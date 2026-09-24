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Фильтр высокоэффективный Ballu FB-H13-1 купить с доставкой в Москве
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Фильтр высокоэффективный Ballu FB-H13-1

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Фильтр высокоэффективный Ballu FB-H13-1 - фото 1
Фильтр высокоэффективный Ballu FB-H13-1 - фото 2
Фильтр высокоэффективный Ballu FB-H13-1 - фото 3
Фильтр высокоэффективный Ballu FB-H13-1 - фото 4
Фильтр высокоэффективный Ballu FB-H13-1 - фото 5
Фильтр высокоэффективный Ballu FB-H13-1 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вентилятор
  • Фильтр высокоэффективный Ballu FB-H13-1 - фото 1
  • Фильтр высокоэффективный Ballu FB-H13-1 - фото 2
  • Фильтр высокоэффективный Ballu FB-H13-1 - фото 3
  • Фильтр высокоэффективный Ballu FB-H13-1 - фото 4
  • Фильтр высокоэффективный Ballu FB-H13-1 - фото 5
  • Фильтр высокоэффективный Ballu FB-H13-1 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-29%
850 руб.  1 190 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 696584
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Фильтр высокоэффективный Ballu FB-H13-1
850 руб. -29%
1 190 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Ballu
Тип товара
Вентилятор
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х17х3
Вес, г.
130

Описание товара Фильтр высокоэффективный Ballu FB-H13-1

Высокоэффективный фильтр HEPA класса H13 – гарантированно обеспечивает чистый воздух, поступающий через фильтр в помещение, очищает воздух от аллергенов, сажи, мелкодисперсной пыли и микрочастиц.

Отзывы о товаре Фильтр высокоэффективный Ballu FB-H13-1




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Характеристики
Бренд
Ballu
Тип товара
Вентилятор
Страна производитель
Китай
Описание
Высокоэффективный фильтр HEPA класса H13 – гарантированно обеспечивает чистый воздух, поступающий через фильтр в помещение, очищает воздух от аллергенов, сажи, мелкодисперсной пыли и микрочастиц.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Фильтр высокоэффективный Ballu FB-H13-1 - данный товар вы можете купить по цене 850 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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