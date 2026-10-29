Sabrina Carpenter - Evolution (0050087360832) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Sabrina Carpenter
Альбом (сингл)
EVOLUTION
Версия издания
стандартное
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 700 руб.
В наличии
Код товара: 707269
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4 700 руб.
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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0050087360832]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Sabrina Carpenter
Альбом (сингл)
EVOLUTION
Трек-лист
On Purpose, Feels Like Loneliness, Thumbs, No Words, Run And Hide Mirage, Don’t Want It Back, Shadows, Space, All We Have Is Love
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Франция
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Sabrina Carpenter - Evolution (0050087360832) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: On Purpose, Feels Like Loneliness, Thumbs, No Words, Run And Hide Mirage, Don’t Want It Back, Shadows, Space, All We Have Is Love
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0050087360832]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Sabrina Carpenter
Альбом (сингл)
EVOLUTION
Трек-лист
On Purpose, Feels Like Loneliness, Thumbs, No Words, Run And Hide Mirage, Don’t Want It Back, Shadows, Space, All We Have Is Love
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Франция
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: On Purpose, Feels Like Loneliness, Thumbs, No Words, Run And Hide Mirage, Don’t Want It Back, Shadows, Space, All We Have Is Love
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Купить Sabrina Carpenter - Evolution (0050087360832) виниловая пластинка - по цене 4700 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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