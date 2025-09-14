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Смартфон Xiaomi REDMI A5 3/64Gb Black купить с доставкой в Москве
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Смартфон Xiaomi REDMI A5 3/64Gb Black

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Смартфон Xiaomi REDMI A5 3/64Gb Black - фото 1
Смартфон Xiaomi REDMI A5 3/64Gb Black - фото 2
Смартфон Xiaomi REDMI A5 3/64Gb Black - фото 3
Смартфон Xiaomi REDMI A5 3/64Gb Black - фото 4
Смартфон Xiaomi REDMI A5 3/64Gb Black - фото 5
Смартфон Xiaomi REDMI A5 3/64Gb Black - фото 6
Смартфон Xiaomi REDMI A5 3/64Gb Black - фото 7
Смартфон Xiaomi REDMI A5 3/64Gb Black - фото 8
Смартфон Xiaomi REDMI A5 3/64Gb Black - фото 9
Смартфон Xiaomi REDMI A5 3/64Gb Black - фото 10
Смартфон Xiaomi REDMI A5 3/64Gb Black - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смартфон
Линейка
Xiaomi Redmi A5
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
6.88
Разрешение экрана
1640x720
Оперативная память
3
Встроенная память
64
Количество SIM-карт
2
Поддержка 4G LTE
Да
  • Смартфон Xiaomi REDMI A5 3/64Gb Black - фото 1
  • Смартфон Xiaomi REDMI A5 3/64Gb Black - фото 2
  • Смартфон Xiaomi REDMI A5 3/64Gb Black - фото 3
  • Смартфон Xiaomi REDMI A5 3/64Gb Black - фото 4
  • Смартфон Xiaomi REDMI A5 3/64Gb Black - фото 5
  • Смартфон Xiaomi REDMI A5 3/64Gb Black - фото 6
  • Смартфон Xiaomi REDMI A5 3/64Gb Black - фото 7
  • Смартфон Xiaomi REDMI A5 3/64Gb Black - фото 8
  • Смартфон Xiaomi REDMI A5 3/64Gb Black - фото 9
  • Смартфон Xiaomi REDMI A5 3/64Gb Black - фото 10
  • Смартфон Xiaomi REDMI A5 3/64Gb Black - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-34%
5 760 руб.  8 790 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 701457
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Характеристики

Бренд
Xiaomi
Тип товара
Смартфон
Линейка
Xiaomi Redmi A5
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
6.88
Разрешение экрана
1640x720
Частота обновления, Гц
120
Операционная система
Android
Оперативная память
3
Встроенная память
64
Слот для карты памяти
да
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Фронтальная камера, МП
8
Камера, МП
32+0.08
Количество основных (тыловых) камер
2
Bluetooth
5.2
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х8х4
Вес, г.
300

Описание товара Смартфон Xiaomi REDMI A5 3/64Gb Black

Redmi A5 – большой экран 6,88 для фильмов и книг! Двойная камера 32 Мп с AI, ночной режим и селфи с улучшением. Аккумулятор 5200 мАч, быстрая зарядка 15 Вт и 8-ядерный процессор. Стильный дизайн, сканер отпечатков, разъем для наушников и защита зрения.

Отзывы о товаре Смартфон Xiaomi REDMI A5 3/64Gb Black

Источник: Яндекс Маркет
14.09.2025
Иманн И.

Достоинства:


Комментарий:
Взяли на подарок. Проверили все в пункте выдачи. Фото не сделали, но все качественно. Звук хороший, картинки яркие. Хорошо не получилось прям проверить все, но сказали что подарок очень понравился. Телефон за такую сумму прекрасный. Все грузит и работает
Источник: Яндекс Маркет
07.09.2025
Гузаль П.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший телефон за небольшую стоимость. Берем уже второй такой телефон на подарок.
Источник: Яндекс Маркет
29.08.2025
Анна Г.

Достоинства:


Комментарий:
Redmi A5 — достойный бюджетный смартфон с большим экраном, хорошей батареей и приемлемой производительностью для повседневных задач, хотя отсутствие NFC немного огорчает. Для школьника самое то, рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
24.08.2025
Александра К.

Достоинства:


Комментарий:
Отлично. Доставка на следующий день. В наборе чехол и зарядка. И главное: то самое приложение работает
Источник: Яндекс Маркет
24.08.2025
Наталия И.

Достоинства:


Комментарий:
Телефон хороший. Посмотрим как покажет себя в использовании.
Источник: Яндекс Маркет
24.08.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
хороший телефон, работает, не тормозит, для нужд ребёнка отлично
Источник: Яндекс Маркет
19.08.2025
Людмила Б.

Достоинства:


Комментарий:
телефон хороший за свою цену, отличная производительность, ничего не лагает
Источник: Яндекс Маркет
19.07.2025
Ольга М.

Достоинства:


Комментарий:
Все ок. Телефон просто отличный, за такие деньги. Работает хорошо. Ребенку понравилось. Упаковка целая, все аккуратно запакавано.
Источник: Яндекс Маркет
18.07.2025
Елена П.

Достоинства:


Комментарий:
никогда не думала,что столь бюджетная модель может быть такой же хорошей как и за 15-30.пока все ок,полет нормальный.единственное хотелось бы чуть пошустрей ,а так для работы,мессенджеров все все просто ок⭐но это я конечно придираюсь,такие требования все же лучше предъявлять моделям за 35+
Источник: Яндекс Маркет
16.07.2025
Юлия Ц.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный телефон , работает быстро, и главное качество супер
Источник: Яндекс Маркет
16.07.2025
крошка мю

Достоинства:


Комментарий:
все запаковано. телефон куплен как звонилка ребенку. думаю за свои деньги ок. в комплекте зарядка и чехол.
Источник: Яндекс Маркет
13.07.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
За свои деньги нормальный телефон. Доставили быстро. Пришёл в целости и сохранности.



Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Xiaomi
Тип товара
Смартфон
Линейка
Xiaomi Redmi A5
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
6.88
Разрешение экрана
1640x720
Частота обновления, Гц
120
Операционная система
Android
Оперативная память
3
Встроенная память
64
Слот для карты памяти
да
Количество SIM-карт
2
Развернуть
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Фронтальная камера, МП
8
Камера, МП
32+0.08
Количество основных (тыловых) камер
2
Bluetooth
5.2
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Описание
Redmi A5 – большой экран 6,88 для фильмов и книг! Двойная камера 32 Мп с AI, ночной режим и селфи с улучшением. Аккумулятор 5200 мАч, быстрая зарядка 15 Вт и 8-ядерный процессор. Стильный дизайн, сканер отпечатков, разъем для наушников и защита зрения.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
14.09.2025
Иманн И.

Достоинства:


Комментарий:
Взяли на подарок. Проверили все в пункте выдачи. Фото не сделали, но все качественно. Звук хороший, картинки яркие. Хорошо не получилось прям проверить все, но сказали что подарок очень понравился. Телефон за такую сумму прекрасный. Все грузит и работает
Источник: Яндекс Маркет
07.09.2025
Гузаль П.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший телефон за небольшую стоимость. Берем уже второй такой телефон на подарок.
Источник: Яндекс Маркет
29.08.2025
Анна Г.

Достоинства:


Комментарий:
Redmi A5 — достойный бюджетный смартфон с большим экраном, хорошей батареей и приемлемой производительностью для повседневных задач, хотя отсутствие NFC немного огорчает. Для школьника самое то, рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
24.08.2025
Александра К.

Достоинства:


Комментарий:
Отлично. Доставка на следующий день. В наборе чехол и зарядка. И главное: то самое приложение работает
Источник: Яндекс Маркет
24.08.2025
Наталия И.

Достоинства:


Комментарий:
Телефон хороший. Посмотрим как покажет себя в использовании.
Источник: Яндекс Маркет
24.08.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
хороший телефон, работает, не тормозит, для нужд ребёнка отлично
Источник: Яндекс Маркет
19.08.2025
Людмила Б.

Достоинства:


Комментарий:
телефон хороший за свою цену, отличная производительность, ничего не лагает
Источник: Яндекс Маркет
19.07.2025
Ольга М.

Достоинства:


Комментарий:
Все ок. Телефон просто отличный, за такие деньги. Работает хорошо. Ребенку понравилось. Упаковка целая, все аккуратно запакавано.
Источник: Яндекс Маркет
18.07.2025
Елена П.

Достоинства:


Комментарий:
никогда не думала,что столь бюджетная модель может быть такой же хорошей как и за 15-30.пока все ок,полет нормальный.единственное хотелось бы чуть пошустрей ,а так для работы,мессенджеров все все просто ок⭐но это я конечно придираюсь,такие требования все же лучше предъявлять моделям за 35+
Источник: Яндекс Маркет
16.07.2025
Юлия Ц.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный телефон , работает быстро, и главное качество супер
Источник: Яндекс Маркет
16.07.2025
крошка мю

Достоинства:


Комментарий:
все запаковано. телефон куплен как звонилка ребенку. думаю за свои деньги ок. в комплекте зарядка и чехол.
Источник: Яндекс Маркет
13.07.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
За свои деньги нормальный телефон. Доставили быстро. Пришёл в целости и сохранности.


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