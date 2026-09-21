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Набор исследователя Levenhuk Discovery Basics EK10 купить с доставкой в Москве
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Набор исследователя Levenhuk Discovery Basics EK10

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Набор исследователя Levenhuk Discovery Basics EK10 - фото 7
Набор исследователя Levenhuk Discovery Basics EK10 - фото 8
Набор исследователя Levenhuk Discovery Basics EK10 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наборы
  • Набор исследователя Levenhuk Discovery Basics EK10 - фото 1
  • Набор исследователя Levenhuk Discovery Basics EK10 - фото 2
  • Набор исследователя Levenhuk Discovery Basics EK10 - фото 3
  • Набор исследователя Levenhuk Discovery Basics EK10 - фото 4
  • Набор исследователя Levenhuk Discovery Basics EK10 - фото 5
  • Набор исследователя Levenhuk Discovery Basics EK10 - фото 6
  • Набор исследователя Levenhuk Discovery Basics EK10 - фото 7
  • Набор исследователя Levenhuk Discovery Basics EK10 - фото 8
  • Набор исследователя Levenhuk Discovery Basics EK10 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
490 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 698939
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Характеристики

Бренд
Levenhuk
Тип товара
Наборы
Особенности
функции: компас, свисток, термометр, зеркало, лупа, фонарик
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х3х3
Вес, г.
45

Описание товара Набор исследователя Levenhuk Discovery Basics EK10

Набор Levenhuk Discovery Basics EK10 включает целых 6 приборов и является прекрасным инструментом исследователя и туриста. Его возможности сделают многодневный поход более удобным и помогут решать множество задач ежедневно. Прибор компактный, имеет разборную конструкцию, требует установки батарейки для питания фонарика.

Отзывы о товаре Набор исследователя Levenhuk Discovery Basics EK10




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Характеристики
Бренд
Levenhuk
Тип товара
Наборы
Особенности
функции: компас, свисток, термометр, зеркало, лупа, фонарик
Страна производитель
Китай
Описание
Набор Levenhuk Discovery Basics EK10 включает целых 6 приборов и является прекрасным инструментом исследователя и туриста. Его возможности сделают многодневный поход более удобным и помогут решать множество задач ежедневно. Прибор компактный, имеет разборную конструкцию, требует установки батарейки для питания фонарика.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор исследователя Levenhuk Discovery Basics EK10 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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