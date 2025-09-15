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Смартфон Tecno Pova 7 Neo 8/256Gb Black купить с доставкой в Москве
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Смартфон Tecno Pova 7 Neo 8/256Gb Black

11 Отзывы
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Смартфон Tecno Pova 7 Neo 8/256Gb Black - фото 1
Смартфон Tecno Pova 7 Neo 8/256Gb Black - фото 2
Смартфон Tecno Pova 7 Neo 8/256Gb Black - фото 3
Смартфон Tecno Pova 7 Neo 8/256Gb Black - фото 4
Смартфон Tecno Pova 7 Neo 8/256Gb Black - фото 5
Смартфон Tecno Pova 7 Neo 8/256Gb Black - фото 6
Смартфон Tecno Pova 7 Neo 8/256Gb Black - фото 7
Смартфон Tecno Pova 7 Neo 8/256Gb Black - фото 8
Смартфон Tecno Pova 7 Neo 8/256Gb Black - фото 9
Смартфон Tecno Pova 7 Neo 8/256Gb Black - фото 10
Смартфон Tecno Pova 7 Neo 8/256Gb Black - фото 11
Смартфон Tecno Pova 7 Neo 8/256Gb Black - фото 12
Смартфон Tecno Pova 7 Neo 8/256Gb Black - фото 13
Смартфон Tecno Pova 7 Neo 8/256Gb Black - фото 14
Смартфон Tecno Pova 7 Neo 8/256Gb Black - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смартфон
Линейка
Tecno POVA 7 Neo
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
6.78
Разрешение экрана
2460x1080
Процессор
MediaTek Helio G100 Ultimate
Оперативная память
8
Встроенная память
256
Количество SIM-карт
2
  • Смартфон Tecno Pova 7 Neo 8/256Gb Black - фото 1
  • Смартфон Tecno Pova 7 Neo 8/256Gb Black - фото 2
  • Смартфон Tecno Pova 7 Neo 8/256Gb Black - фото 3
  • Смартфон Tecno Pova 7 Neo 8/256Gb Black - фото 4
  • Смартфон Tecno Pova 7 Neo 8/256Gb Black - фото 5
  • Смартфон Tecno Pova 7 Neo 8/256Gb Black - фото 6
  • Смартфон Tecno Pova 7 Neo 8/256Gb Black - фото 7
  • Смартфон Tecno Pova 7 Neo 8/256Gb Black - фото 8
  • Смартфон Tecno Pova 7 Neo 8/256Gb Black - фото 9
  • Смартфон Tecno Pova 7 Neo 8/256Gb Black - фото 10
  • Смартфон Tecno Pova 7 Neo 8/256Gb Black - фото 11
  • Смартфон Tecno Pova 7 Neo 8/256Gb Black - фото 12
  • Смартфон Tecno Pova 7 Neo 8/256Gb Black - фото 13
  • Смартфон Tecno Pova 7 Neo 8/256Gb Black - фото 14
  • Смартфон Tecno Pova 7 Neo 8/256Gb Black - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-35%
16 560 руб.  25 490 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 707509
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Характеристики

Бренд
TECNO
Тип товара
Смартфон
Линейка
Tecno POVA 7 Neo
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик
Влагозащищенный корпус
да
Ударопрочный корпус
да
Класс защиты
IP64
Диагональ экрана, дюйм
6.78
Разрешение экрана
2460x1080
Частота обновления, Гц
120
Процессор
MediaTek Helio G100 Ultimate
Частота процессора, МГц
2200
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
8
Встроенная память
256
Слот для карты памяти
да
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Поддержка 5G
Да
Фронтальная камера, МП
8
Камера, МП
108+2 Мп
Количество основных (тыловых) камер
2
Wi-Fi
802.11 ac
Bluetooth
5.4
Поддержка NFC
да
Аккумулятор
Li-Pol
Время работы в режиме ожидания
935
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Функция беспроводной зарядки
Да
Сканер отпечатка пальца
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х8х4
Вес, г.
300

Описание товара Смартфон Tecno Pova 7 Neo 8/256Gb Black

Смартфон TECNO — это современное устройство, соединяющее в себе высокую производительность и стильный дизайн. Этот смартфон создан для тех, кто ценит качество и надежность в повседневном использовании. Особенностью модели является мощный аккумулятор емкостью 7000 мА·ч, обеспечивающий длительный период работы без подзарядки. Смартфон весит всего 0,21 кг и имеет невероятно удобный форм-фактор, несмотря на большой 6,78-дюймовый экран с разрешением 2460x1080, который обеспечивает яркую и четкую картинку. Водонепроницаемый корпус с классом защиты IP64 защитит устройство от брызг и пыли, что делает его идеальным для активного образа жизни. Встроенная память объемом 256 Гб и оперативная память 8 Гб позволяют сохранять большой объем данных и обеспечивают высокую скорость работы приложений. Устройство поддерживает две SIM-карты, что особенно удобно для туристов и деловых людей, которые часто совмещают личные и рабочие контакты. Работающий на операционной системе Android, смартфон поддерживает все современные приложения и функции, включая NFC для удобных бесконтактных платежей. Выделим также наличие Bluetooth 5.4, обеспечивающего стабильное соединение с другими устройствами. Две основные камеры расширяют возможности съемки, позволяя создавать яркие и детализированные снимки в любых условиях. Смартфон TECNO — это идеальный выбор для тех, кто ищет устройства с мощным функционалом и долговечным качеством.

Отзывы о товаре Смартфон Tecno Pova 7 Neo 8/256Gb Black

Источник: Яндекс Маркет
15.09.2025
Игорь

Достоинства:


Комментарий:
Приехал быстро, упаковали хорошо, сам аппарат стоит своих денег
Источник: Яндекс Маркет
02.09.2025
Иван К.

Достоинства:


Комментарий:
долго выбирал что взять, но в итоге остановился на этом варианте, отличный телефон
Источник: Яндекс Маркет
02.09.2025
Виталий М.

Достоинства:


Комментарий:
Пришло вовремя,телефон брал сыну,у меня 6,уже 2 года без нареканий,думаю и этот не подведёт!
Источник: Яндекс Маркет
31.08.2025
Денис Ш.

Достоинства:


Комментарий:
телефон пришёл в заводской упаковке.. все четко.. брал до этого Нова 6 решил обновится до 7 и не пожалел!!
Источник: Яндекс Маркет
29.08.2025
Елена Ш.

Достоинства:


Комментарий:
упакован аккуратно, все целое, подключился сразу, пришел с зарядкой 64%, всеработает, с установкой приложений проблем нет. фото хорошего качества. покупали в подарок, все довольны. огромное спасибо за качественный товар
Источник: Яндекс Маркет
24.08.2025
Евгений М.

Достоинства:


Комментарий:
пришелый целый , характеристики совпадают с описанием
Источник: Яндекс Маркет
21.08.2025
Зухра К.

Достоинства:


Комментарий:
телефон хороший работает, быстро игры качают, хорошо быстро заряжается. все хорошо батарея держит долго. рекомендую за такие деньги очень хорошо
Источник: Яндекс Маркет
20.08.2025
Михаил Ш.

Достоинства:


Комментарий:
шикарный телефон, купил два, себе и жене. Памяти просто умотаться
Источник: Яндекс Маркет
20.08.2025
Маргарита Б.

Достоинства:


Комментарий:
телефон шустрый, качество снимков хорошее , заряд держит. за эти деньги, аппарат хороший. рекомендую продавца!
Источник: Яндекс Маркет
18.08.2025
Сергей Н.

Достоинства:


Комментарий:
все супер!!!пришел в срок, все летает. упаковка целая. телефоном доволен на все 100 и главное дешевле чем в магазинах!!!
Источник: Яндекс Маркет
13.08.2025
Серёга

Достоинства:


Комментарий:
Телефон пришёл быстро спасибо продавцу рекомендую



Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
TECNO
Тип товара
Смартфон
Линейка
Tecno POVA 7 Neo
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик
Влагозащищенный корпус
да
Ударопрочный корпус
да
Класс защиты
IP64
Диагональ экрана, дюйм
6.78
Разрешение экрана
2460x1080
Частота обновления, Гц
120
Процессор
MediaTek Helio G100 Ultimate
Развернуть
Частота процессора, МГц
2200
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
8
Встроенная память
256
Слот для карты памяти
да
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Поддержка 5G
Да
Фронтальная камера, МП
8
Камера, МП
108+2 Мп
Количество основных (тыловых) камер
2
Wi-Fi
802.11 ac
Bluetooth
5.4
Поддержка NFC
да
Аккумулятор
Li-Pol
Время работы в режиме ожидания
935
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Функция беспроводной зарядки
Да
Сканер отпечатка пальца
да
Страна производитель
Китай
Описание
Смартфон TECNO — это современное устройство, соединяющее в себе высокую производительность и стильный дизайн. Этот смартфон создан для тех, кто ценит качество и надежность в повседневном использовании. Особенностью модели является мощный аккумулятор емкостью 7000 мА·ч, обеспечивающий длительный период работы без подзарядки. Смартфон весит всего 0,21 кг и имеет невероятно удобный форм-фактор, несмотря на большой 6,78-дюймовый экран с разрешением 2460x1080, который обеспечивает яркую и четкую картинку. Водонепроницаемый корпус с классом защиты IP64 защитит устройство от брызг и пыли, что делает его идеальным для активного образа жизни. Встроенная память объемом 256 Гб и оперативная память 8 Гб позволяют сохранять большой объем данных и обеспечивают высокую скорость работы приложений. Устройство поддерживает две SIM-карты, что особенно удобно для туристов и деловых людей, которые часто совмещают личные и рабочие контакты. Работающий на операционной системе Android, смартфон поддерживает все современные приложения и функции, включая NFC для удобных бесконтактных платежей. Выделим также наличие Bluetooth 5.4, обеспечивающего стабильное соединение с другими устройствами. Две основные камеры расширяют возможности съемки, позволяя создавать яркие и детализированные снимки в любых условиях. Смартфон TECNO — это идеальный выбор для тех, кто ищет устройства с мощным функционалом и долговечным качеством.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
15.09.2025
Игорь

Достоинства:


Комментарий:
Приехал быстро, упаковали хорошо, сам аппарат стоит своих денег
Источник: Яндекс Маркет
02.09.2025
Иван К.

Достоинства:


Комментарий:
долго выбирал что взять, но в итоге остановился на этом варианте, отличный телефон
Источник: Яндекс Маркет
02.09.2025
Виталий М.

Достоинства:


Комментарий:
Пришло вовремя,телефон брал сыну,у меня 6,уже 2 года без нареканий,думаю и этот не подведёт!
Источник: Яндекс Маркет
31.08.2025
Денис Ш.

Достоинства:


Комментарий:
телефон пришёл в заводской упаковке.. все четко.. брал до этого Нова 6 решил обновится до 7 и не пожалел!!
Источник: Яндекс Маркет
29.08.2025
Елена Ш.

Достоинства:


Комментарий:
упакован аккуратно, все целое, подключился сразу, пришел с зарядкой 64%, всеработает, с установкой приложений проблем нет. фото хорошего качества. покупали в подарок, все довольны. огромное спасибо за качественный товар
Источник: Яндекс Маркет
24.08.2025
Евгений М.

Достоинства:


Комментарий:
пришелый целый , характеристики совпадают с описанием
Источник: Яндекс Маркет
21.08.2025
Зухра К.

Достоинства:


Комментарий:
телефон хороший работает, быстро игры качают, хорошо быстро заряжается. все хорошо батарея держит долго. рекомендую за такие деньги очень хорошо
Источник: Яндекс Маркет
20.08.2025
Михаил Ш.

Достоинства:


Комментарий:
шикарный телефон, купил два, себе и жене. Памяти просто умотаться
Источник: Яндекс Маркет
20.08.2025
Маргарита Б.

Достоинства:


Комментарий:
телефон шустрый, качество снимков хорошее , заряд держит. за эти деньги, аппарат хороший. рекомендую продавца!
Источник: Яндекс Маркет
18.08.2025
Сергей Н.

Достоинства:


Комментарий:
все супер!!!пришел в срок, все летает. упаковка целая. телефоном доволен на все 100 и главное дешевле чем в магазинах!!!
Источник: Яндекс Маркет
13.08.2025
Серёга

Достоинства:


Комментарий:
Телефон пришёл быстро спасибо продавцу рекомендую


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