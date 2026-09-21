Бинокль цифровой ночного видения Levenhuk Halo 13X Helmet, с креплением на голову
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Бинокль
Назначение
для наблюдений в любое время суток и поможет в охране, обеспечении безопасности походного лагеря, изучении незнакомой местности, поисковых операциях, охоте
Диаметр объектива
20
Регулировка расстояния между зрачками
нет
Увеличение
1x
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
51 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 699055
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Бинокль
Назначение
для наблюдений в любое время суток и поможет в охране, обеспечении безопасности походного лагеря, изучении незнакомой местности, поисковых операциях, охоте
Диаметр объектива
20
Регулировка расстояния между зрачками
нет
Увеличение
1x
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х14х9
Вес, г.
990
Описание товара Бинокль цифровой ночного видения Levenhuk Halo 13X Helmet, с креплением на голову
Цифровой бинокль ночного видения Levenhuk Halo 13X Helmet – это многофункциональный оптический прибор, дополненный креплением на голову. Он прекрасно подойдет для наблюдений в любое время суток и поможет в охране, обеспечении безопасности походного лагеря, изучении незнакомой местности, поисковых операциях, охоте. Благодаря наличию в комплекте крепления на голову прибор позволяет оставлять руки свободными. Предел ближнего фокуса здесь равен 1 метру – а значит, для изучения доступны даже объекты, расположенные в непосредственной близости от наблюдателя.Построение качественного изображения в любое время суток.
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Бинокль
Назначение
для наблюдений в любое время суток и поможет в охране, обеспечении безопасности походного лагеря, изучении незнакомой местности, поисковых операциях, охоте
Диаметр объектива
20
Регулировка расстояния между зрачками
нет
Увеличение
1x
Страна производитель
Китай
Цифровой бинокль ночного видения Levenhuk Halo 13X Helmet – это многофункциональный оптический прибор, дополненный креплением на голову. Он прекрасно подойдет для наблюдений в любое время суток и поможет в охране, обеспечении безопасности походного лагеря, изучении незнакомой местности, поисковых операциях, охоте. Благодаря наличию в комплекте крепления на голову прибор позволяет оставлять руки свободными. Предел ближнего фокуса здесь равен 1 метру – а значит, для изучения доступны даже объекты, расположенные в непосредственной близости от наблюдателя.Построение качественного изображения в любое время суток.
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы, театральные
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