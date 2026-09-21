Celine Dion - Unison (coloured) (0198028900119) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Celine Dion - Unison (coloured) (0198028900119) виниловая пластинка
Unison — девятый студийный альбом канадской певицы Селин Дион и ее первый альбом на английском языке, выпущенный в 1990 году. 10 песен альбома включают хиты Where Does My Heart Beat Now, (If There Was) Any Other Way и Unison. Издание на прозрачном виниле. Unison — первый альбом Селин, записанный на английском языке. Для альбома была собрана сильная команда продюсеров, авторов текстов и композиторов. Среди них Крис Нил (Шина Истон, Mike + The Mechanics), Пол Блисс (Эми Холланд), Альдо Нова (Альдо Нова, Blue ?yster Cult, Джон Бон Джови) и Дэвид Фостер (Уитни Хьюстон, Барбра Стрейзанд, Чикаго). Благодаря ее упорному труду и таланту альбом cделал голос молодой певицы из Квебека известным всему миру. Альбом был продан тиражом более 3 млн экземпляров по всему миру, а наибольшего успеха альбом завоевал в США и Канаде. По данным Sony Music Entertainment, Дион продала более 220 миллионов альбомов по всему миру и является самой продаваемой певицей всех времён.
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