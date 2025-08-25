Смартфон Tecno Spark 40 Pro+ 8/256Gb Black
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Характеристики
Описание товара Смартфон Tecno Spark 40 Pro+ 8/256Gb Black
Смартфон Tecno SPARK 40 Pro+ с процессором MediaTek G200 и беспроводной зарядкой. Рекордно тонкий, элегантный и надёжный. Смартфон первым получил мощный процессор MediaTek G200. Постоянная память 256 Гб вместе с 8 Гб оперативной памяти с возможностью расширения на 3, 5 или 8 Гб обеспечивает сбалансированную работу устройства. Энергоэффективный аккумулятор емкостью 5 200 мАч обеспечивает целый день работы устройства. В комплекте со смартфоном идёт чехол с магнитными вставками для удобной беспроводной зарядки 30 Вт, также пополнить энергию смартфона можно с помощью быстрой зарядки 45 Вт Type-C. Tecno SPARK 40 Pro+ может выполнять задачи пауэрбанка, в модели доступна беспроводная реверсивная зарядка мощностью 5 Вт и проводная 10 Вт. Tecno SPARK 40 Pro+ получил изогнутый AMOLED-экран диагональю 6.78” со сверхчётким разрешением 1.5K защищён закалённым стеклом Gorilla Glass 7i. Частота обновления до 144 Гц обеспечивает отличную динамику и плавную прокрутку контента. Яркость до 4500 нит позволяет с комфортом пользоваться смартфоном даже в солнечный день. Ныряйте с головой в киномарафоны и мобильный гейминг вместе со стереодинамиками с объёмным звуком Dolby Atmos. Умный ассистент Ella умеет общаться и распознавать голосовые команды на русском языке, выполняет разные запросы — от удаления лишних объектов на фото до вызова такси. Смартфон Tecno SPARK 40 Pro+ также умеет с помощью TECNO AI генерировать и редактировать тексты, осуществлять быстрый поиск информации как на устройстве, так и в интернете. Изогнутая и обтекаемая со всех сторон форма корпуса смартфона с равномерно скошенными краями как на передней, так и на задней панели, визуально уменьшает и без того максимально узкую боковую рамку 6.49 мм и увеличивает ударопрочность смартфона. Tecno SPARK 40 Pro+ очень лёгкий — всего 160 граммов. Ни частицы пыли, ни случайные брызги не страшны смартфону с защитой уровня IP64.
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Достоинства:
Комментарий:
доставка быстрая, цена не большая для телефона с беспроводной зарядкой
Достоинства:
Комментарий:
Тонюсенький как газета,аж в руки брать страшно,после моего бронивичка Улефон 14про.Но блин отдавать 30-35 тыр за такой же новый жаба душит,потому как это расходник на пару,тройку лет максимум и то если ни чего не случится.А 18тыр вреде бы ещё терпимо,но пока мой старичок жив,хоть и треснуло стекло,неудачно упал со второго этажа,буду ходить с ним,а этот пусть лежит прозапас.И я пока ещё не разбирался в нем,если ещё доведеться разбираться,а ни внуки его отожмут у деда до того как до него черед дойдет.
Достоинства:
Комментарий:
телефон очень хороший качество на высоте очень тонкий как-то немного-то не привычно,экран зачет,пока не разобрался во всём ,но телефон понравился рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Не полностью его изучил, но в целом впечатление положительное. Выглядит отлично, комплектация богатая. Жалко конечно что нет широкоугольного модуля камеры, но основной модуль снимает достойно и достаточно детализировано для своей цены, сравнивал с Honor 200. Интерфейс плавный, система не перегружена ничем лишним. По связи тоже проблем нет. В общем рекомендую, если сомневаетесь брать, отличный недорогой аппарат)
Отзывы о товаре Смартфон Tecno Spark 40 Pro+ 8/256Gb Black
Достоинства:
Комментарий:
доставка быстрая, цена не большая для телефона с беспроводной зарядкой
Достоинства:
Комментарий:
Тонюсенький как газета,аж в руки брать страшно,после моего бронивичка Улефон 14про.Но блин отдавать 30-35 тыр за такой же новый жаба душит,потому как это расходник на пару,тройку лет максимум и то если ни чего не случится.А 18тыр вреде бы ещё терпимо,но пока мой старичок жив,хоть и треснуло стекло,неудачно упал со второго этажа,буду ходить с ним,а этот пусть лежит прозапас.И я пока ещё не разбирался в нем,если ещё доведеться разбираться,а ни внуки его отожмут у деда до того как до него черед дойдет.
Достоинства:
Комментарий:
телефон очень хороший качество на высоте очень тонкий как-то немного-то не привычно,экран зачет,пока не разобрался во всём ,но телефон понравился рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Не полностью его изучил, но в целом впечатление положительное. Выглядит отлично, комплектация богатая. Жалко конечно что нет широкоугольного модуля камеры, но основной модуль снимает достойно и достаточно детализировано для своей цены, сравнивал с Honor 200. Интерфейс плавный, система не перегружена ничем лишним. По связи тоже проблем нет. В общем рекомендую, если сомневаетесь брать, отличный недорогой аппарат)