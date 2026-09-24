Фильтр комбинированный Ballu FB-H13-CARBON
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Характеристики
Тип товара
Вентилятор
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-31%990 руб. 1 430 руб.
В наличии
Код товара: 696590
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990 руб. -31%
1 430 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Вентилятор
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х16х3
Вес, г.
200
Описание товара Фильтр комбинированный Ballu FB-H13-CARBON
Первый слой фильтра – высокоэффективный HEPA класса H13, гарантированно обеспечивает чистый воздух, поступающий через фильтр в помещение. Он задерживает до 99,95% частиц размером от 0,3 мкм: пыльцу растений и другие аллергены, споры грибов, шерсть и перхоть животных, плесневые грибы, строительную пыль, частицы PM 2.5. Такие мелкодисперсные частицы могут проникнуть через фильтр тонкой очистки, но только не сквозь фильтр класса H13.
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Первый слой фильтра – высокоэффективный HEPA класса H13, гарантированно обеспечивает чистый воздух, поступающий через фильтр в помещение. Он задерживает до 99,95% частиц размером от 0,3 мкм: пыльцу растений и другие аллергены, споры грибов, шерсть и перхоть животных, плесневые грибы, строительную пыль, частицы PM 2.5. Такие мелкодисперсные частицы могут проникнуть через фильтр тонкой очистки, но только не сквозь фильтр класса H13.
Фильтр комбинированный Ballu FB-H13-CARBON - данный товар вы можете купить по цене 990 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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