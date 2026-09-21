Кресло руководителя Бюрократ CH-824 Fabric серый Alfa 44 крестов. пластик
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Кресло
Спинка
цельная с сиденьем
Ограничение по весу
120 кг
Материал крестовины
пластик
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
ткань
Колеса
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 500 руб.
В наличии
Код товара: 695433
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
11 500 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кресло
Спинка
цельная с сиденьем
Ограничение по весу
120 кг
Регулировка под вес
да
Материал крестовины
пластик
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Тип механизма качания
синхронный
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
ткань
Колеса
да
Цвет
серый
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
76х67х37
Вес, кг.
16.8
Описание товара Кресло руководителя Бюрократ CH-824 Fabric серый Alfa 44 крестов. пластик
Компьютерное кресло Бюрократ в сером цвете — практичный вариант для рабочего места и домашнего кабинета. Механизм качания добавляет динамики в течение дня, а регулировка высоты с газлифтом помогает подобрать удобное положение относительно стола. Настройка под вес позволяет адаптировать кресло под пользователя, а цельная спинка с сиденьем создаёт единый формат конструкции. Кресло оснащено подлокотниками и колёсами для удобства использования и перемещения. Ограничение по весу — до 120 кг. Модель российского производства.
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Бренд
Тип товара
Кресло
Спинка
цельная с сиденьем
Ограничение по весу
120 кг
Регулировка под вес
да
Материал крестовины
пластик
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Тип механизма качания
синхронный
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
ткань
Колеса
да
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Цвет
серый
Страна производитель
Россия
Компьютерное кресло Бюрократ в сером цвете — практичный вариант для рабочего места и домашнего кабинета. Механизм качания добавляет динамики в течение дня, а регулировка высоты с газлифтом помогает подобрать удобное положение относительно стола. Настройка под вес позволяет адаптировать кресло под пользователя, а цельная спинка с сиденьем создаёт единый формат конструкции. Кресло оснащено подлокотниками и колёсами для удобства использования и перемещения. Ограничение по весу — до 120 кг. Модель российского производства.
Смотрите также: Компьютерные кресла, Компьютерные столы, офисные, игровые, для руководителей, детские, на колесиках, на полозьях, кожаные, из экокожи, сетчатые, кожаные для руководителей, без подлокотников
Смотрите также: Компьютерные кресла, Компьютерные столы, офисные, игровые, для руководителей, детские, на колесиках, на полозьях, кожаные, из экокожи, сетчатые, кожаные для руководителей, без подлокотников
Кресло руководителя Бюрократ CH-824 Fabric серый Alfa 44 крестов. пластик - купить по цене 11500 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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