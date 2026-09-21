Бинокль цифровой ночного видения Levenhuk Halo 13X PLUS
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Бинокль
Назначение
для наблюдений в любое время суток и поможет в охране, обеспечении безопасности походного лагеря, изучении незнакомой местности, поисковых операциях, охоте
Диаметр объектива
20
Регулировка расстояния между зрачками
нет
Увеличение
13x
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
62 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 699056
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Бинокль
Назначение
для наблюдений в любое время суток и поможет в охране, обеспечении безопасности походного лагеря, изучении незнакомой местности, поисковых операциях, охоте
Диаметр объектива
20
Регулировка расстояния между зрачками
нет
Увеличение
13x
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х20х10
Вес, кг.
1.23
Описание товара Бинокль цифровой ночного видения Levenhuk Halo 13X PLUS
Бинокль Levenhuk Halo 13X PLUS – цифровой бинокль ночного видения с 400-метровой дальностью обнаружения в полной темноте. Также он оборудован рекордером для фотографирования и видеозаписи и ИК-подсветкой для улучшения видимости во время ночных наблюдений. Прибор не боится засветки, поэтому может использоваться и как обычный бинокль. Подключение к компьютеру осуществляется при помощи кабеля microUSB. Станет прекрасным выбором для ночной охоты, разведывания неизвестной местности, охраны лагеря во время многодневного похода.
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Бинокль
Назначение
для наблюдений в любое время суток и поможет в охране, обеспечении безопасности походного лагеря, изучении незнакомой местности, поисковых операциях, охоте
Диаметр объектива
20
Регулировка расстояния между зрачками
нет
Увеличение
13x
Страна производитель
Китай
Бинокль Levenhuk Halo 13X PLUS – цифровой бинокль ночного видения с 400-метровой дальностью обнаружения в полной темноте. Также он оборудован рекордером для фотографирования и видеозаписи и ИК-подсветкой для улучшения видимости во время ночных наблюдений. Прибор не боится засветки, поэтому может использоваться и как обычный бинокль. Подключение к компьютеру осуществляется при помощи кабеля microUSB. Станет прекрасным выбором для ночной охоты, разведывания неизвестной местности, охраны лагеря во время многодневного похода.
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы, театральные
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы, театральные
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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