Nico - Heroine (coloured) (9010974000945) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Nico
Альбом (сингл)
Heroine
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Цвет винила
серый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 560 руб.
В наличии
Код товара: 707899
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4 560 руб.
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Характеристики
Бренд
Reissued Sounds
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Reissued Sounds
Barcode
[9010974000945]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Nico
Альбом (сингл)
Heroine
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
My Heart Is Empty, Procession, All Tomorrows Parties, Valley Of The Kings, The Sphinx, Weve Got The Gold, M?tterlein, Afraid, Innocent And Vain, Frozen Warnings, Fearfully In Danger, Tananore, Femme Fatale
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
серый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Reissued Sounds
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Nico - Heroine (coloured) (9010974000945) виниловая пластинка
Работа Ники (Nico), выпущенная в 1970 году. Он считается одним из самых экспериментальных и атмосферных альбомов в её дискографии. Записанный с участием таких музыкантов, как Джон Кейл и другие участники Velvet Underground, Heroine сочетает в себе элементы арт-рока и психоделической музыки.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
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Бренд
Reissued Sounds
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Reissued Sounds
Barcode
[9010974000945]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Nico
Альбом (сингл)
Heroine
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
My Heart Is Empty, Procession, All Tomorrows Parties, Valley Of The Kings, The Sphinx, Weve Got The Gold, M?tterlein, Afraid, Innocent And Vain, Frozen Warnings, Fearfully In Danger, Tananore, Femme Fatale
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
серый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Reissued Sounds
Страна производитель
Россия
Работа Ники (Nico), выпущенная в 1970 году. Он считается одним из самых экспериментальных и атмосферных альбомов в её дискографии. Записанный с участием таких музыкантов, как Джон Кейл и другие участники Velvet Underground, Heroine сочетает в себе элементы арт-рока и психоделической музыки.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
Nico - Heroine (coloured) (9010974000945) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 4560 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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