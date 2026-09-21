Top.Mail.Ru
Can - Delay 1968 (coloured) (5400863042318) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Can - Delay 1968 (coloured) (5400863042318) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Can - Delay 1968 (coloured) (5400863042318) виниловая пластинка - фото 1
Can - Delay 1968 (coloured) (5400863042318) виниловая пластинка - фото 2
Can - Delay 1968 (coloured) (5400863042318) виниловая пластинка - фото 3
Can - Delay 1968 (coloured) (5400863042318) виниловая пластинка - фото 4
Can - Delay 1968 (coloured) (5400863042318) виниловая пластинка - фото 5
Can - Delay 1968 (coloured) (5400863042318) виниловая пластинка - фото 6
Can - Delay 1968 (coloured) (5400863042318) виниловая пластинка - фото 7
Can - Delay 1968 (coloured) (5400863042318) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Can
Альбом (сингл)
Delay 1968
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Can - Delay 1968 (coloured) (5400863042318) виниловая пластинка - фото 1
  • Can - Delay 1968 (coloured) (5400863042318) виниловая пластинка - фото 2
  • Can - Delay 1968 (coloured) (5400863042318) виниловая пластинка - фото 3
  • Can - Delay 1968 (coloured) (5400863042318) виниловая пластинка - фото 4
  • Can - Delay 1968 (coloured) (5400863042318) виниловая пластинка - фото 5
  • Can - Delay 1968 (coloured) (5400863042318) виниловая пластинка - фото 6
  • Can - Delay 1968 (coloured) (5400863042318) виниловая пластинка - фото 7
  • Can - Delay 1968 (coloured) (5400863042318) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 160 руб. 
Начислим 152 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 707246
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Can - Delay 1968 (coloured) (5400863042318) виниловая пластинка
4 160 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Spoon
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Spoon Records
Barcode
[5400863042318]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Can
Альбом (сингл)
Delay 1968
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
Butterfly, Pnoom, Nineteen Century Man, Thief, Man Named Joe Uphill, Little Star Of Bethlehem
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Страна производства
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Can - Delay 1968 (coloured) (5400863042318) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Butterfly, Pnoom, Nineteen Century Man, Thief, Man Named Joe Uphill, Little Star Of Bethlehem

Отзывы о товаре Can - Delay 1968 (coloured) (5400863042318) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Spoon
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Spoon Records
Barcode
[5400863042318]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Can
Альбом (сингл)
Delay 1968
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
Butterfly, Pnoom, Nineteen Century Man, Thief, Man Named Joe Uphill, Little Star Of Bethlehem
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Развернуть
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Страна производства
Германия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Butterfly, Pnoom, Nineteen Century Man, Thief, Man Named Joe Uphill, Little Star Of Bethlehem
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Can - Delay 1968 (coloured) (5400863042318) виниловая пластинка - по цене 4160 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...