Top.Mail.Ru
Беспроводной утюг GARLYN GT-240 купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Беспроводной утюг GARLYN GT-240

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Беспроводной утюг GARLYN GT-240 - фото 1
Беспроводной утюг GARLYN GT-240 - фото 2
Беспроводной утюг GARLYN GT-240 - фото 3
Беспроводной утюг GARLYN GT-240 - фото 4
Беспроводной утюг GARLYN GT-240 - фото 5
Беспроводной утюг GARLYN GT-240 - фото 6
Беспроводной утюг GARLYN GT-240 - фото 7
Беспроводной утюг GARLYN GT-240 - фото 8
Беспроводной утюг GARLYN GT-240 - фото 9
Беспроводной утюг GARLYN GT-240 - фото 10
Беспроводной утюг GARLYN GT-240 - фото 11
Беспроводной утюг GARLYN GT-240 - фото 12
Беспроводной утюг GARLYN GT-240 - фото 13
Беспроводной утюг GARLYN GT-240 - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Беспроводной утюг GARLYN GT-240 - фото 1
  • Беспроводной утюг GARLYN GT-240 - фото 2
  • Беспроводной утюг GARLYN GT-240 - фото 3
  • Беспроводной утюг GARLYN GT-240 - фото 4
  • Беспроводной утюг GARLYN GT-240 - фото 5
  • Беспроводной утюг GARLYN GT-240 - фото 6
  • Беспроводной утюг GARLYN GT-240 - фото 7
  • Беспроводной утюг GARLYN GT-240 - фото 8
  • Беспроводной утюг GARLYN GT-240 - фото 9
  • Беспроводной утюг GARLYN GT-240 - фото 10
  • Беспроводной утюг GARLYN GT-240 - фото 11
  • Беспроводной утюг GARLYN GT-240 - фото 12
  • Беспроводной утюг GARLYN GT-240 - фото 13
  • Беспроводной утюг GARLYN GT-240 - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 610705
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Garlyn
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х30х15
Вес, кг.
1.55

Описание товара Беспроводной утюг GARLYN GT-240

Используйте утюг как в сборке с блоком питания, так и в беспроводном режиме. Керамическое покрытие подошвы CERAMIC G-PRO. Сверхлёгкое скольжение и бережная глажка любых тканей. Мощность 2400 Вт. Максимально быстрый нагрев и поддержание оптимальной температуры в любом режиме работы. Диапазон нагрева от 70 C до 220 C. Подбирайте нужный режим и оптимальную температуру для натуральных и искусственных волокон, для самых деликатных или самых плотных тканей.

Отзывы о товаре Беспроводной утюг GARLYN GT-240




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Garlyn
Страна производитель
Китай
Описание
Используйте утюг как в сборке с блоком питания, так и в беспроводном режиме. Керамическое покрытие подошвы CERAMIC G-PRO. Сверхлёгкое скольжение и бережная глажка любых тканей. Мощность 2400 Вт. Максимально быстрый нагрев и поддержание оптимальной температуры в любом режиме работы. Диапазон нагрева от 70 C до 220 C. Подбирайте нужный режим и оптимальную температуру для натуральных и искусственных волокон, для самых деликатных или самых плотных тканей.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Беспроводной утюг GARLYN GT-240 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...