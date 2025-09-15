Смартфон Tecno Pova 7 Neo 8/256Gb Black
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Характеристики
Описание товара Смартфон Tecno Pova 7 Neo 8/256Gb Black
Смартфон TECNO — это современное устройство, соединяющее в себе высокую производительность и стильный дизайн. Этот смартфон создан для тех, кто ценит качество и надежность в повседневном использовании. Особенностью модели является мощный аккумулятор емкостью 7000 мА·ч, обеспечивающий длительный период работы без подзарядки. Смартфон весит всего 0,21 кг и имеет невероятно удобный форм-фактор, несмотря на большой 6,78-дюймовый экран с разрешением 2460x1080, который обеспечивает яркую и четкую картинку. Водонепроницаемый корпус с классом защиты IP64 защитит устройство от брызг и пыли, что делает его идеальным для активного образа жизни. Встроенная память объемом 256 Гб и оперативная память 8 Гб позволяют сохранять большой объем данных и обеспечивают высокую скорость работы приложений. Устройство поддерживает две SIM-карты, что особенно удобно для туристов и деловых людей, которые часто совмещают личные и рабочие контакты. Работающий на операционной системе Android, смартфон поддерживает все современные приложения и функции, включая NFC для удобных бесконтактных платежей. Выделим также наличие Bluetooth 5.4, обеспечивающего стабильное соединение с другими устройствами. Две основные камеры расширяют возможности съемки, позволяя создавать яркие и детализированные снимки в любых условиях. Смартфон TECNO — это идеальный выбор для тех, кто ищет устройства с мощным функционалом и долговечным качеством.
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Достоинства:
Комментарий:
Приехал быстро, упаковали хорошо, сам аппарат стоит своих денег
Достоинства:
Комментарий:
долго выбирал что взять, но в итоге остановился на этом варианте, отличный телефон
Достоинства:
Комментарий:
Пришло вовремя,телефон брал сыну,у меня 6,уже 2 года без нареканий,думаю и этот не подведёт!
Достоинства:
Комментарий:
телефон пришёл в заводской упаковке.. все четко.. брал до этого Нова 6 решил обновится до 7 и не пожалел!!
Достоинства:
Комментарий:
упакован аккуратно, все целое, подключился сразу, пришел с зарядкой 64%, всеработает, с установкой приложений проблем нет. фото хорошего качества. покупали в подарок, все довольны. огромное спасибо за качественный товар
Достоинства:
Комментарий:
пришелый целый , характеристики совпадают с описанием
Достоинства:
Комментарий:
телефон хороший работает, быстро игры качают, хорошо быстро заряжается. все хорошо батарея держит долго. рекомендую за такие деньги очень хорошо
Достоинства:
Комментарий:
шикарный телефон, купил два, себе и жене. Памяти просто умотаться
Достоинства:
Комментарий:
телефон шустрый, качество снимков хорошее , заряд держит. за эти деньги, аппарат хороший. рекомендую продавца!
Достоинства:
Комментарий:
все супер!!!пришел в срок, все летает. упаковка целая. телефоном доволен на все 100 и главное дешевле чем в магазинах!!!
Достоинства:
Комментарий:
Телефон пришёл быстро спасибо продавцу рекомендую
Отзывы о товаре Смартфон Tecno Pova 7 Neo 8/256Gb Black
Достоинства:
Комментарий:
Приехал быстро, упаковали хорошо, сам аппарат стоит своих денег
Достоинства:
Комментарий:
долго выбирал что взять, но в итоге остановился на этом варианте, отличный телефон
Достоинства:
Комментарий:
Пришло вовремя,телефон брал сыну,у меня 6,уже 2 года без нареканий,думаю и этот не подведёт!
Достоинства:
Комментарий:
телефон пришёл в заводской упаковке.. все четко.. брал до этого Нова 6 решил обновится до 7 и не пожалел!!
Достоинства:
Комментарий:
упакован аккуратно, все целое, подключился сразу, пришел с зарядкой 64%, всеработает, с установкой приложений проблем нет. фото хорошего качества. покупали в подарок, все довольны. огромное спасибо за качественный товар
Достоинства:
Комментарий:
пришелый целый , характеристики совпадают с описанием
Достоинства:
Комментарий:
телефон хороший работает, быстро игры качают, хорошо быстро заряжается. все хорошо батарея держит долго. рекомендую за такие деньги очень хорошо
Достоинства:
Комментарий:
шикарный телефон, купил два, себе и жене. Памяти просто умотаться
Достоинства:
Комментарий:
телефон шустрый, качество снимков хорошее , заряд держит. за эти деньги, аппарат хороший. рекомендую продавца!
Достоинства:
Комментарий:
все супер!!!пришел в срок, все летает. упаковка целая. телефоном доволен на все 100 и главное дешевле чем в магазинах!!!
Достоинства:
Комментарий:
Телефон пришёл быстро спасибо продавцу рекомендую