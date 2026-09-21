Мобильный телефон Nokia 108 (TA-1627) DS Blue
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кнопочные телефоны
Тип корпуса
моноблок
Тип SIM-карты
nano-SIM
Количество SIM-карт
2
Цвет
синий
Диагональ экрана, дюйм
1.8
Разрешение экрана
160x126
Емкость аккумулятора
1000
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 080 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 705128
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кнопочные телефоны
Тип корпуса
моноблок
Материал корпуса
пластик
Тип SIM-карты
nano-SIM
Количество SIM-карт
2
Цвет
синий
Диагональ экрана, дюйм
1.8
Разрешение экрана
160x126
Слот для карты памяти
да
Максимальный объем карты памяти
32
Bluetooth
нет
Wi-Fi
нет
Съемный аккумулятор
нет
Тип зарядки
micro-USB
Емкость аккумулятора
1000
Время работы в режиме ожидания
560
Габариты
47х110.4х13.5 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х7х6
Вес, г.
170
Описание товара Мобильный телефон Nokia 108 (TA-1627) DS Blue
Обеспечивает качественную связь по мобильным сетям. Отличается стильным дизайном и высокой работоспособностью. Компактные размеры и небольшой вес позволяют всегда иметь дивайс под рукой.
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Кнопочные телефоны
Тип корпуса
моноблок
Материал корпуса
пластик
Тип SIM-карты
nano-SIM
Количество SIM-карт
2
Цвет
синий
Диагональ экрана, дюйм
1.8
Разрешение экрана
160x126
Слот для карты памяти
да
Максимальный объем карты памяти
32
Bluetooth
нет
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Wi-Fi
нет
Съемный аккумулятор
нет
Тип зарядки
micro-USB
Емкость аккумулятора
1000
Время работы в режиме ожидания
560
Габариты
47х110.4х13.5 мм
Страна производитель
Китай
Обеспечивает качественную связь по мобильным сетям. Отличается стильным дизайном и высокой работоспособностью. Компактные размеры и небольшой вес позволяют всегда иметь дивайс под рукой.
Смотрите также: Кнопочные телефоны, Недорогие, с мощным аккумулятором, С большим экраном
Теги товара: для ребенка 7 лет в школу, C 2 sim-картами
Смотрите также: Кнопочные телефоны, Недорогие, с мощным аккумулятором, С большим экраном
Теги товара: для ребенка 7 лет в школу, C 2 sim-картами
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