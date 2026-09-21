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Кресло руководителя Бюрократ CH-824 Fabric серый Alfa 44 крестов. пластик купить с доставкой в Москве
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Кресло руководителя Бюрократ CH-824 Fabric серый Alfa 44 крестов. пластик

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Кресло руководителя Бюрократ CH-824 Fabric серый Alfa 44 крестов. пластик - фото 1
Кресло руководителя Бюрократ CH-824 Fabric серый Alfa 44 крестов. пластик - фото 2
Кресло руководителя Бюрократ CH-824 Fabric серый Alfa 44 крестов. пластик - фото 3
Кресло руководителя Бюрократ CH-824 Fabric серый Alfa 44 крестов. пластик - фото 4
Кресло руководителя Бюрократ CH-824 Fabric серый Alfa 44 крестов. пластик - фото 5
Кресло руководителя Бюрократ CH-824 Fabric серый Alfa 44 крестов. пластик - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кресло
Спинка
цельная с сиденьем
Ограничение по весу
120 кг
Материал крестовины
пластик
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
ткань
Колеса
да
  • Кресло руководителя Бюрократ CH-824 Fabric серый Alfa 44 крестов. пластик - фото 1
  • Кресло руководителя Бюрократ CH-824 Fabric серый Alfa 44 крестов. пластик - фото 2
  • Кресло руководителя Бюрократ CH-824 Fabric серый Alfa 44 крестов. пластик - фото 3
  • Кресло руководителя Бюрократ CH-824 Fabric серый Alfa 44 крестов. пластик - фото 4
  • Кресло руководителя Бюрократ CH-824 Fabric серый Alfa 44 крестов. пластик - фото 5
  • Кресло руководителя Бюрократ CH-824 Fabric серый Alfa 44 крестов. пластик - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 500 руб. 
Начислим 184 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 695433
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Кресло руководителя Бюрократ CH-824 Fabric серый Alfa 44 крестов. пластик
11 500 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
бюрократ
Тип товара
Кресло
Спинка
цельная с сиденьем
Ограничение по весу
120 кг
Регулировка под вес
да
Материал крестовины
пластик
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Тип механизма качания
синхронный
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
ткань
Колеса
да
Цвет
серый
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
76х67х37
Вес, кг.
16.8

Описание товара Кресло руководителя Бюрократ CH-824 Fabric серый Alfa 44 крестов. пластик

Компьютерное кресло Бюрократ в сером цвете — практичный вариант для рабочего места и домашнего кабинета. Механизм качания добавляет динамики в течение дня, а регулировка высоты с газлифтом помогает подобрать удобное положение относительно стола. Настройка под вес позволяет адаптировать кресло под пользователя, а цельная спинка с сиденьем создаёт единый формат конструкции. Кресло оснащено подлокотниками и колёсами для удобства использования и перемещения. Ограничение по весу — до 120 кг. Модель российского производства.



Теги товара: тканевые, до 120 кг, серые

Отзывы о товаре Кресло руководителя Бюрократ CH-824 Fabric серый Alfa 44 крестов. пластик




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Характеристики
Бренд
бюрократ
Тип товара
Кресло
Спинка
цельная с сиденьем
Ограничение по весу
120 кг
Регулировка под вес
да
Материал крестовины
пластик
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Тип механизма качания
синхронный
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
ткань
Колеса
да
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Цвет
серый
Страна производитель
Россия
Описание
Компьютерное кресло Бюрократ в сером цвете — практичный вариант для рабочего места и домашнего кабинета. Механизм качания добавляет динамики в течение дня, а регулировка высоты с газлифтом помогает подобрать удобное положение относительно стола. Настройка под вес позволяет адаптировать кресло под пользователя, а цельная спинка с сиденьем создаёт единый формат конструкции. Кресло оснащено подлокотниками и колёсами для удобства использования и перемещения. Ограничение по весу — до 120 кг. Модель российского производства.


Теги товара: тканевые, до 120 кг, серые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кресло руководителя Бюрократ CH-824 Fabric серый Alfa 44 крестов. пластик - купить по цене 11500 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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