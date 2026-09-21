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Набор микропрепаратов Levenhuk Discovery Prof DPS 5. «Мутации» купить с доставкой в Москве
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Набор микропрепаратов Levenhuk Discovery Prof DPS 5. «Мутации»

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Набор микропрепаратов Levenhuk Discovery Prof DPS 5. «Мутации» - фото 1
Набор микропрепаратов Levenhuk Discovery Prof DPS 5. «Мутации» - фото 2
Набор микропрепаратов Levenhuk Discovery Prof DPS 5. «Мутации» - фото 3
Набор микропрепаратов Levenhuk Discovery Prof DPS 5. «Мутации» - фото 4
Набор микропрепаратов Levenhuk Discovery Prof DPS 5. «Мутации» - фото 5
Набор микропрепаратов Levenhuk Discovery Prof DPS 5. «Мутации» - фото 6
Набор микропрепаратов Levenhuk Discovery Prof DPS 5. «Мутации» - фото 7
Набор микропрепаратов Levenhuk Discovery Prof DPS 5. «Мутации» - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наборы
  • Набор микропрепаратов Levenhuk Discovery Prof DPS 5. «Мутации» - фото 1
  • Набор микропрепаратов Levenhuk Discovery Prof DPS 5. «Мутации» - фото 2
  • Набор микропрепаратов Levenhuk Discovery Prof DPS 5. «Мутации» - фото 3
  • Набор микропрепаратов Levenhuk Discovery Prof DPS 5. «Мутации» - фото 4
  • Набор микропрепаратов Levenhuk Discovery Prof DPS 5. «Мутации» - фото 5
  • Набор микропрепаратов Levenhuk Discovery Prof DPS 5. «Мутации» - фото 6
  • Набор микропрепаратов Levenhuk Discovery Prof DPS 5. «Мутации» - фото 7
  • Набор микропрепаратов Levenhuk Discovery Prof DPS 5. «Мутации» - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
650 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 698952
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Характеристики

Бренд
Levenhuk
Тип товара
Наборы
Особенности
Подойдут для любого биологического микроскопа с нижней подсветкой
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
9х4х3
Вес, г.
40

Описание товара Набор микропрепаратов Levenhuk Discovery Prof DPS 5. «Мутации»

Levenhuk Discovery Prof DPS 5. «Мутации» – набор из 5 прозрачных образцов для продвинутых микроскопических исследований. В нем представлены образцы животных и растительных тканей, подвергнувшиеся изменениям вследствие разных повреждений. Образцы совместимы с моделями микроскопов разных марок, предназначенными для наблюдений в проходящем свете. Микропрепараты полностью готовы к изучениям: нужно просто расположить образец на предметном столике микроскопа и включить нижнюю подсветку.

Отзывы о товаре Набор микропрепаратов Levenhuk Discovery Prof DPS 5. «Мутации»




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Характеристики
Бренд
Levenhuk
Тип товара
Наборы
Особенности
Подойдут для любого биологического микроскопа с нижней подсветкой
Страна производитель
Китай
Описание
Levenhuk Discovery Prof DPS 5. «Мутации» – набор из 5 прозрачных образцов для продвинутых микроскопических исследований. В нем представлены образцы животных и растительных тканей, подвергнувшиеся изменениям вследствие разных повреждений. Образцы совместимы с моделями микроскопов разных марок, предназначенными для наблюдений в проходящем свете. Микропрепараты полностью готовы к изучениям: нужно просто расположить образец на предметном столике микроскопа и включить нижнюю подсветку.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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