Top.Mail.Ru
Кресло игровое Defender MINION BLACK/RED купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Кресло игровое Defender MINION BLACK/RED

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Кресло игровое Defender MINION BLACK/RED - фото 1
Кресло игровое Defender MINION BLACK/RED - фото 2
Кресло игровое Defender MINION BLACK/RED - фото 3
Кресло игровое Defender MINION BLACK/RED - фото 4
Кресло игровое Defender MINION BLACK/RED - фото 5
Кресло игровое Defender MINION BLACK/RED - фото 6
Кресло игровое Defender MINION BLACK/RED - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игровые кресла
  • Кресло игровое Defender MINION BLACK/RED - фото 1
  • Кресло игровое Defender MINION BLACK/RED - фото 2
  • Кресло игровое Defender MINION BLACK/RED - фото 3
  • Кресло игровое Defender MINION BLACK/RED - фото 4
  • Кресло игровое Defender MINION BLACK/RED - фото 5
  • Кресло игровое Defender MINION BLACK/RED - фото 6
  • Кресло игровое Defender MINION BLACK/RED - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 140 руб. 
Начислим 147 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 702961
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Кресло игровое Defender MINION BLACK/RED
9 140 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DEFENDER
Тип товара
Игровые кресла
Размеры в упаковке, см
86х85х49
Вес, кг.
16.7

Описание товара Кресло игровое Defender MINION BLACK/RED

Компьютерное кресло Defender Minion красный создано для тех, кто постоянно работает за компьютером или играет в игры. Крестовина из пластика выдерживает до 120 кг. Сиденье и спинка сделаны из экокожи, которая легко чистится. Высоту можно регулировать от 440 до 540 мм, чтобы подстроиться под любой стол. Если нужно зафиксировать положение – есть блокировка наклона спинки. Спинка модели Defender Minion регулируется. Подголовник снимает нагрузку с шеи, нерегулируемые подлокотники с мягкими накладками поддерживают локти в необходимом положении. Подставка для ног снимает напряжение со спины и ног.

Отзывы о товаре Кресло игровое Defender MINION BLACK/RED




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
DEFENDER
Тип товара
Игровые кресла
Описание
Компьютерное кресло Defender Minion красный создано для тех, кто постоянно работает за компьютером или играет в игры. Крестовина из пластика выдерживает до 120 кг. Сиденье и спинка сделаны из экокожи, которая легко чистится. Высоту можно регулировать от 440 до 540 мм, чтобы подстроиться под любой стол. Если нужно зафиксировать положение – есть блокировка наклона спинки. Спинка модели Defender Minion регулируется. Подголовник снимает нагрузку с шеи, нерегулируемые подлокотники с мягкими накладками поддерживают локти в необходимом положении. Подставка для ног снимает напряжение со спины и ног.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кресло игровое Defender MINION BLACK/RED - по цене 9140 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...