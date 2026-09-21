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Капучинатор Hyundai HMF-P200 стационар. 300мл белый купить с доставкой в Москве
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Капучинатор Hyundai HMF-P200 стационар. 300мл белый

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Капучинатор Hyundai HMF-P200 стационар. 300мл белый - фото 1
Капучинатор Hyundai HMF-P200 стационар. 300мл белый - фото 2
Капучинатор Hyundai HMF-P200 стационар. 300мл белый - фото 3
Капучинатор Hyundai HMF-P200 стационар. 300мл белый - фото 4
Капучинатор Hyundai HMF-P200 стационар. 300мл белый - фото 5
Капучинатор Hyundai HMF-P200 стационар. 300мл белый - фото 6
Капучинатор Hyundai HMF-P200 стационар. 300мл белый - фото 7
Капучинатор Hyundai HMF-P200 стационар. 300мл белый - фото 8
Капучинатор Hyundai HMF-P200 стационар. 300мл белый - фото 9
Капучинатор Hyundai HMF-P200 стационар. 300мл белый - фото 10
Капучинатор Hyundai HMF-P200 стационар. 300мл белый - фото 11
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Капучинатор Hyundai HMF-P200 стационар. 300мл белый - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вспениватель молока
  • Капучинатор Hyundai HMF-P200 стационар. 300мл белый - фото 1
  • Капучинатор Hyundai HMF-P200 стационар. 300мл белый - фото 2
  • Капучинатор Hyundai HMF-P200 стационар. 300мл белый - фото 3
  • Капучинатор Hyundai HMF-P200 стационар. 300мл белый - фото 4
  • Капучинатор Hyundai HMF-P200 стационар. 300мл белый - фото 5
  • Капучинатор Hyundai HMF-P200 стационар. 300мл белый - фото 6
  • Капучинатор Hyundai HMF-P200 стационар. 300мл белый - фото 7
  • Капучинатор Hyundai HMF-P200 стационар. 300мл белый - фото 8
  • Капучинатор Hyundai HMF-P200 стационар. 300мл белый - фото 9
  • Капучинатор Hyundai HMF-P200 стационар. 300мл белый - фото 10
  • Капучинатор Hyundai HMF-P200 стационар. 300мл белый - фото 11
  • Капучинатор Hyundai HMF-P200 стационар. 300мл белый - фото 12
  • Капучинатор Hyundai HMF-P200 стационар. 300мл белый - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 640 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 703522
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Характеристики

Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Вспениватель молока
Размеры в упаковке, см
21х17х14
Вес, кг.
1.1

Описание товара Капучинатор Hyundai HMF-P200 стационар. 300мл белый

Капучинатор Hyundai HMF-P200 поможет взбить восхитительную молочную пену для капучино, латте макиато, кофе глясе и других напитков. Достаточно выбрать одну из четырех программ: «Легкую теплую пену», «Плотную теплую пену», «Холодную пену» или «Подогрев». Последний режим позволит согреть молоко для приготовления какао, а также молочных напитков с медом и пряностями. Объем чаши составляет 300 мл, чтобы сделать вкусную молочную пену сразу для нескольких порций кофе. На внутренней стенке капучинатора есть отметки, которые помогут определить нужное количество молока. Модель получила простое и интуитивно понятное управление. Капучинатор оснащен двумя кнопками: одна позволяет выбрать нужный режим, вторая – запустить приготовление молочной пены. Когда процесс взбивания завершен, устройство выключается автоматически. Капучинатор Hyundai HMF-P200 отличается надежной конструкцией, которая обеспечит устройству долгий срок службы. Внутренние стенки имеют антипригарное покрытие. Это облегчает очистку чаши. Есть автоматическая защита от перегрева. Hyundai HMF-P200 прекрасно впишется в интерьер современной кухни: модель выполнена в универсальной белой расцветке и привлекает внимание стильным, элегантным дизайном.

Отзывы о товаре Капучинатор Hyundai HMF-P200 стационар. 300мл белый




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Характеристики
Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Вспениватель молока
Описание
Капучинатор Hyundai HMF-P200 поможет взбить восхитительную молочную пену для капучино, латте макиато, кофе глясе и других напитков. Достаточно выбрать одну из четырех программ: «Легкую теплую пену», «Плотную теплую пену», «Холодную пену» или «Подогрев». Последний режим позволит согреть молоко для приготовления какао, а также молочных напитков с медом и пряностями. Объем чаши составляет 300 мл, чтобы сделать вкусную молочную пену сразу для нескольких порций кофе. На внутренней стенке капучинатора есть отметки, которые помогут определить нужное количество молока. Модель получила простое и интуитивно понятное управление. Капучинатор оснащен двумя кнопками: одна позволяет выбрать нужный режим, вторая – запустить приготовление молочной пены. Когда процесс взбивания завершен, устройство выключается автоматически. Капучинатор Hyundai HMF-P200 отличается надежной конструкцией, которая обеспечит устройству долгий срок службы. Внутренние стенки имеют антипригарное покрытие. Это облегчает очистку чаши. Есть автоматическая защита от перегрева. Hyundai HMF-P200 прекрасно впишется в интерьер современной кухни: модель выполнена в универсальной белой расцветке и привлекает внимание стильным, элегантным дизайном.
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Отзывы


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