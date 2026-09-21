Капучинатор Hyundai HMF-P200 стационар. 300мл белый
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Характеристики
Описание товара Капучинатор Hyundai HMF-P200 стационар. 300мл белый
Капучинатор Hyundai HMF-P200 поможет взбить восхитительную молочную пену для капучино, латте макиато, кофе глясе и других напитков. Достаточно выбрать одну из четырех программ: «Легкую теплую пену», «Плотную теплую пену», «Холодную пену» или «Подогрев». Последний режим позволит согреть молоко для приготовления какао, а также молочных напитков с медом и пряностями. Объем чаши составляет 300 мл, чтобы сделать вкусную молочную пену сразу для нескольких порций кофе. На внутренней стенке капучинатора есть отметки, которые помогут определить нужное количество молока. Модель получила простое и интуитивно понятное управление. Капучинатор оснащен двумя кнопками: одна позволяет выбрать нужный режим, вторая – запустить приготовление молочной пены. Когда процесс взбивания завершен, устройство выключается автоматически. Капучинатор Hyundai HMF-P200 отличается надежной конструкцией, которая обеспечит устройству долгий срок службы. Внутренние стенки имеют антипригарное покрытие. Это облегчает очистку чаши. Есть автоматическая защита от перегрева. Hyundai HMF-P200 прекрасно впишется в интерьер современной кухни: модель выполнена в универсальной белой расцветке и привлекает внимание стильным, элегантным дизайном.
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