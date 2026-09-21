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Бинокль цифровой ночного видения Levenhuk Halo NVB10 Helmet, с креплением на шлем купить с доставкой в Москве
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Бинокль цифровой ночного видения Levenhuk Halo NVB10 Helmet, с креплением на шлем

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Бинокль цифровой ночного видения Levenhuk Halo NVB10 Helmet, с креплением на шлем - фото 1
Бинокль цифровой ночного видения Levenhuk Halo NVB10 Helmet, с креплением на шлем - фото 2
Бинокль цифровой ночного видения Levenhuk Halo NVB10 Helmet, с креплением на шлем - фото 3
Бинокль цифровой ночного видения Levenhuk Halo NVB10 Helmet, с креплением на шлем - фото 4
Бинокль цифровой ночного видения Levenhuk Halo NVB10 Helmet, с креплением на шлем - фото 5
Бинокль цифровой ночного видения Levenhuk Halo NVB10 Helmet, с креплением на шлем - фото 6
Бинокль цифровой ночного видения Levenhuk Halo NVB10 Helmet, с креплением на шлем - фото 7
Бинокль цифровой ночного видения Levenhuk Halo NVB10 Helmet, с креплением на шлем - фото 8
Бинокль цифровой ночного видения Levenhuk Halo NVB10 Helmet, с креплением на шлем - фото 9
Бинокль цифровой ночного видения Levenhuk Halo NVB10 Helmet, с креплением на шлем - фото 10
Бинокль цифровой ночного видения Levenhuk Halo NVB10 Helmet, с креплением на шлем - фото 11
Бинокль цифровой ночного видения Levenhuk Halo NVB10 Helmet, с креплением на шлем - фото 12
Бинокль цифровой ночного видения Levenhuk Halo NVB10 Helmet, с креплением на шлем - фото 13
Бинокль цифровой ночного видения Levenhuk Halo NVB10 Helmet, с креплением на шлем - фото 14
Бинокль цифровой ночного видения Levenhuk Halo NVB10 Helmet, с креплением на шлем - фото 15
Бинокль цифровой ночного видения Levenhuk Halo NVB10 Helmet, с креплением на шлем - фото 16
Бинокль цифровой ночного видения Levenhuk Halo NVB10 Helmet, с креплением на шлем - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Бинокль
Назначение
для охоты, туризма, спортивных и тактических соревнований, охраны и поисково-спасательных работ
Диаметр объектива
15
Регулировка расстояния между зрачками
нет
Увеличение
1x
  • Бинокль цифровой ночного видения Levenhuk Halo NVB10 Helmet, с креплением на шлем - фото 1
  • Бинокль цифровой ночного видения Levenhuk Halo NVB10 Helmet, с креплением на шлем - фото 2
  • Бинокль цифровой ночного видения Levenhuk Halo NVB10 Helmet, с креплением на шлем - фото 3
  • Бинокль цифровой ночного видения Levenhuk Halo NVB10 Helmet, с креплением на шлем - фото 4
  • Бинокль цифровой ночного видения Levenhuk Halo NVB10 Helmet, с креплением на шлем - фото 5
  • Бинокль цифровой ночного видения Levenhuk Halo NVB10 Helmet, с креплением на шлем - фото 6
  • Бинокль цифровой ночного видения Levenhuk Halo NVB10 Helmet, с креплением на шлем - фото 7
  • Бинокль цифровой ночного видения Levenhuk Halo NVB10 Helmet, с креплением на шлем - фото 8
  • Бинокль цифровой ночного видения Levenhuk Halo NVB10 Helmet, с креплением на шлем - фото 9
  • Бинокль цифровой ночного видения Levenhuk Halo NVB10 Helmet, с креплением на шлем - фото 10
  • Бинокль цифровой ночного видения Levenhuk Halo NVB10 Helmet, с креплением на шлем - фото 11
  • Бинокль цифровой ночного видения Levenhuk Halo NVB10 Helmet, с креплением на шлем - фото 12
  • Бинокль цифровой ночного видения Levenhuk Halo NVB10 Helmet, с креплением на шлем - фото 13
  • Бинокль цифровой ночного видения Levenhuk Halo NVB10 Helmet, с креплением на шлем - фото 14
  • Бинокль цифровой ночного видения Levenhuk Halo NVB10 Helmet, с креплением на шлем - фото 15
  • Бинокль цифровой ночного видения Levenhuk Halo NVB10 Helmet, с креплением на шлем - фото 16
  • Бинокль цифровой ночного видения Levenhuk Halo NVB10 Helmet, с креплением на шлем - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
54 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 699059
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Характеристики

Бренд
Levenhuk
Тип товара
Бинокль
Назначение
для охоты, туризма, спортивных и тактических соревнований, охраны и поисково-спасательных работ
Диаметр объектива
15
Регулировка расстояния между зрачками
нет
Увеличение
1x
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х20х10
Вес, кг.
1.6

Описание товара Бинокль цифровой ночного видения Levenhuk Halo NVB10 Helmet, с креплением на шлем

Бинокуляр Levenhuk Halo NVB10 – это прибор ночного видения, который можно использовать как для улучшения видимости в темноте, так и в качестве бинокля днем. Это делает его хорошим выбором для охоты, туризма, спортивных и тактических соревнований, охраны и поисково-спасательных работ.

Отзывы о товаре Бинокль цифровой ночного видения Levenhuk Halo NVB10 Helmet, с креплением на шлем




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Характеристики
Бренд
Levenhuk
Тип товара
Бинокль
Назначение
для охоты, туризма, спортивных и тактических соревнований, охраны и поисково-спасательных работ
Диаметр объектива
15
Регулировка расстояния между зрачками
нет
Увеличение
1x
Страна производитель
Китай
Описание
Бинокуляр Levenhuk Halo NVB10 – это прибор ночного видения, который можно использовать как для улучшения видимости в темноте, так и в качестве бинокля днем. Это делает его хорошим выбором для охоты, туризма, спортивных и тактических соревнований, охраны и поисково-спасательных работ.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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