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Смартфон Tecno Camon 40 8/256Gb White купить с доставкой в Москве
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Смартфон Tecno Camon 40 8/256Gb White

34 Отзывы
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Смартфон Tecno Camon 40 8/256Gb White - фото 1
Смартфон Tecno Camon 40 8/256Gb White - фото 2
Смартфон Tecno Camon 40 8/256Gb White - фото 3
Смартфон Tecno Camon 40 8/256Gb White - фото 4
Смартфон Tecno Camon 40 8/256Gb White - фото 5
Смартфон Tecno Camon 40 8/256Gb White - фото 6
Смартфон Tecno Camon 40 8/256Gb White - фото 7
Смартфон Tecno Camon 40 8/256Gb White - фото 8
Смартфон Tecno Camon 40 8/256Gb White - фото 9
Смартфон Tecno Camon 40 8/256Gb White - фото 10
Смартфон Tecno Camon 40 8/256Gb White - фото 11
Смартфон Tecno Camon 40 8/256Gb White - фото 12
Смартфон Tecno Camon 40 8/256Gb White - фото 13
Смартфон Tecno Camon 40 8/256Gb White - фото 14
Смартфон Tecno Camon 40 8/256Gb White - фото 15
Смартфон Tecno Camon 40 8/256Gb White - фото 16
Смартфон Tecno Camon 40 8/256Gb White - фото 17
Смартфон Tecno Camon 40 8/256Gb White - фото 18
Смартфон Tecno Camon 40 8/256Gb White - фото 19
Смартфон Tecno Camon 40 8/256Gb White - фото 20
Смартфон Tecno Camon 40 8/256Gb White - фото 21
Смартфон Tecno Camon 40 8/256Gb White - фото 22
Смартфон Tecno Camon 40 8/256Gb White - фото 23
Смартфон Tecno Camon 40 8/256Gb White - фото 24
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Смартфон Tecno Camon 40 8/256Gb White - фото 26
Смартфон Tecno Camon 40 8/256Gb White - фото 27
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Смартфон Tecno Camon 40 8/256Gb White - фото 31
Смартфон Tecno Camon 40 8/256Gb White - фото 32
Смартфон Tecno Camon 40 8/256Gb White - фото 33
Смартфон Tecno Camon 40 8/256Gb White - фото 34
Смартфон Tecno Camon 40 8/256Gb White - фото 35
Смартфон Tecno Camon 40 8/256Gb White - фото 36
Смартфон Tecno Camon 40 8/256Gb White - фото 37
Смартфон Tecno Camon 40 8/256Gb White - фото 38
Смартфон Tecno Camon 40 8/256Gb White - фото 39
Смартфон Tecno Camon 40 8/256Gb White - фото 40
Смартфон Tecno Camon 40 8/256Gb White - фото 41
Смартфон Tecno Camon 40 8/256Gb White - фото 42
Смартфон Tecno Camon 40 8/256Gb White - фото 43
Смартфон Tecno Camon 40 8/256Gb White - фото 44
Смартфон Tecno Camon 40 8/256Gb White - фото 45
Смартфон Tecno Camon 40 8/256Gb White - фото 46
Смартфон Tecno Camon 40 8/256Gb White - фото 47
Смартфон Tecno Camon 40 8/256Gb White - фото 48
Смартфон Tecno Camon 40 8/256Gb White - фото 49
Смартфон Tecno Camon 40 8/256Gb White - фото 50
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смартфон
Линейка
Tecno Camon 40
Цвет
белый
Диагональ экрана, дюйм
6.78
Разрешение экрана
2436x1080
Процессор
MediaTek Helio G100 Ultimate
Оперативная память
8
Встроенная память
256
Количество SIM-карт
2
  • Смартфон Tecno Camon 40 8/256Gb White - фото 1
  • Смартфон Tecno Camon 40 8/256Gb White - фото 2
  • Смартфон Tecno Camon 40 8/256Gb White - фото 3
  • Смартфон Tecno Camon 40 8/256Gb White - фото 4
  • Смартфон Tecno Camon 40 8/256Gb White - фото 5
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  • Смартфон Tecno Camon 40 8/256Gb White - фото 8
  • Смартфон Tecno Camon 40 8/256Gb White - фото 9
  • Смартфон Tecno Camon 40 8/256Gb White - фото 10
  • Смартфон Tecno Camon 40 8/256Gb White - фото 11
  • Смартфон Tecno Camon 40 8/256Gb White - фото 12
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  • Смартфон Tecno Camon 40 8/256Gb White - фото 16
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  • Смартфон Tecno Camon 40 8/256Gb White - фото 24
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  • Смартфон Tecno Camon 40 8/256Gb White - фото 36
  • Смартфон Tecno Camon 40 8/256Gb White - фото 37
  • Смартфон Tecno Camon 40 8/256Gb White - фото 38
  • Смартфон Tecno Camon 40 8/256Gb White - фото 39
  • Смартфон Tecno Camon 40 8/256Gb White - фото 40
  • Смартфон Tecno Camon 40 8/256Gb White - фото 41
  • Смартфон Tecno Camon 40 8/256Gb White - фото 42
  • Смартфон Tecno Camon 40 8/256Gb White - фото 43
  • Смартфон Tecno Camon 40 8/256Gb White - фото 44
  • Смартфон Tecno Camon 40 8/256Gb White - фото 45
  • Смартфон Tecno Camon 40 8/256Gb White - фото 46
  • Смартфон Tecno Camon 40 8/256Gb White - фото 47
  • Смартфон Tecno Camon 40 8/256Gb White - фото 48
  • Смартфон Tecno Camon 40 8/256Gb White - фото 49
  • Смартфон Tecno Camon 40 8/256Gb White - фото 50
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-35%
16 580 руб.  25 490 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 705585
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Характеристики

Бренд
TECNO
Тип товара
Смартфон
Линейка
Tecno Camon 40
Цвет
белый
Материал корпуса
пластик
Влагозащищенный корпус
да
Класс защиты
IP66
Диагональ экрана, дюйм
6.78
Разрешение экрана
2436x1080
Частота обновления, Гц
120
Процессор
MediaTek Helio G100 Ultimate
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
8
Встроенная память
256
Слот для карты памяти
да
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Фронтальная камера, МП
32
Камера, МП
50+8
Количество основных (тыловых) камер
3
Wi-Fi
802.11 ac
Bluetooth
5.2
Поддержка NFC
да
Система навигации
GPS
Аккумулятор
Li-Pol
Время работы в режиме ожидания
698
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х8х4
Вес, г.
490

Описание товара Смартфон Tecno Camon 40 8/256Gb White

Смартфон Tecno — это сочетание современных технологий и стильного дизайна, идеально подходящее для активных пользователей. Устройство оснащено мощным восьмиядерным процессором, который обеспечивает быструю и плавную работу в любых приложениях. Большой 6,78-дюймовый экран обеспечивает яркое и четкое изображение, делая просмотр видео и игр настоящим удовольствием. Для хранения ваших данных и приложений смартфон предоставляет 256 Гб встроенной памяти, а 8 Гб оперативной памяти гарантируют многозадачность без задержек. Аккумулятор емкостью 5200 мА·ч позволит вам пользоваться устройством весь день без необходимости частой подзарядки, а технология Li-Pol гарантирует долговечность и стабильность. Двойная SIM-карта предоставляет удобные возможности для управления деловыми и личными контактами. Корпус смартфона выполнен из легкого и прочного пластика. Вес устройства составляет всего 179 грамм, что делает его удобным для ежедневного использования. Благодаря наличию влагозащиты с классом защиты IP66, смартфон устойчив к проникновению пыли и влаги, позволяя вам оставаться на связи даже в неблагоприятных условиях. Кроме того, смартфон оснащен современным Bluetooth 5.2, обеспечивающим высокоскоростную и стабильную беспроводную связь с другими устройствами. Три основные камеры дают возможность создавать качественные фотографии и видеозаписи в любое время. Срок гарантии на устройство составляет 12 месяцев, что подчеркивает высокое качество и надежность продукции Tecno.

Отзывы о товаре Смартфон Tecno Camon 40 8/256Gb White

Источник: Яндекс Маркет
08.02.2026
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
телефон отличный. купила сыну в подарок. ему очень понравился. не зависает,не дорогой. не надо никого айфона.картинки яркие. приложения все загрузили.
Источник: Яндекс Маркет
08.02.2026
Владимир Коротков

Достоинства:


Комментарий:
Телефон бомба Не тяжёлый Шустрый Не лагучий Топ за свои деньги В комплекте идёт чехол Есть искусственный интеллект Приехал уже в пленке на экране Качество телефона одним словом огонь.
Источник: Яндекс Маркет
07.02.2026
MAKHMUDZHON S.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная цена скорость доставки телефон лучший спасибо продавцу вообще за саои деньги топ
Источник: Яндекс Маркет
04.02.2026
Ильнур М.

Достоинства:


Комментарий:
смартфон отличный.шустрый. снимки хорошие. очень легкий смартфон, люди удивляются когда держат его в руке. сеть стабильна, заряд держит хорошо, звук выходит с обеих динамиков ( снизу и сверху). есть индикатор уведомлений на задней крышке, также светится при зарядке.
Источник: Яндекс Маркет
03.02.2026
Андрей К.

Достоинства:


Комментарий:
ребёнок доволен , а это главное!!! так что спасибо, , всё окей!!!
Источник: Яндекс Маркет
02.02.2026
Юлия З.

Достоинства:


Комментарий:
Все в порядке, работает. Надеюсь, прослужит долго.
Источник: Яндекс Маркет
01.02.2026
Максим Г.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный телефон за эти деньги, шустрый, стильный, очень удивила камера, снимки получаются четкими не размытыми
Источник: Яндекс Маркет
29.01.2026
Надежда О.

Достоинства:


Комментарий:
супер!!! шустрый телефон, стандартные настройки, в комплекте даже чехол есть, заряжается быстро, яркий, громкий, легкий, красивый! очень довольна покупкой! рекомендую!!!
Источник: Яндекс Маркет
25.01.2026
Александр Б.

Достоинства:


Комментарий:
очень хороший товар быстро работает очень тонкий пришёл с защитным стеклом память должна быть 8гб пришла 16гб
Источник: Яндекс Маркет
24.01.2026
Андрей Ц.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный телефон за свои деньги. Порадовал звук и качество фоток
Источник: Яндекс Маркет
23.01.2026
Александр А.

Достоинства:


Комментарий:
хороший шустрый аппарат. яркий экран, камера норм, за свои деньги пойдет. памяти как внутренней так и оперативной вполне хватает на свои задачи!
Источник: Яндекс Маркет
15.01.2026
Елена Н.

Достоинства:


Комментарий:
Цена-качество отличное. Телефон удобен в руке, довольно шустрый, камера отличная. Покупала за 14.5 тысяч. Доставка 3 дня. В комплекте пленка (уже наклеена) и чехол. Экран четкий, яркий. Первое впечатление шикарное. Вся семья пользуется Tecno.
Источник: Яндекс Маркет
14.01.2026
Галина К.

Достоинства:


Комментарий:
спасибо все отлично заказ пришел раньше все упаковано все работает
Источник: Яндекс Маркет
13.01.2026
Любовь Л.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный телефон соответствует заявленным характеристикам.Хороший экран, очень быстрый летает.Камера отлично передаёт яркость.
Источник: Яндекс Маркет
13.01.2026
Денис Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Супер телефон!! Много функций, четкие фото, отпечаток работает отлично!! Рекомендую!!!Еще и легкий и тонкий...
Источник: Яндекс Маркет
12.01.2026
Людмила Г.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший телефон, яркий, шустрый, камера нормальная, фильтры правда не очень, сглаживание кожи лица не Вау, видно что фильтр, на Самсунге у меня был А13, фильтр был получше. но зато функция создания видео понравилась)
Источник: Яндекс Маркет
11.01.2026
Анжелика М.

Достоинства:


Комментарий:
Купила TECNO CAMON 40, не могу зайти в Google Play выдает ошибку. Просит обновление системы, выдает ошибку сети, подскажите пожалуйста почему? И как это решить?
Источник: Яндекс Маркет
11.01.2026
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Очень хорошая модель телефона долго держит батарею, камера очень качественная. Быстрая доставка! рекомендую к покупке!
Источник: Яндекс Маркет
10.01.2026
Сергей Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Телефон супер. Все телефоны только техно. Планка уже наклеена. Чехол прозрачный, на первое время сойдёт
Источник: Яндекс Маркет
09.01.2026
Евгений К.

Достоинства:


Комментарий:
Красивый, стильный телефон. Покупал жене, она довольна! Работает норм, заряжается быстро,как и заявленно. Со старого телефона всё перенесла клонированием. Фото получаются отличные,в отличие от старого тесno. В общем 5 звёзд!
Источник: Яндекс Маркет
09.01.2026
Тамила Н.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший смартфон для своей ценовой категории. В принципе достаточно шустрый, ребенку самое то.
Источник: Яндекс Маркет
08.01.2026
Светлана Ф.

Достоинства:


Комментарий:
от телефона в восторге,шустрый,красивый,фото отличного качества.Всё нравится,спасибо продавцу.
Источник: Яндекс Маркет
08.01.2026
Дарья Г.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный смартфон за свою цену. Товар приобретался для подарка маме. большой экран, позволяющий все видееть .
Источник: Яндекс Маркет
07.01.2026
Юрий Б.

Достоинства:


Комментарий:
Телефон хорошего качества.Брал на подарок дочери.Довольная
Источник: Яндекс Маркет
07.01.2026
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Нормальный телефон, с хорошими характеристиками. Пришёл вовремя. Упаковка достойная. Чехол прилагается. Ребёнок доволен.
Источник: Яндекс Маркет
07.01.2026
Денис Ш.

Достоинства:


Комментарий:
за такую цену вполне себе телефон. С быстрой зарядкой емкий аккумулятор, кучу штук с ИИ. Камера в темноте дает зерно, но впринципе вполне неплохая камера за такие деньги.
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Юлия

Достоинства:


Комментарий:
Телефон понравился шустрый , удобный , симпатичный , лёгкий Камера тоже порадовала
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Александра

Достоинства:


Комментарий:
недавно пользуюсь телефоном чуть больше недели, всё нравится яркий экран хорошая камера быстро и отклик не зависает рекомендую к покупке
Источник: Яндекс Маркет
24.05.2025
Лукьяненко В.

Достоинства:


Комментарий:
Пришёл быстрее чем указывали ранее. Брал жене, ей очень понравилось как шустро он работает
Источник: Яндекс Маркет
23.05.2025
Рустам Д.

Достоинства:


Комментарий:
телефон отличный! производительность, камера, функционал, класс! по сравнению с айфон 15 только здесь и батарея держит лучше! Дочка довольна!
Источник: Яндекс Маркет
23.05.2025
Анна З.

Достоинства:


Комментарий:
товар пришёл целый, соответствует описанию. пользуюсь первый день, нареканий нет
Источник: Яндекс Маркет
17.05.2025
Анна А.

Достоинства:


Комментарий:
Телефон прекрасен, фото получаются очень качественные, а функция AI-вырезания объектов очень полезна, советую
Источник: Яндекс Маркет
13.05.2025
Наталья К.

Достоинства:


Комментарий:
первое впечатление не плохое. интернет работает хорошо. лёгкий, удобный. красивый дизайн. динамик хороший. к покупке рекомендую. дополняю. зарядка очень-очень быстрая. всё работает хорошо. не тупит. посление 3 фото с этого телефона. рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
01.05.2025
Марина О.

Достоинства:


Комментарий:
Ждала именно эту модель. Уже третий телефон Tecno в семье. Очень много интересных и новых функций по обработке фото, переводчику и помощнику. Если сравнивать с другими марками есть преимущества.



Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
TECNO
Тип товара
Смартфон
Линейка
Tecno Camon 40
Цвет
белый
Материал корпуса
пластик
Влагозащищенный корпус
да
Класс защиты
IP66
Диагональ экрана, дюйм
6.78
Разрешение экрана
2436x1080
Частота обновления, Гц
120
Процессор
MediaTek Helio G100 Ultimate
Количество ядер
8
Развернуть
Операционная система
Android
Оперативная память
8
Встроенная память
256
Слот для карты памяти
да
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Фронтальная камера, МП
32
Камера, МП
50+8
Количество основных (тыловых) камер
3
Wi-Fi
802.11 ac
Bluetooth
5.2
Поддержка NFC
да
Система навигации
GPS
Аккумулятор
Li-Pol
Время работы в режиме ожидания
698
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Описание
Смартфон Tecno — это сочетание современных технологий и стильного дизайна, идеально подходящее для активных пользователей. Устройство оснащено мощным восьмиядерным процессором, который обеспечивает быструю и плавную работу в любых приложениях. Большой 6,78-дюймовый экран обеспечивает яркое и четкое изображение, делая просмотр видео и игр настоящим удовольствием. Для хранения ваших данных и приложений смартфон предоставляет 256 Гб встроенной памяти, а 8 Гб оперативной памяти гарантируют многозадачность без задержек. Аккумулятор емкостью 5200 мА·ч позволит вам пользоваться устройством весь день без необходимости частой подзарядки, а технология Li-Pol гарантирует долговечность и стабильность. Двойная SIM-карта предоставляет удобные возможности для управления деловыми и личными контактами. Корпус смартфона выполнен из легкого и прочного пластика. Вес устройства составляет всего 179 грамм, что делает его удобным для ежедневного использования. Благодаря наличию влагозащиты с классом защиты IP66, смартфон устойчив к проникновению пыли и влаги, позволяя вам оставаться на связи даже в неблагоприятных условиях. Кроме того, смартфон оснащен современным Bluetooth 5.2, обеспечивающим высокоскоростную и стабильную беспроводную связь с другими устройствами. Три основные камеры дают возможность создавать качественные фотографии и видеозаписи в любое время. Срок гарантии на устройство составляет 12 месяцев, что подчеркивает высокое качество и надежность продукции Tecno.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
08.02.2026
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
телефон отличный. купила сыну в подарок. ему очень понравился. не зависает,не дорогой. не надо никого айфона.картинки яркие. приложения все загрузили.
Источник: Яндекс Маркет
08.02.2026
Владимир Коротков

Достоинства:


Комментарий:
Телефон бомба Не тяжёлый Шустрый Не лагучий Топ за свои деньги В комплекте идёт чехол Есть искусственный интеллект Приехал уже в пленке на экране Качество телефона одним словом огонь.
Источник: Яндекс Маркет
07.02.2026
MAKHMUDZHON S.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная цена скорость доставки телефон лучший спасибо продавцу вообще за саои деньги топ
Источник: Яндекс Маркет
04.02.2026
Ильнур М.

Достоинства:


Комментарий:
смартфон отличный.шустрый. снимки хорошие. очень легкий смартфон, люди удивляются когда держат его в руке. сеть стабильна, заряд держит хорошо, звук выходит с обеих динамиков ( снизу и сверху). есть индикатор уведомлений на задней крышке, также светится при зарядке.
Источник: Яндекс Маркет
03.02.2026
Андрей К.

Достоинства:


Комментарий:
ребёнок доволен , а это главное!!! так что спасибо, , всё окей!!!
Источник: Яндекс Маркет
02.02.2026
Юлия З.

Достоинства:


Комментарий:
Все в порядке, работает. Надеюсь, прослужит долго.
Источник: Яндекс Маркет
01.02.2026
Максим Г.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный телефон за эти деньги, шустрый, стильный, очень удивила камера, снимки получаются четкими не размытыми
Источник: Яндекс Маркет
29.01.2026
Надежда О.

Достоинства:


Комментарий:
супер!!! шустрый телефон, стандартные настройки, в комплекте даже чехол есть, заряжается быстро, яркий, громкий, легкий, красивый! очень довольна покупкой! рекомендую!!!
Источник: Яндекс Маркет
25.01.2026
Александр Б.

Достоинства:


Комментарий:
очень хороший товар быстро работает очень тонкий пришёл с защитным стеклом память должна быть 8гб пришла 16гб
Источник: Яндекс Маркет
24.01.2026
Андрей Ц.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный телефон за свои деньги. Порадовал звук и качество фоток
Источник: Яндекс Маркет
23.01.2026
Александр А.

Достоинства:


Комментарий:
хороший шустрый аппарат. яркий экран, камера норм, за свои деньги пойдет. памяти как внутренней так и оперативной вполне хватает на свои задачи!
Источник: Яндекс Маркет
15.01.2026
Елена Н.

Достоинства:


Комментарий:
Цена-качество отличное. Телефон удобен в руке, довольно шустрый, камера отличная. Покупала за 14.5 тысяч. Доставка 3 дня. В комплекте пленка (уже наклеена) и чехол. Экран четкий, яркий. Первое впечатление шикарное. Вся семья пользуется Tecno.
Источник: Яндекс Маркет
14.01.2026
Галина К.

Достоинства:


Комментарий:
спасибо все отлично заказ пришел раньше все упаковано все работает
Источник: Яндекс Маркет
13.01.2026
Любовь Л.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный телефон соответствует заявленным характеристикам.Хороший экран, очень быстрый летает.Камера отлично передаёт яркость.
Источник: Яндекс Маркет
13.01.2026
Денис Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Супер телефон!! Много функций, четкие фото, отпечаток работает отлично!! Рекомендую!!!Еще и легкий и тонкий...
Источник: Яндекс Маркет
12.01.2026
Людмила Г.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший телефон, яркий, шустрый, камера нормальная, фильтры правда не очень, сглаживание кожи лица не Вау, видно что фильтр, на Самсунге у меня был А13, фильтр был получше. но зато функция создания видео понравилась)
Источник: Яндекс Маркет
11.01.2026
Анжелика М.

Достоинства:


Комментарий:
Купила TECNO CAMON 40, не могу зайти в Google Play выдает ошибку. Просит обновление системы, выдает ошибку сети, подскажите пожалуйста почему? И как это решить?
Источник: Яндекс Маркет
11.01.2026
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Очень хорошая модель телефона долго держит батарею, камера очень качественная. Быстрая доставка! рекомендую к покупке!
Источник: Яндекс Маркет
10.01.2026
Сергей Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Телефон супер. Все телефоны только техно. Планка уже наклеена. Чехол прозрачный, на первое время сойдёт
Источник: Яндекс Маркет
09.01.2026
Евгений К.

Достоинства:


Комментарий:
Красивый, стильный телефон. Покупал жене, она довольна! Работает норм, заряжается быстро,как и заявленно. Со старого телефона всё перенесла клонированием. Фото получаются отличные,в отличие от старого тесno. В общем 5 звёзд!
Источник: Яндекс Маркет
09.01.2026
Тамила Н.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший смартфон для своей ценовой категории. В принципе достаточно шустрый, ребенку самое то.
Источник: Яндекс Маркет
08.01.2026
Светлана Ф.

Достоинства:


Комментарий:
от телефона в восторге,шустрый,красивый,фото отличного качества.Всё нравится,спасибо продавцу.
Источник: Яндекс Маркет
08.01.2026
Дарья Г.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный смартфон за свою цену. Товар приобретался для подарка маме. большой экран, позволяющий все видееть .
Источник: Яндекс Маркет
07.01.2026
Юрий Б.

Достоинства:


Комментарий:
Телефон хорошего качества.Брал на подарок дочери.Довольная
Источник: Яндекс Маркет
07.01.2026
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Нормальный телефон, с хорошими характеристиками. Пришёл вовремя. Упаковка достойная. Чехол прилагается. Ребёнок доволен.
Источник: Яндекс Маркет
07.01.2026
Денис Ш.

Достоинства:


Комментарий:
за такую цену вполне себе телефон. С быстрой зарядкой емкий аккумулятор, кучу штук с ИИ. Камера в темноте дает зерно, но впринципе вполне неплохая камера за такие деньги.
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Юлия

Достоинства:


Комментарий:
Телефон понравился шустрый , удобный , симпатичный , лёгкий Камера тоже порадовала
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Александра

Достоинства:


Комментарий:
недавно пользуюсь телефоном чуть больше недели, всё нравится яркий экран хорошая камера быстро и отклик не зависает рекомендую к покупке
Источник: Яндекс Маркет
24.05.2025
Лукьяненко В.

Достоинства:


Комментарий:
Пришёл быстрее чем указывали ранее. Брал жене, ей очень понравилось как шустро он работает
Источник: Яндекс Маркет
23.05.2025
Рустам Д.

Достоинства:


Комментарий:
телефон отличный! производительность, камера, функционал, класс! по сравнению с айфон 15 только здесь и батарея держит лучше! Дочка довольна!
Источник: Яндекс Маркет
23.05.2025
Анна З.

Достоинства:


Комментарий:
товар пришёл целый, соответствует описанию. пользуюсь первый день, нареканий нет
Источник: Яндекс Маркет
17.05.2025
Анна А.

Достоинства:


Комментарий:
Телефон прекрасен, фото получаются очень качественные, а функция AI-вырезания объектов очень полезна, советую
Источник: Яндекс Маркет
13.05.2025
Наталья К.

Достоинства:


Комментарий:
первое впечатление не плохое. интернет работает хорошо. лёгкий, удобный. красивый дизайн. динамик хороший. к покупке рекомендую. дополняю. зарядка очень-очень быстрая. всё работает хорошо. не тупит. посление 3 фото с этого телефона. рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
01.05.2025
Марина О.

Достоинства:


Комментарий:
Ждала именно эту модель. Уже третий телефон Tecno в семье. Очень много интересных и новых функций по обработке фото, переводчику и помощнику. Если сравнивать с другими марками есть преимущества.


Смартфон Tecno Camon 40 8/256Gb White - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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