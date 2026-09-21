Конструктор "Малютка" 130 деталей (в пакете)
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Характеристики
Тип товара
Конструкторы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
630 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 700758
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Конструкторы
Возраст
от 3 лет
Комплектация
130 дет. для сборки, инструкция, упаковка
Максимальный возраст
5
Материал
пластик
Минимальный возраст
3
Пол
унисекс
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х19х13
Вес, г.
598
Описание товара Конструктор "Малютка" 130 деталей (в пакете)
Детский Конструктор Малютка с набором игрушечной мебели надолго займет внимание ребенка старше 3 лет, ведь в комплекте не только яркие детали для строительства, но и предметы интерьера, которые прекрасно дополнят созданные здания и комнаты. Игровой набор состоит из 130 элементов (120 шт + мебель), упакован в прозрачный мешок из плотного материала, благодаря которому малыш сможет поддерживать порядок среди своих игрушек.
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Бренд
Тип товара
Конструкторы
Возраст
от 3 лет
Комплектация
130 дет. для сборки, инструкция, упаковка
Максимальный возраст
5
Материал
пластик
Минимальный возраст
3
Пол
унисекс
Страна производитель
Китай
Детский Конструктор Малютка с набором игрушечной мебели надолго займет внимание ребенка старше 3 лет, ведь в комплекте не только яркие детали для строительства, но и предметы интерьера, которые прекрасно дополнят созданные здания и комнаты. Игровой набор состоит из 130 элементов (120 шт + мебель), упакован в прозрачный мешок из плотного материала, благодаря которому малыш сможет поддерживать порядок среди своих игрушек.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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