всём ,но телефон понравился рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
13.08.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Не полностью его изучил, но в целом впечатление положительное. Выглядит отлично, комплектация богатая. Жалко конечно что нет широкоугольного модуля камеры, но основной модуль снимает достойно и достаточно детализировано для своей цены, сравнивал с Honor 200. Интерфейс плавный, система не перегружена ничем лишним. По связи тоже проблем нет. В общем рекомендую, если сомневаетесь брать, отличный недорогой аппарат)



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Характеристики
Бренд
TECNO
Тип товара
Смартфон
Линейка
Tecno Spark 40 Pro+
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик
Класс защиты
IP64
Диагональ экрана, дюйм
6.78
Разрешение экрана
2720x1224
Частота обновления, Гц
144
Процессор
MediaTek Helio G200
Частота процессора, МГц
2200
Операционная система
Android
Развернуть
Оперативная память
8
Встроенная память
256
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Фронтальная камера, МП
13
Камера, МП
50
Количество основных (тыловых) камер
1
Bluetooth
5.4
Поддержка NFC
да
Аккумулятор
Li-Pol
Время работы в режиме ожидания
661
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Функция беспроводной зарядки
Да
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Описание
Смартфон Tecno SPARK 40 Pro+ с процессором MediaTek G200 и беспроводной зарядкой. Рекордно тонкий, элегантный и надёжный. Смартфон первым получил мощный процессор MediaTek G200. Постоянная память 256 Гб вместе с 8 Гб оперативной памяти с возможностью расширения на 3, 5 или 8 Гб обеспечивает сбалансированную работу устройства. Энергоэффективный аккумулятор емкостью 5 200 мАч обеспечивает целый день работы устройства. В комплекте со смартфоном идёт чехол с магнитными вставками для удобной беспроводной зарядки 30 Вт, также пополнить энергию смартфона можно с помощью быстрой зарядки 45 Вт Type-C. Tecno SPARK 40 Pro+ может выполнять задачи пауэрбанка, в модели доступна беспроводная реверсивная зарядка мощностью 5 Вт и проводная 10 Вт. Tecno SPARK 40 Pro+ получил изогнутый AMOLED-экран диагональю 6.78” со сверхчётким разрешением 1.5K защищён закалённым стеклом Gorilla Glass 7i. Частота обновления до 144 Гц обеспечивает отличную динамику и плавную прокрутку контента. Яркость до 4500 нит позволяет с комфортом пользоваться смартфоном даже в солнечный день. Ныряйте с головой в киномарафоны и мобильный гейминг вместе со стереодинамиками с объёмным звуком Dolby Atmos. Умный ассистент Ella умеет общаться и распознавать голосовые команды на русском языке, выполняет разные запросы — от удаления лишних объектов на фото до вызова такси. Смартфон Tecno SPARK 40 Pro+ также умеет с помощью TECNO AI генерировать и редактировать тексты, осуществлять быстрый поиск информации как на устройстве, так и в интернете. Изогнутая и обтекаемая со всех сторон форма корпуса смартфона с равномерно скошенными краями как на передней, так и на задней панели, визуально уменьшает и без того максимально узкую боковую рамку 6.49 мм и увеличивает ударопрочность смартфона. Tecno SPARK 40 Pro+ очень лёгкий — всего 160 граммов. Ни частицы пыли, ни случайные брызги не страшны смартфону с защитой уровня IP64.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
25.08.2025
Максим Т.

Достоинства:


Комментарий:
доставка быстрая, цена не большая для телефона с беспроводной зарядкой
Источник: Яндекс Маркет
21.08.2025
Владимир Л.

Достоинства:


Комментарий:
Тонюсенький как газета,аж в руки брать страшно,после моего бронивичка Улефон 14про.Но блин отдавать 30-35 тыр за такой же новый жаба душит,потому как это расходник на пару,тройку лет максимум и то если ни чего не случится.А 18тыр вреде бы ещё терпимо,но пока мой старичок жив,хоть и треснуло стекло,неудачно упал со второго этажа,буду ходить с ним,а этот пусть лежит прозапас.И я пока ещё не разбирался в нем,если ещё доведеться разбираться,а ни внуки его отожмут у деда до того как до него черед дойдет.
Источник: Яндекс Маркет
16.08.2025
Андрей Т.

Достоинства:


Комментарий:
телефон очень хороший качество на высоте очень тонкий как-то немного-то не привычно,экран зачет,пока не разобрался во всём ,но телефон понравился рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
13.08.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Не полностью его изучил, но в целом впечатление положительное. Выглядит отлично, комплектация богатая. Жалко конечно что нет широкоугольного модуля камеры, но основной модуль снимает достойно и достаточно детализировано для своей цены, сравнивал с Honor 200. Интерфейс плавный, система не перегружена ничем лишним. По связи тоже проблем нет. В общем рекомендую, если сомневаетесь брать, отличный недорогой аппарат)


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