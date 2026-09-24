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Фильтр комбинированный Ballu FB-H13-CARBON купить с доставкой в Москве
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Фильтр комбинированный Ballu FB-H13-CARBON

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Фильтр комбинированный Ballu FB-H13-CARBON - фото 6
Фильтр комбинированный Ballu FB-H13-CARBON - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вентилятор
  • Фильтр комбинированный Ballu FB-H13-CARBON - фото 1
  • Фильтр комбинированный Ballu FB-H13-CARBON - фото 2
  • Фильтр комбинированный Ballu FB-H13-CARBON - фото 3
  • Фильтр комбинированный Ballu FB-H13-CARBON - фото 4
  • Фильтр комбинированный Ballu FB-H13-CARBON - фото 5
  • Фильтр комбинированный Ballu FB-H13-CARBON - фото 6
  • Фильтр комбинированный Ballu FB-H13-CARBON - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-31%
990 руб.  1 430 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 696590
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Фильтр комбинированный Ballu FB-H13-CARBON
990 руб. -31%
1 430 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Ballu
Тип товара
Вентилятор
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х16х3
Вес, г.
200

Описание товара Фильтр комбинированный Ballu FB-H13-CARBON

Первый слой фильтра – высокоэффективный HEPA класса H13, гарантированно обеспечивает чистый воздух, поступающий через фильтр в помещение. Он задерживает до 99,95% частиц размером от 0,3 мкм: пыльцу растений и другие аллергены, споры грибов, шерсть и перхоть животных, плесневые грибы, строительную пыль, частицы PM 2.5. Такие мелкодисперсные частицы могут проникнуть через фильтр тонкой очистки, но только не сквозь фильтр класса H13.

Отзывы о товаре Фильтр комбинированный Ballu FB-H13-CARBON




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Характеристики
Бренд
Ballu
Тип товара
Вентилятор
Страна производитель
Китай
Описание
Первый слой фильтра – высокоэффективный HEPA класса H13, гарантированно обеспечивает чистый воздух, поступающий через фильтр в помещение. Он задерживает до 99,95% частиц размером от 0,3 мкм: пыльцу растений и другие аллергены, споры грибов, шерсть и перхоть животных, плесневые грибы, строительную пыль, частицы PM 2.5. Такие мелкодисперсные частицы могут проникнуть через фильтр тонкой очистки, но только не сквозь фильтр класса H13.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Фильтр комбинированный Ballu FB-H13-CARBON - данный товар вы можете купить по цене 990 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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