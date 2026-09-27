Bob Sinclar - Soundz Of Freedom (3596974743762) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Bob Sinclar
Альбом (сингл)
Soundz Of Freedom
Жанр
House
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 500 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 707335
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Wagram
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Wagram Music Group
Barcode
[3596974743762]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Bob Sinclar
Альбом (сингл)
Soundz Of Freedom
Жанр
House
Трек-лист
Bob Sinclar Feat. Gary Pine* & Dollarman–Sound Of Freedom, Bob Sinclar Feat. Dollarman & Big Ali–Rock This Remix, Fireball (3)–What I Want, Bob Sinclar Feat. The Hard Boys (2)–Hard, Bob Sinclar–Kiss My Eyes (Cubeguys Remix) Bob Sinclar–I Feel For You (Axwell Remix), Bob Sinclar–Everybody Movin (Part. 1) (Kurd Maverick & Eddie Thoneick Remix), Bob Sinclar–Everybody Movin (Part. 2) (Guy Schreiner Remix), Bob Sinclar Feat. Big Ali–Ultimate Funk (Tocadisco Remix), Bob Sinclar–The Beat Goes On (Mouss
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Франция
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Bob Sinclar - Soundz Of Freedom (3596974743762) виниловая пластинка
«Soundz of Freedom» — культовый альбом французского диджея и продюсера Боба Синклера, выпущенный в 2007 году. Золотой альбом во Франции, впервые переиздан на двойном виниле!. Альбом был записан при участии Axwell, Tocadisco, Рона Кэрролла, Джейми Льюиса, Mousse T и включает такие международные хиты, как «Sound of Freedom», «Together» и «What I Want».
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 3 340 руб.835 руб. в СплитГеннадий Гладков - 12 Стульев (Lim.Ed., Numbered) (4680068805869...
-
В наличииЦена 3 340 руб.835 руб. в СплитГеннадий Гладков - Вакансия (Lim.Ed., Numbered) (4680068805821) ...
-
В наличииЦена 3 340 руб.835 руб. в СплитГеннадий Гладков - Точка, Точка, Запятая… (4680068802417) винило...
-
В наличииЦена 3 340 руб.835 руб. в СплитMisterwives - Superbloom (coloured) (0075678647369) виниловая пл...
-
В наличииЦена 3 340 руб.835 руб. в СплитMorse; Portnoy; George - Cover To Cover (0194397635010) винилова...
-
В наличииЦена 3 340 руб.835 руб. в СплитCosmo - La Terza Estate Dell'Amore (0194398855417) виниловая пла...
-
В наличииЦена 3 340 руб.835 руб. в СплитСборник - Дудук и Орган (4657819841742) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 340 руб.835 руб. в СплитArgishty - Дудук Это личное (4657819841759) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 340 руб.835 руб. в СплитСборник - Киномузыка (4657792369974) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 340 руб.835 руб. в СплитBjarla - Bifrost (Limited, Numbered) (4630356100473) виниловая п...
-
В наличииЦена 3 340 руб.835 руб. в СплитYaruga - Карколист (4630356100770) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 340 руб.835 руб. в СплитВеданъ Колодъ - Птицы (4630356100404) виниловая пластинка
Бренд
Wagram
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Wagram Music Group
Barcode
[3596974743762]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Bob Sinclar
Альбом (сингл)
Soundz Of Freedom
Жанр
House
Трек-лист
Bob Sinclar Feat. Gary Pine* & Dollarman–Sound Of Freedom, Bob Sinclar Feat. Dollarman & Big Ali–Rock This Remix, Fireball (3)–What I Want, Bob Sinclar Feat. The Hard Boys (2)–Hard, Bob Sinclar–Kiss My Eyes (Cubeguys Remix) Bob Sinclar–I Feel For You (Axwell Remix), Bob Sinclar–Everybody Movin (Part. 1) (Kurd Maverick & Eddie Thoneick Remix), Bob Sinclar–Everybody Movin (Part. 2) (Guy Schreiner Remix), Bob Sinclar Feat. Big Ali–Ultimate Funk (Tocadisco Remix), Bob Sinclar–The Beat Goes On (Mouss
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Франция
«Soundz of Freedom» — культовый альбом французского диджея и продюсера Боба Синклера, выпущенный в 2007 году. Золотой альбом во Франции, впервые переиздан на двойном виниле!. Альбом был записан при участии Axwell, Tocadisco, Рона Кэрролла, Джейми Льюиса, Mousse T и включает такие международные хиты, как «Sound of Freedom», «Together» и «What I Want».
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Bob Sinclar - Soundz Of Freedom (3596974743762) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Bob Sinclar - Soundz Of Freedom (3596974743762) виниловая пластинка