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Бинокль с дальномером Levenhuk Guard 3500 купить с доставкой в Москве
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Бинокль с дальномером Levenhuk Guard 3500

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Бинокль с дальномером Levenhuk Guard 3500 - фото 1
Бинокль с дальномером Levenhuk Guard 3500 - фото 2
Бинокль с дальномером Levenhuk Guard 3500 - фото 3
Бинокль с дальномером Levenhuk Guard 3500 - фото 4
Бинокль с дальномером Levenhuk Guard 3500 - фото 5
Бинокль с дальномером Levenhuk Guard 3500 - фото 6
Бинокль с дальномером Levenhuk Guard 3500 - фото 7
Бинокль с дальномером Levenhuk Guard 3500 - фото 8
Бинокль с дальномером Levenhuk Guard 3500 - фото 9
Бинокль с дальномером Levenhuk Guard 3500 - фото 10
Бинокль с дальномером Levenhuk Guard 3500 - фото 11
Бинокль с дальномером Levenhuk Guard 3500 - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Бинокль
Назначение
для охоты, рыбалки, туризма
Диаметр объектива
42
Регулировка расстояния между зрачками
да
  • Бинокль с дальномером Levenhuk Guard 3500 - фото 1
  • Бинокль с дальномером Levenhuk Guard 3500 - фото 2
  • Бинокль с дальномером Levenhuk Guard 3500 - фото 3
  • Бинокль с дальномером Levenhuk Guard 3500 - фото 4
  • Бинокль с дальномером Levenhuk Guard 3500 - фото 5
  • Бинокль с дальномером Levenhuk Guard 3500 - фото 6
  • Бинокль с дальномером Levenhuk Guard 3500 - фото 7
  • Бинокль с дальномером Levenhuk Guard 3500 - фото 8
  • Бинокль с дальномером Levenhuk Guard 3500 - фото 9
  • Бинокль с дальномером Levenhuk Guard 3500 - фото 10
  • Бинокль с дальномером Levenhuk Guard 3500 - фото 11
  • Бинокль с дальномером Levenhuk Guard 3500 - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
52 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 699050
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Характеристики

Бренд
Levenhuk
Тип товара
Бинокль
Назначение
для охоты, рыбалки, туризма
Диаметр объектива
42
Регулировка расстояния между зрачками
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х22х12
Вес, кг.
1.78

Описание товара Бинокль с дальномером Levenhuk Guard 3500

Бинокль Levenhuk Guard 3500 со встроенным лазерным дальномером – это прибор, подходящий для использования к профессионалами, т и любителями, сочетающий в себе функции наблюдательного и измерительного инструмента. 8-кратное увеличение и широкое поле зрения позволяют пользователю вести обзорные наблюдения, изучать мелкие детали окружающей среды и отслеживать цели, а дальномер с рабочей дистанцией до 3500 метров помогает дополнительно измерять расстояния до объектов (видимые, горизонтальные) и определять углы. Levenhuk Guard 3500 будет полезен во многих ситуациях: на охоте, в походных условиях, при решении ттических задач, во время тренировок по спортивной стрельбе, при проведении охранных мероприятий.

Отзывы о товаре Бинокль с дальномером Levenhuk Guard 3500




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Характеристики
Бренд
Levenhuk
Тип товара
Бинокль
Назначение
для охоты, рыбалки, туризма
Диаметр объектива
42
Регулировка расстояния между зрачками
да
Страна производитель
Китай
Описание
Бинокль Levenhuk Guard 3500 со встроенным лазерным дальномером – это прибор, подходящий для использования к профессионалами, т и любителями, сочетающий в себе функции наблюдательного и измерительного инструмента. 8-кратное увеличение и широкое поле зрения позволяют пользователю вести обзорные наблюдения, изучать мелкие детали окружающей среды и отслеживать цели, а дальномер с рабочей дистанцией до 3500 метров помогает дополнительно измерять расстояния до объектов (видимые, горизонтальные) и определять углы. Levenhuk Guard 3500 будет полезен во многих ситуациях: на охоте, в походных условиях, при решении ттических задач, во время тренировок по спортивной стрельбе, при проведении охранных мероприятий.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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