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Конструктор "Собирайка-ка" №3 21 деталь купить с доставкой в Москве
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Конструктор "Собирайка-ка" №3 21 деталь

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Конструктор &quot;Собирайка-ка&quot; №3 21 деталь - фото 1
Конструктор &quot;Собирайка-ка&quot; №3 21 деталь - фото 2
Конструктор &quot;Собирайка-ка&quot; №3 21 деталь - фото 3
Конструктор &quot;Собирайка-ка&quot; №3 21 деталь - фото 4
Конструктор &quot;Собирайка-ка&quot; №3 21 деталь - фото 5
Конструктор &quot;Собирайка-ка&quot; №3 21 деталь - фото 6
Конструктор &quot;Собирайка-ка&quot; №3 21 деталь - фото 7
Конструктор &quot;Собирайка-ка&quot; №3 21 деталь - фото 8
Конструктор &quot;Собирайка-ка&quot; №3 21 деталь - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Конструкторы
  • Конструктор &quot;Собирайка-ка&quot; №3 21 деталь - фото 1
  • Конструктор &quot;Собирайка-ка&quot; №3 21 деталь - фото 2
  • Конструктор &quot;Собирайка-ка&quot; №3 21 деталь - фото 3
  • Конструктор &quot;Собирайка-ка&quot; №3 21 деталь - фото 4
  • Конструктор &quot;Собирайка-ка&quot; №3 21 деталь - фото 5
  • Конструктор &quot;Собирайка-ка&quot; №3 21 деталь - фото 6
  • Конструктор &quot;Собирайка-ка&quot; №3 21 деталь - фото 7
  • Конструктор &quot;Собирайка-ка&quot; №3 21 деталь - фото 8
  • Конструктор &quot;Собирайка-ка&quot; №3 21 деталь - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
620 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 700754
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Характеристики

Бренд
Биплант
Тип товара
Конструкторы
Возраст
от 3 лет
Комплектация
21 дет. для сборки, аксессуары, инструкция, упаковка
Максимальный возраст
5
Материал
пластик
Минимальный возраст
3
Пол
унисекс
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
39х23х22
Вес, г.
351

Описание товара Конструктор "Собирайка-ка" №3 21 деталь

Конструктор Собирай-ка! состоит из 20 деталей оригинальной формы, комбинируя элементы в виде круга и звездочки, можно собрать множество разноцветных конструкций, которые после станут прекрасным дополнением для любой сюжетной игры.

Отзывы о товаре Конструктор "Собирайка-ка" №3 21 деталь




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Биплант
Тип товара
Конструкторы
Возраст
от 3 лет
Комплектация
21 дет. для сборки, аксессуары, инструкция, упаковка
Максимальный возраст
5
Материал
пластик
Минимальный возраст
3
Пол
унисекс
Страна производитель
Китай
Описание
Конструктор Собирай-ка! состоит из 20 деталей оригинальной формы, комбинируя элементы в виде круга и звездочки, можно собрать множество разноцветных конструкций, которые после станут прекрасным дополнением для любой сюжетной игры.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Конструктор "Собирайка-ка" №3 21 деталь - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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