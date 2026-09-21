Top.Mail.Ru
Утюг Hyundai H-SI01671 2400Вт голубой купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Утюг Hyundai H-SI01671 2400Вт голубой

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Утюг Hyundai H-SI01671 2400Вт голубой - фото 1
Утюг Hyundai H-SI01671 2400Вт голубой - фото 2
Утюг Hyundai H-SI01671 2400Вт голубой - фото 3
Утюг Hyundai H-SI01671 2400Вт голубой - фото 4
Утюг Hyundai H-SI01671 2400Вт голубой - фото 5
Утюг Hyundai H-SI01671 2400Вт голубой - фото 6
Утюг Hyundai H-SI01671 2400Вт голубой - фото 7
Утюг Hyundai H-SI01671 2400Вт голубой - фото 8
Утюг Hyundai H-SI01671 2400Вт голубой - фото 9
Утюг Hyundai H-SI01671 2400Вт голубой - фото 10
Утюг Hyundai H-SI01671 2400Вт голубой - фото 11
Утюг Hyundai H-SI01671 2400Вт голубой - фото 12
Утюг Hyundai H-SI01671 2400Вт голубой - фото 13
Утюг Hyundai H-SI01671 2400Вт голубой - фото 14
Утюг Hyundai H-SI01671 2400Вт голубой - фото 15
Утюг Hyundai H-SI01671 2400Вт голубой - фото 16
Утюг Hyundai H-SI01671 2400Вт голубой - фото 17
Утюг Hyundai H-SI01671 2400Вт голубой - фото 18
Утюг Hyundai H-SI01671 2400Вт голубой - фото 19
Утюг Hyundai H-SI01671 2400Вт голубой - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Утюги
  • Утюг Hyundai H-SI01671 2400Вт голубой - фото 1
  • Утюг Hyundai H-SI01671 2400Вт голубой - фото 2
  • Утюг Hyundai H-SI01671 2400Вт голубой - фото 3
  • Утюг Hyundai H-SI01671 2400Вт голубой - фото 4
  • Утюг Hyundai H-SI01671 2400Вт голубой - фото 5
  • Утюг Hyundai H-SI01671 2400Вт голубой - фото 6
  • Утюг Hyundai H-SI01671 2400Вт голубой - фото 7
  • Утюг Hyundai H-SI01671 2400Вт голубой - фото 8
  • Утюг Hyundai H-SI01671 2400Вт голубой - фото 9
  • Утюг Hyundai H-SI01671 2400Вт голубой - фото 10
  • Утюг Hyundai H-SI01671 2400Вт голубой - фото 11
  • Утюг Hyundai H-SI01671 2400Вт голубой - фото 12
  • Утюг Hyundai H-SI01671 2400Вт голубой - фото 13
  • Утюг Hyundai H-SI01671 2400Вт голубой - фото 14
  • Утюг Hyundai H-SI01671 2400Вт голубой - фото 15
  • Утюг Hyundai H-SI01671 2400Вт голубой - фото 16
  • Утюг Hyundai H-SI01671 2400Вт голубой - фото 17
  • Утюг Hyundai H-SI01671 2400Вт голубой - фото 18
  • Утюг Hyundai H-SI01671 2400Вт голубой - фото 19
  • Утюг Hyundai H-SI01671 2400Вт голубой - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 600 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 703885
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Утюги
Дополнительный цвет
черный
Основной цвет
голубой
Прочее
защита от накипи, противокапельная система
Страна бренда
Республика Корея
Максимальная мощность, Вт
2400
Объём резервуара для воды
250
Материал подошвы
керамика
Паровой удар
да
Расход при паровом ударе, г./мин.
160
Длина сетевого шнура
2
Функции и особенности
регулировка температуры
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х16х15
Вес, кг.
1.07

Описание товара Утюг Hyundai H-SI01671 2400Вт голубой

Утюг Hyundai H-SI01671 привлекает к себе внимание надежностью и функциональностью. При этом он имеет компактные размеры, весит всего 1150 грамм. Подошва утюга керамическая, отличается высокой степенью теплопроводности и при этом способна удерживать температуру в течение долгого времени. Объем емкости для воды составляет 250 грамм, чего вполне достаточно для выполнения обыденных бытовых задач. Корпус утюга сделан из прочного термостойкого пластика. У бытовой техники длина шнура составляет два метра, в комплекте предусмотрен мерный стакан. Производительность подачи пара у техники составляет 20 грамм в минуту. Оборудование оснащено системой автоматического отключения при достижении оптимальной температуры.

Отзывы о товаре Утюг Hyundai H-SI01671 2400Вт голубой




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Утюги
Дополнительный цвет
черный
Основной цвет
голубой
Прочее
защита от накипи, противокапельная система
Страна бренда
Республика Корея
Максимальная мощность, Вт
2400
Объём резервуара для воды
250
Материал подошвы
керамика
Паровой удар
да
Расход при паровом ударе, г./мин.
160
Длина сетевого шнура
2
Развернуть
Функции и особенности
регулировка температуры
Страна производитель
Китай
Описание
Утюг Hyundai H-SI01671 привлекает к себе внимание надежностью и функциональностью. При этом он имеет компактные размеры, весит всего 1150 грамм. Подошва утюга керамическая, отличается высокой степенью теплопроводности и при этом способна удерживать температуру в течение долгого времени. Объем емкости для воды составляет 250 грамм, чего вполне достаточно для выполнения обыденных бытовых задач. Корпус утюга сделан из прочного термостойкого пластика. У бытовой техники длина шнура составляет два метра, в комплекте предусмотрен мерный стакан. Производительность подачи пара у техники составляет 20 грамм в минуту. Оборудование оснащено системой автоматического отключения при достижении оптимальной температуры.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Утюг Hyundai H-SI01671 2400Вт голубой - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...