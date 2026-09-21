Утюг Hyundai H-SI01671 2400Вт голубой
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Утюг Hyundai H-SI01671 2400Вт голубой
Утюг Hyundai H-SI01671 привлекает к себе внимание надежностью и функциональностью. При этом он имеет компактные размеры, весит всего 1150 грамм. Подошва утюга керамическая, отличается высокой степенью теплопроводности и при этом способна удерживать температуру в течение долгого времени. Объем емкости для воды составляет 250 грамм, чего вполне достаточно для выполнения обыденных бытовых задач. Корпус утюга сделан из прочного термостойкого пластика. У бытовой техники длина шнура составляет два метра, в комплекте предусмотрен мерный стакан. Производительность подачи пара у техники составляет 20 грамм в минуту. Оборудование оснащено системой автоматического отключения при достижении оптимальной температуры.
Смотрите также: Гладильные системы, Дорожные утюги, Отпариватели, Парогенераторы, Утюги, недорогие, без пара, российского производства, черные
Теги товара: с керамической подошвой, мощные, 2400 вт
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Смотрите также: Гладильные системы, Дорожные утюги, Отпариватели, Парогенераторы, Утюги, недорогие, без пара, российского производства, черные
Теги товара: с керамической подошвой, мощные, 2400 вт
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