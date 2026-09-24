Top.Mail.Ru
Anderson .Paak - Venice (10Th Anniversary) (0716841632729) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Anderson .Paak - Venice (10Th Anniversary) (0716841632729) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Anderson .Paak - Venice (10Th Anniversary) (0716841632729) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 550 руб. 
Начислим 152 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 706065
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Anderson .Paak - Venice (10Th Anniversary) (0716841632729) виниловая пластинка
4 550 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Giant Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Anderson .Paak - Venice (10Th Anniversary) (0716841632729) виниловая пластинка

Дебютный студийный альбом американского рэпера Андерсона.Пака. Он был выпущен 28 октября 2014 года лейблами Steel Wool, OBE и Empire Distribution. Андерсон.Пак выступил в качестве продюсера альбома, работая вместе с несколькими другими продюсерами, такими как Lo_Def, DJ Nobody, DK the Punisher, Mikos the Gawd, Келси Гонсалес, Tokimonsta и Ta-Ku, также в альбоме принял участие SiR. Альбом поддерживался двумя синглами: «Drugs» и «Miss Right». В альбоме также присутствуют соло-гитара от Хосе Риоса, акустическая и бас-гитара от Келси Гонсалес и клавишные от Рона Аванта, все они являются участниками его бэк-бенда The Free Nationals.

Отзывы о товаре Anderson .Paak - Venice (10Th Anniversary) (0716841632729) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Giant Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Описание
Дебютный студийный альбом американского рэпера Андерсона.Пака. Он был выпущен 28 октября 2014 года лейблами Steel Wool, OBE и Empire Distribution. Андерсон.Пак выступил в качестве продюсера альбома, работая вместе с несколькими другими продюсерами, такими как Lo_Def, DJ Nobody, DK the Punisher, Mikos the Gawd, Келси Гонсалес, Tokimonsta и Ta-Ku, также в альбоме принял участие SiR. Альбом поддерживался двумя синглами: «Drugs» и «Miss Right». В альбоме также присутствуют соло-гитара от Хосе Риоса, акустическая и бас-гитара от Келси Гонсалес и клавишные от Рона Аванта, все они являются участниками его бэк-бенда The Free Nationals.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Anderson .Paak - Venice (10Th Anniversary) (0716841632729) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 4550 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...