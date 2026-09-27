Анархия - Армия Власова (Gray) (8893971084412) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Анархия
Альбом (сингл)
Армия Власова
Жанр
Post Punk
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 050 руб.
В наличии
Код товара: 698785
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Характеристики
Бренд
MirMiru music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
MMMusic (MIRMIRU Music)
Barcode
[8893971084412]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Анархия
Альбом (сингл)
Армия Власова
Жанр
Post Punk
Трек-лист
Облом, Армия Власова, Кем Быть, Спираль, Заклинание Коммунизм, Лишние Люди, Европейские Сны, Радостно На Душе, Быть Мёртвым, Паралич
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Анархия - Армия Власова (Gray) (8893971084412) виниловая пластинка
Анархия Армия Власова В начале 1988 Олег Манагер Судаков и Игорь Егор Летов решили записать второй альбом панк-группы Анархия. Из-за концертов Гражданской обороны весной 1988 года, запись прервали, но в октябре на ГрОб-студии в Омске альбом Армия Власова дописали. Группа состояла из двух участников. Автор всех песен - Олег Манагер, а на всех инструментах сыграл Егор Летов. В альбоме нагляден специфический стиль сиб панка - сплав метафизики, драйва, авангарда и шершавого саунда.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
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Бренд
MirMiru music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
MMMusic (MIRMIRU Music)
Barcode
[8893971084412]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Анархия
Альбом (сингл)
Армия Власова
Жанр
Post Punk
Трек-лист
Облом, Армия Власова, Кем Быть, Спираль, Заклинание Коммунизм, Лишние Люди, Европейские Сны, Радостно На Душе, Быть Мёртвым, Паралич
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Анархия Армия Власова В начале 1988 Олег Манагер Судаков и Игорь Егор Летов решили записать второй альбом панк-группы Анархия. Из-за концертов Гражданской обороны весной 1988 года, запись прервали, но в октябре на ГрОб-студии в Омске альбом Армия Власова дописали. Группа состояла из двух участников. Автор всех песен - Олег Манагер, а на всех инструментах сыграл Егор Летов. В альбоме нагляден специфический стиль сиб панка - сплав метафизики, драйва, авангарда и шершавого саунда.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Анархия - Армия Власова (Gray) (8893971084412) виниловая пластинка - стоимость товара 3050 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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